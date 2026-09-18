Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii: ”Agricultura are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru sprijinirea fermierilor până la sfârșitul anului”

Agricultura are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar fermierilor până la sfârșitul anului, iar plata integrală a ajutorului pentru motorina utilizată în trimestrul al doilea necesită o rectificare bugetară, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În ședința Guvernului din 18 septembrie 2026 a fost adoptată o hotărâre pentru sprijinirea fermierilor și menținerea competitivității în sectorul agricol, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

La propunerea MADR, Guvernul a aprobat modificarea HG nr. 1174/2014, astfel încât să fie asigurată continuitatea schemei de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Prin această decizie, bugetul total al schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 este suplimentat cu 149,36 milioane de lei, de la valoarea inițială de 714,3 milioane de lei la un total de 863,66 milioane de lei.

Tánczos Barna: Plata pentru motorina din trimestrul al doilea va fi făcută parțial

„Am asigurat astăzi continuarea plății subvenției pentru motorina utilizată în agricultură, pentru a-i sprijini pe fermieri în finanțarea lucrărilor mecanizate din sectoarele vegetal, zootehnic și de îmbunătățiri funciare.

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Suma suplimentară alocată schemei de sprijin ne permite să efectuăm parțial plățile pentru al doilea trimestru, în limita bugetului disponibil. Pentru a achita restul sprijinului cuvenit pentru costurile cu combustibilul din trimestrul al II-lea, vom avea nevoie cât mai rapid de o rectificare bugetară.

Agricultura are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârșitul anului”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, citat în comunicatul MADR.

Cum funcționează schema de sprijin pentru motorină

Schema presupune returnarea către fermieri a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată în agricultură.

Potrivit MADR, acciza redusă este stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 0,10672 lei/litru, echivalentul ratei minime europene de 21 de euro pentru 1.000 de litri.

Valoarea ajutorului de stat urmează să fie ajustată în funcție de prevederile OUG 24/2026 și ale Legii 162/2026, referitoare la situația de criză de pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină și măsurile de protecție a economiei și populației.

Ministerul Agriculturii precizează că procesarea și acordarea plăților către beneficiari se realizează prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limitele bugetului aprobat prin actul normativ.