Un soi nou de mere, descoperit după aproape 90 de ani. Fructul își schimbă gustul pe măsură ce se coace

15 sept. 2026, Articole / Reportaje
Un soi nou de mere, descoperit după aproape 90 de ani. Fructul își schimbă gustul pe măsură ce se coace
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Un soi de mere despre care nimeni nu știa până acum că există a fost descoperit într-o grădină din Luton, Marea Britanie, după ce un copac despre care se crede că are între 70 și 90 de ani a fost identificat în 2023. Fructele au fost analizate și comparate cu mii de soiuri de mere din Marea Britanie și Europa, iar testele ADN au confirmat că este vorba despre un cultivar nou, potrivit BBC.

Mărul a fost descoperit în 2023, pe Clarendon Road, în cartierul High Town din Luton, unde copacul crescuse timp de mai multe decenii.

Konni Deppe, fondatoarea organizației Luton Orchards, spune că descoperirea este o nouă piesă în istoria orașului, care a mai dat în trecut un soi de măr devenit cunoscut sub numele de Pam’s Delight.

Un măr cu un gust care se schimbă pe măsură ce se coace

Fructele noului soi diferă ca mărime, formă și culoare, iar coaja este în cea mai mare parte netedă și are un luciu natural discret.

Mărul a fost testat la National Institute of Agricultural Botany din Cambridge și comparat cu mii de soiuri de mere din Marea Britanie și Europa.

Deppe spune că noul soi este foarte bun pentru prepararea piureului și că gustul se schimbă considerabil pe măsură ce fructul se coace, „de la acrișor la plăcut, apoi ușor asemănător vinului când este foarte copt”.

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ADN-ul indică doi „părinți” din secolul al XIX-lea

Testarea ADN a indicat că soiurile parentale probabile ale noului măr sunt două varietăți vechi: Newton Wonder și James Grieve.

„Newton Wonder a crescut dintr-un copac găsit în acoperișul de paie al unui pub din King Newton, în Derbyshire, în jurul anului 1870, în timp ce James Grieve este un soi scoțian care datează din 1893”, a explicat Deppe.

Newton Wonder și James Grieve sunt, așadar, soiuri care existau cu multe decenii înainte ca noul măr să apară în grădina din Luton.

Luton Orchards consideră că noul soi ar putea fi rezultatul unei încrucișări naturale, apărute accidental din semințele unui măr. Cine a plantat însă copacul și în ce împrejurări nu se știe.

Misterul copacului de 70-90 de ani

Actualul proprietar al copacului a dorit să rămână anonim, dar spune că este „bucuros să facă parte din această minunată descoperire”.

Întrebarea este cine a plantat pomul și de ce.

Cercetările unui istoric de familie, precum și discuțiile cu foști locuitori ai zonei nu au oferit până acum un răspuns.

Potrivit lui Deppe, pomii fructiferi erau cândva obișnuiți în grădinile din Luton, iar hărțile istorice realizate de Ordnance Survey arată că zona în care se află copacul era ocupată de pomi fructiferi.

Luton a mai dat un soi de mere

Orașul are deja o poveste asemănătoare. În 1958, un localnic pe nume Alfred Hull a crescut un soi de măr care a fost ulterior numit Pam’s Delight, după fiica sa, Pamela. Soiul, destinat consumului ca fruct, fusese obținut în 1956.

Descoperirea noului măr readuce în atenție această istorie locală și legătura pe care Luton a avut-o cândva cu pomii fructiferi din grădinile sale.

Publicul va alege numele noului soi

Noul măr nu are încă un nume. Luton Orchards a alcătuit o listă de variante și a invitat publicul să voteze pentru numele pe care îl va primi. Printre propuneri se numără Clarendon Blush și Luton Wonder.

Astfel, un copac care a crescut zeci de ani într-o grădină fără să atragă atenția a ajuns să fie identificat ca un soi distinct, iar locuitorii orașului au acum ocazia să-i aleagă numele.

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