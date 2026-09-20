Medicamentele pentru slăbit lovesc dur industria HoReCA/ În UK, 1,6 milioane de adulți recurg la tratamente pentru slăbit

20 sept. 2026, Articole / Reportaje
Medicamentele pentru slăbit lovesc dur industria HoReCA/ În UK, 1,6 milioane de adulți recurg la tratamente pentru slăbit
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1.  Cum influențează consumul tratamentele GLP-1
  2.  Industria ospitalității are însă probleme mai mari
  3.  Patronii cer reducerea TVA

Medicamentele pentru slăbit schimbă comportamentul clienților din restaurante și puburi în Marea Britanie

Popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit începe să aibă efecte vizibile și dincolo de cabinetele medicale și farmacii. Restaurantele, puburile și hotelurile din Marea Britanie spun că tratamentele pentru controlul greutății influențează inclusiv modul în care clienții ies în oraș, cât de des o fac și ce produse aleg să consume, potrivit Mediafax, care citează The Independent.

În Scoția, aproximativ 16% dintre puburile, barurile, restaurantele și hotelurile participante la un sondaj au declarat că au observat o scădere a numărului de vizite pe fondul popularității medicamentelor pentru slăbit, relatează The Independent.

Studiul realizat de Scottish Licensed Trade Association (SLTA) a inclus 300 de companii din industria ospitalității. Alte 22% dintre firme au constatat că oamenii au devenit mai selectivi în privința produselor pe care le comandă.

Fenomenul este asociat cu răspândirea tratamentelor din categoria agoniștilor receptorilor GLP-1. Aproximativ 1,6 milioane de adulți din Regatul Unit folosesc astfel de medicamente.

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 Cum influențează consumul tratamentele GLP-1

Medicamentele din această categorie imită acțiunea unui hormon natural implicat în reglarea glicemiei, apetitului și digestiei. Printre efectele lor se numără reducerea senzației de foame și încetinirea digestiei.

Pe măsură ce tratamentele devin mai răspândite, industria ospitalității începe să observe modificări în comportamentul consumatorilor. Clienții care au un apetit redus pot fi mai puțin interesați de mese consistente, pot comanda cantități mai mici sau pot acorda mai multă atenție alegerii produselor.

Datele din Scoția sugerează că această schimbare începe să fie resimțită de unele afaceri din sectorul HoReCa.

 Industria ospitalității are însă probleme mai mari

Reprezentanții industriei atrag atenția că dificultățile restaurantelor și puburilor nu pot fi puse exclusiv pe seama medicamentelor pentru slăbit.

Sectorul se confruntă simultan cu majorarea costurilor și cu reducerea veniturilor disponibile ale consumatorilor. În sondajul SLTA, 58% dintre companiile participante au declarat că afacerile lor sunt în declin.

Evenimentele sportive pot aduce însă creșteri temporare ale vânzărilor. Aproximativ două treimi dintre firmele incluse în studiu au raportat o majorare a vânzărilor în perioada Campionatului Mondial de fotbal. Jocurile Commonwealth-ului desfășurate la Glasgow nu au generat însă un efect similar pentru puburi și baruri.

Există și un indicator mai optimist: 71% dintre companii se așteaptă să încheie perioada fie pe profit, fie la pragul de rentabilitate. Procentul este mai mare decât cel de 63% înregistrat în sondajul realizat în timpul iernii.

 Patronii cer reducerea TVA

Reprezentanții industriei spun că firmele scoțiene sunt afectate suplimentar de costurile ridicate cu energia și de taxele comerciale.

Colin Wilkinson, directorul Scottish Licensed Trade Association, cere guvernului britanic să ia în calcul reducerea TVA pentru industria ospitalității, după modelul Irlandei. Organizația propune o cotă de 10%, argumentând că profitabilitatea restaurantelor, puburilor și celorlalte afaceri din domeniu rămâne o problemă importantă.

Trezoreria britanică nu și-a asumat însă introducerea unei asemenea măsuri și a precizat că deciziile fiscale sunt anunțate în cadrul evenimentelor bugetare.

 

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