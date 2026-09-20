6 legume care cresc rapid în mai puțin de 60 de zile / Ce poți planta în septembrie pentru o ultimă recoltă de toamnă

20 sept. 2026, Articole / Reportaje
6 legume care cresc rapid în mai puțin de 60 de zile / Ce poți planta în septembrie pentru o ultimă recoltă de toamnă
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Dacă nu vrei încă să închei sezonul de grădinărit, septembrie poate fi momentul potrivit pentru o ultimă rundă de plantări. Există legume care cresc suficient de repede pentru a fi recoltate în 20 până la 60 de zile și care se simt bine tocmai când temperaturile încep să scadă.

Fie că vara nu a adus recolta pe care o așteptai, fie că pur și simplu mai vrei câteva legume proaspete din propria grădină, culturile cu perioadă scurtă de vegetație pot prelungi sezonul.

Printre variantele cu creștere rapidă se numără ridichile, mazărea, bok choy-ul, napii, rucola și spanacul, potrivit The Spruce.

Ridichile / Recolta poate veni în doar 20-30 de zile

Ridichile sunt printre cele mai rapide legume pe care le poți cultiva. Majoritatea soiurilor ajung la maturitate în aproximativ trei-patru săptămâni, adică 20-30 de zile.

Pentru o recoltă bună, solul trebuie menținut constant umed, iar un strat subțire de mulci poate ajuta la păstrarea umidității și la protejarea culturii de schimbările de temperatură.

Ridichile sunt gata de recoltat atunci când rădăcinile au ajuns la aproximativ 2,5 centimetri în diametru.

Mazărea / Are nevoie de aproximativ 55-60 de zile

Mazărea preferă temperaturile mai scăzute, motiv pentru care poate fi cultivată și pentru o recoltă târzie de toamnă.

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În condiții potrivite, are nevoie de aproximativ 55 până la 60 de zile pentru a ajunge la maturitate. Momentul plantării trebuie raportat însă la data estimată a primului îngheț din zona respectivă.

Dacă apare o perioadă neobișnuit de caldă, plantele pot fi protejate temporar de soarele puternic cu o pânză de umbrire.

Păstăile se recoltează cel mai bine dimineața, desprinzându-le cu grijă de pe plantă.

Bok choy / O legumă care preferă serile răcoroase

Soiurile cu creștere rapidă de bok choy pot ajunge la maturitate în 30 până la 45 de zile, ceea ce le face potrivite pentru cultivarea în sezonul rece.

Planta preferă serile răcoroase și un sol menținut constant umed. Mulciul poate ajuta atât la păstrarea apei în sol, cât și la protejarea rădăcinilor atunci când temperaturile scad.

Soiurile miniaturale pot fi recoltate când ajung la aproximativ 8-15 centimetri, în timp ce soiurile mai mari pot ajunge la 30-45 de centimetri.

Napii / Frunzele pot fi recoltate înaintea rădăcinilor

Napii nu suportă bine temperaturile extreme ale verii, așa că perioada mai răcoroasă de la începutul toamnei le este favorabilă.

Rădăcinile ajung la maturitate în aproximativ 45-60 de zile, însă frunzele pot fi recoltate mai devreme.

Un avantaj al culturii este că napii pot rămâne în sol și după apariția unui îngheț ușor. Temperaturile scăzute pot contribui la un gust mai dulce al rădăcinilor.

Pentru frunze fragede, acestea pot fi recoltate când au aproximativ 10-15 centimetri. Dacă sunt lăsate să crească mai mult, pot fi gătite asemenea spanacului.

Rucola / Una dintre cele mai rapide culturi

Rucola este cunoscută pentru ritmul rapid de creștere. În condiții potrivite, poate ajunge la maturitate în aproximativ 20-30 de zile.

Pentru o cultură de toamnă, momentul plantării trebuie calculat în funcție de data estimată a primului îngheț.

Rucola preferă soarele și are nevoie de udare regulată. Dacă temperaturile scad, cultura poate fi protejată cu o pânză antiîngheț, ceea ce poate prelungi perioada de recoltare.

Spanacul / Frigul poate îmbunătăți gustul

Spanacul este una dintre legumele care se adaptează bine temperaturilor scăzute. Frigul și înghețul ușor pot face frunzele să aibă un gust mai dulce.

Ajunge la maturitate în aproximativ 45-50 de zile, astfel că perioada de plantare trebuie calculată în funcție de momentul în care sunt așteptate primele temperaturi negative.

Solul trebuie menținut umed, iar udarea este recomandată direct la nivelul solului, evitând umezirea frunzelor.

Frunzele pot fi recoltate când ajung la aproximativ 8-15 centimetri, însă planta nu trebuie smulsă dacă vrei să continue să producă frunze până la sfârșitul sezonului.

Cum alegi culturile pentru o ultimă recoltă de toamnă

Faptul că aceste legume cresc rapid nu înseamnă că pot fi plantate oricând și oriunde. Pentru culturile de toamnă, cel mai important reper este data primului îngheț.

Cu cât perioada până la temperaturile negative este mai scurtă, cu atât este mai important să alegi soiuri cu maturizare rapidă. Ridichile și rucola pot ajunge la recoltare în doar câteva săptămâni, în timp ce spanacul, napii, bok choy-ul și mazărea au nevoie de mai mult timp.

Și solul contează. Majoritatea acestor culturi au nevoie de umiditate constantă, dar fără exces de apă. Un strat de mulci poate ajuta la păstrarea umidității și la protejarea plantelor atunci când temperaturile încep să varieze.

 

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