Un hot dog învelit în bacon, cu fasole, ceapă, roșii, maioneză și salsa a devenit una dintre specialitățile culinare ale orașului Tucson, Arizona. Povestea lui începe însă în nordul Mexicului și reflectă felul în care preparatele se transformă atunci când traversează granițele, conform CNN.

Când Benjamin Galaz avea 10 ani, în orașul minier Nacozari de García din statul mexican Sonora a apărut un vânzător ambulant pe nume Rolando Mendivil. Acesta prepara un tip neobișnuit de hot dog, învelit în bacon, făcut la grătar și servit într-o chiflă bolillo, asemănătoare unei baghete.

Deasupra se adăugau fasole pinto, ceapă, roșii, maioneză și salsa, iar alături erau serviți ardei güero, cu gust mai blând.

Galaz a devenit client fidel și a început să petreacă timp în apropierea tarabei după școală. Acolo a învățat să pregătească ceea ce avea să fie cunoscut ulterior drept „Sonoran hot dog”.

„Eram un client bun, îl ajutam mereu. Așa am învățat să îi fac”, povestește Galaz.

Astăzi, el deține restaurantul BK Carne Asada & Hot Dogs din Tucson, Arizona, unde ajunge să vândă până la 1.000 de hot dogi Sonoran într-o singură zi.

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Cum a ajuns hot dogul din Europa în America

Povestea preparatului nu începe însă în Sonora. Hot dogul american își are originile în cârnații aduși în Statele Unite în secolul al XIX-lea de imigranți vorbitori de germană din Europa de Est, potrivit istoricului culinar Bruce Kraig.

Începând cu anii 1870, vânzătorii ambulanți comercializau în marile orașe americane cârnați însoțiți de condimente de inspirație germană. Preparatul s-a răspândit rapid deoarece era ieftin, ușor de transportat și putea fi consumat pe stradă.

Pentru imigranții care încercau să își construiască o afacere cu resurse reduse, vânzarea de mâncare stradală era o modalitate accesibilă de a începe.

„Este un fenomen mondial. Câți imigranți nu își încep afacerile în acest fel, în atât de multe țări”, explică Kraig.

Pe măsură ce hot dogul s-a răspândit, comunitățile de imigranți au început să îl adapteze propriilor tradiții culinare. Grecii au folosit condimente aromate cu scorțișoară și nucșoară, iar italienii au adăugat legume tocate și murate, cunoscute drept giardiniera.

Și orașele americane și-au dezvoltat propriile versiuni. New Yorkul, de exemplu, s-a remarcat prin hot dogii din carne de vită, serviți cu varză murată. În Chicago, ardeii iuți au devenit un topping obișnuit spre sfârșitul secolului al XIX-lea.

„Este un adevărat melting pot culinar”, spune istoricul.

De la mâncare asociată imigranților la simbol american

Popularitatea hot dogului a fost însoțită, în primele decenii, și de xenofobie. Începând din anii 1840, au circulat glume, cântece și caricaturi care răspândeau afirmația falsă că măcelarii germani furau pisici și câini pentru a-i transforma în cârnați.

Potrivit lui Kraig, aceste povești ar fi putut contribui inclusiv la apariția denumirii „hot dog”, prin asocierea batjocoritoare a produsului cu carnea de câine.

În timp, preparatul asociat inițial cu imigranții a devenit unul dintre alimentele reprezentative ale culturii americane. În anii 1890, hot dogii erau deja vânduți în apropierea terenurilor de baseball.

Tarabele de pe stradă au ajuns să fie asociate și cu ideea de egalitate socială. Muncitori și oameni de afaceri puteau sta la aceeași tarabă și mânca același preparat.

„Chiar dacă poate nu avem același venit, avem aceleași valori. Consumul de hot dog face parte din acest mit”, spune Kraig.

Hot dogul a ajuns inclusiv pe mesele unor evenimente diplomatice. Eleanor Roosevelt i-a servit hot dogi prințesei moștenitoare Louise a Suediei în timpul unei vizite la Hyde Park. Un an mai târziu, familia Roosevelt a oferit hot dogi regelui George al VI-lea și reginei Elisabeta a Marii Britanii, într-un picnic devenit cunoscut drept „hot dog summit”.

Hot dogul traversează granița și se transformă

Nu există o explicație unanim acceptată pentru momentul exact în care hot dogul a ajuns din Statele Unite în Sonora, regiunea mexicană aflată la granița cu Arizona și New Mexico.

Una dintre teoriile populare spune că preparatul ar fi fost adus în Mexic la mijlocul secolului XX de echipe de baseball sau de circuri ambulante.

În anii 1970, hot dogul devenise deja o gustare populară consumată noaptea de studenții Universității din Sonora, în Hermosillo. Fasolea, ceapa și sosurile au fost integrate în rețetă, iar preparatul a început să capete identitatea proprie a regiunii.

Când a revenit în Statele Unite, hot dogul era deja diferit de versiunea americană inițială.

„Iei ceva tipic american, îl aduci în Mexic. Primește o transformare și apoi se întoarce în Statele Unite”, explică Alex La Pierre, fondatorul Borderlandia, o companie de tururi care operează de ambele părți ale graniței dintre Sonora și Arizona.

Tucson, orașul hot dogilor Sonoran

Benjamin Galaz a început să vândă acest tip de hot dog în Tucson în 1994, la scurt timp după ce s-a mutat în oraș. A fost printre primii comercianți care au introdus stilul Sonoran în Tucson, iar reacția clienților a fost rapidă.

„Pentru unii clienți era ca o dependență. Erau oameni care mâncau cinci sau șase hot dogi odată”, își amintește Galaz.

Astăzi, Tucson are aproximativ 200 de „dogueros”, comercianți specializați în hot dogi Sonoran. Orașul are inclusiv un Sonoran Hot Dog Trail, care reunește mai multe dintre locurile cunoscute pentru acest preparat.

Tucson a devenit în 2015 primul oraș din Statele Unite desemnat de UNESCO drept Creative City of Gastronomy.

Rețeta continuă să evolueze. Restaurantul El Güero Canelo, unul dintre primele localuri care au popularizat stilul Sonoran în Tucson, servește inclusiv varianta „Sammy”, cu doi hot dogi înveliți în bacon.

La El Sinaloense Hot Dog Cart există și variante vegetariene, acoperite cu felii consistente de ardei güero.

Un alt exemplu este Monster Sonoran Hot Dogs, fondat de Mariel Figueroa. După ce a crescut mâncând versiunea clasică, Figueroa a început în 2019 să experimenteze cu propriul stand.

Una dintre idei a fost adăugarea de birria, preparatul mexican din carne gătită lent, originar din statul Jalisco.

„Experimentam și ne-am gândit: «De ce să nu punem birria pe el?» Am încercat și a fost delicios”, povestește Figueroa.

Astăzi, hot dogul Sonoran cu birria este cea mai populară comandă de la Monster Sonoran Hot Dogs. Preparatul este servit în chifle roșii, realizate de o brutărie locală.

Nici Galaz nu a păstrat rețeta exact așa cum a învățat-o în copilărie. A redus dulceața pâinii și a adăugat salsa cu jalapeño.

După ce a trecut de perioada în care lucra cu un food truck, Galaz conduce acum două restaurante și ia în calcul extinderea afacerii în Cancun. Ar fi o nouă etapă într-o călătorie culinară începută în nordul Mexicului, continuată în Statele Unite și întoarsă, într-un fel, către Mexic.