Românii sunt tot mai interesați de sănătate și suplimente, însă abundența de informații disponibile online îi poate face mai confuzi atunci când încearcă să aleagă produsele potrivite. George Emanuel Axinte, cofondatorul Remediu Concept Store, spune că principalele nevoi pentru care clienții cer recomandări sunt în prezent gestionarea stresului, somnul și energia. Declarațiile au fost făcute în podcastul „Fântâna de Sănătate”, produs de G4Food și moderat de nutriționistul Tania Fântână.

George Emanuel Axinte spune că piața suplimentelor s-a schimbat odată cu modul în care consumatorii se informează. Potrivit acestuia, oamenii ajung mai des în magazine cu o idee despre ceea ce caută, dar informațiile găsite pe internet nu sunt întotdeauna suficiente pentru a face alegerea corectă.

„Românii sunt mult mai informați. 100%. E o abundență de informații care circulă în momentul de față și ajunge la urechile și ochii românilor. Doar că asta provoacă și confuzie în același timp”, a afirmat Axinte.

- articolul continuă mai jos -

Stresul și somnul, printre principalele probleme pentru care se cer recomandări

Potrivit cofondatorului Remediu, cele mai frecvente solicitări venite din partea clienților sunt legate de managementul stresului și al somnului, urmate de nevoia de energie. Problemele digestive și susținerea imunității apar, de asemenea, în discuțiile cu clienții.

Axinte descrie un profil de client cu vârsta cuprinsă, în general, între 30 și 55 de ani, activ profesional, cu familie și copii și cu un nivel ridicat de stres. În opinia sa, acest client încearcă să își mențină sănătatea în timp ce jonglează cu mai multe responsabilități.

„Mereu presat, mereu stresat, mereu să își ducă la îndeplinire toate obiectivele și, pe lângă astea, să fie și sănătos”, a descris el profilul clientului întâlnit în magazine.

„Nu este un magazin, ci o experiență”

Remediu Concept Store a fost lansat pe piața din România în 2008 și are în prezent 11 magazine fizice, potrivit lui Axinte. Conceptul a fost dezvoltat pentru a schimba modelul tradițional al magazinului naturist, prin combinarea zonei de produse și suplimente cu un „bar de sănătate”.

În cadrul acestuia sunt preparate smoothie-uri, shake-uri și alte produse care permit clienților să testeze anumite suplimente și să descopere modalități de integrare a lor în alimentație. Printre exemplele menționate în interviu se numără smoothie-uri cu colagen, creatină și proteine, acai bowl-uri și produse pe bază de spirulină.

Axinte spune că experiența din magazin este gândită și ca o modalitate de a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine produsele pe care le cumpără.

„Nu este un magazin, ci o experiență”, a spus cofondatorul Remediu.

Consultanța, în centrul alegerii suplimentelor

Un alt element pe care Axinte îl consideră important este rolul angajaților din magazine. El susține că aceștia nu ar trebui să se limiteze la vânzarea unui produs, ci să afle mai întâi care sunt nevoile clientului.

„În primul rând, punând întrebări. Cunoscând persoana”, a explicat Axinte despre modul în care ar trebui făcută recomandarea unui supliment.

Acesta subliniază că reprezentanții magazinului nu oferă sfaturi medicale și că recomandările trebuie făcute ținând cont de istoricul și situația fiecărui client. În cazul persoanelor care urmează tratamente sau au alergii, aceste informații sunt relevante înaintea alegerii unui produs.

În același timp, Axinte spune că suplimentele nu ar trebui privite ca înlocuitori pentru un stil de viață sănătos.

Wellness-ul nu înseamnă doar suplimente

În discuția despre „wellness integrat”, George Emanuel Axinte a pus accent pe alimentație, somn, hidratare, mișcare și gestionarea stresului, în timp ce suplimentele ar avea un rol complementar.

„Suplimentele, prin definiția lor, ajută”, a spus el, susținând că acestea ar trebui să completeze, nu să înlocuiască, celelalte componente ale unui stil de viață sănătos.

El recomandă, de asemenea, schimbări progresive, nu încercări de a modifica radical stilul de viață peste noapte.

„De aceea suntem adepții pașilor mici și serioși”, a explicat Axinte, argumentând că schimbările bruște pot fi dificil de menținut.

Mersul pe jos, un exemplu de schimbare simplă

În cadrul podcastului, Axinte a vorbit și despre sedentarism și despre nevoia de a integra mai multă mișcare în rutina zilnică. El a dat mersul pe jos drept unul dintre exemplele de activitate care poate fi introdusă fără schimbări radicale ale programului.

„Lăsați mașina, mergeți pe jos la muncă”, a spus el, în contextul discuției despre activitatea fizică și beneficiile unui stil de viață mai activ.

În opinia sa, una dintre problemele frecvente este dorința de a obține rezultate rapid, inclusiv atunci când oamenii reiau sportul după o perioadă lungă de sedentarism. Axinte consideră că obiectivele ar trebui stabilite în funcție de condiția fizică actuală și, atunci când este nevoie, cu ajutorul unui specialist.

„Să nu le luăm cu sacoșa”

Cofondatorul Remediu atrage atenția și asupra tendinței de a cumpăra mai multe suplimente simultan, fără ca alegerea lor să fie legată de o nevoie clară.

„De aia e bine să nu le luăm cu sacoșa”, a afirmat Axinte, explicând că produsele ar trebui privite în funcție de obiectivul urmărit și de situația individuală.

El a mai susținut că, atunci când există un obiectiv concret, consumatorul ar trebui să stabilească mai întâi ce schimbări vrea să facă și cine îl poate ajuta să le facă într-un mod potrivit.

Alimentația rămâne baza

În perspectiva prezentată în podcast, suplimentele nu pot compensa singure obiceiurile alimentare și lipsa de odihnă sau de mișcare. Axinte spune că discuția despre sănătate ar trebui să pornească de la ceea ce face omul zi de zi.

„Dacă noi învățăm să ne luăm macronutrienții și micronutrienții corect, rezolvăm mare parte”, a afirmat el.

Remediu Concept Store include, pe lângă zona de suplimente și barul de sănătate, și o zonă de produse vrac. Axinte spune că ideea este ca oamenii să fie încurajați să acorde atenție și alimentelor, nu doar suplimentelor.

Mesajul central al interviului este că interesul pentru sănătate a crescut, dar alegerea produselor și schimbarea stilului de viață au nevoie de informare corectă, obiective realiste și consecvență. Pentru Axinte, wellness-ul înseamnă mai mult decât consumul unui anumit produs: este legat de modul în care o persoană doarme, mănâncă, se mișcă și își gestionează timpul și stresul.