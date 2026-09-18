Guvernul a aprobat vineri, 18 septembrie, o schemă de sprijin financiar de urgență în valoare totală de 155,36 milioane de lei pentru agricultorii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Fermierii eligibili pot primi până la 333 de lei pe hectar, în funcție de gradul de afectare a culturilor.

Sprijinul este destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal care au înregistrat pierderi pe suprafețele cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui. Schema se aplică pentru terenurile afectate în proporție de minimum 30% și maximum 100%, iar pagubele trebuie să fie atestate prin procese-verbale de constatare și evaluare.

Banii vin în proporții egale de la UE și de la bugetul de stat

Valoarea totală a schemei este de 155.361.520 de lei, echivalentul a 29,6 milioane de euro, la cursul de 5,2487 lei/euro.

Finanțarea este împărțită în mod egal între fondurile europene și bugetul național:

77.680.760 de lei, reprezentând 14,8 milioane de euro, provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

77.680.760 de lei sunt asigurați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Măsura a fost adoptată în baza Regulamentului (UE) 2026/1698 al Comisiei din 10 iulie 2026, care prevede acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru sectoarele agricole afectate de fenomene climatice nefavorabile și dezastre naturale în mai multe state membre, printre care și România.

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Până la 333 de lei pe hectar pentru suprafețele afectate integral

Pentru o suprafață afectată în proporție de 100%, cuantumul sprijinului ajunge la 333 de lei pe hectar, aproximativ 63 de euro/ha. Valoarea ajutorului scade în funcție de procentul de afectare a culturii.

„Venim în sprijinul cultivatorilor de porumb și floarea-soarelui, culturi care au fost grav afectate anul trecut de seceta pedologică. Sprijinul financiar pentru suprafețele care au fost afectate în proporție de 100% în 2025 este de până la 333 de lei/hectar, echivalentul a 63 de euro, și se reduce treptat în funcție de gradul de afectare”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

Potrivit acestuia, suma aprobată este mai mică decât cea solicitată inițial de Ministerul Agriculturii, însă reprezintă dublarea, prin contribuția de la bugetul de stat, a ajutorului de urgență acordat de Uniunea Europeană.

Schema se aplică la nivel național

Ajutorul este destinat suprafețelor de porumb și floarea-soarelui pentru care gradul de afectare a fost stabilit oficial între 30% și 100%, inclusiv.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.

Guvernul a stabilit ca toate plățile aferente acestei scheme să fie efectuate către fermieri până cel târziu la 31 decembrie 2026.