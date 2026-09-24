O alimentație săracă în grăsimi și bogată în fibre poate modifica rapid anumiți indicatori ai vârstei biologice. Efectele au apărut după numai patru săptămâni, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Sydney.

Cercetarea a inclus 104 persoane cu vârste între 65 și 75 de ani. Participanții au primit timp de patru săptămâni mese gata preparate, livrate acasă. Ei au putut mânca până la sațietate și nu au fost obligați să numere caloriile. Studiul a fost publicat în revista științifică Aging Cell.

Ce înseamnă, de fapt, „vârstă biologică”

Cercetătorii nu au urmărit semne vizibile ale îmbătrânirii, precum ridurile sau părul alb. Scopul a fost evaluarea unor parametri metabolici și cardiovasculari care pot indica starea fiziologică a organismului.

Echipa condusă de Alistair Senior a utilizat metoda Klemera-Doubal, cunoscută sub abrevierea KDM. Algoritmul analizează mai mulți markeri, printre care tensiunea arterială, colesterolul, glicemia și insulina. Sunt luate în calcul și circumferința taliei și anumiți indicatori ai inflamației.

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Rezultatul este o estimare a vârstei fiziologice în comparație cu vârsta cronologică a persoanei.

Patru tipuri de alimentație

Participanții au fost împărțiți în patru grupuri, fiecare urmând un model alimentar diferit. Toate dietele furnizau aceeași proporție de proteine, reprezentând aproximativ 14% din energia totală.

Două grupuri au consumat proteine atât din surse animale, cât și vegetale. Celelalte două au urmat un regim predominant vegetarian, aproximativ 70% din proteine provenind din plante. Fiecare categorie a fost împărțită, la rândul său, între un regim mai bogat în grăsimi și unul cu mai mulți carbohidrați.

Dieta cu puține grăsimi a avut cele mai bune rezultate

Regimul omnivor bogat în grăsimi nu a produs modificări semnificative ale vârstei biologice estimate. În schimb, celelalte trei tipuri de alimentație au fost asociate cu scăderea mai multor indicatori utilizați în calcul. Cea mai mare diferență a apărut în grupul care a urmat o dietă omnivoră săracă în grăsimi și mai bogată în carbohidrați.

După patru săptămâni, profilul fiziologic al participanților era estimat ca fiind cu aproximativ 3,5 până la 4,1 ani mai tânăr. Meniurile includeau în principal cereale integrale, fructe și legume, alături de cantități moderate de carne, pește, ouă și lactate. Carbohidrații proveneau din alimente integrale și minim procesate, nu din zahăr sau produse realizate din făină rafinată.

Fibrele și reducerea grăsimilor saturate au contat

Rezultatele sugerează că reducerea grăsimilor saturate și creșterea aportului de fibre pot schimba rapid mai mulți markeri metabolici. Glicemia, tensiunea arterială și lipidele din sânge pot răspunde într-un interval relativ scurt la modificările alimentare. Aceste variații influențează direct formulele utilizate pentru estimarea vârstei biologice.

Cercetătorii avertizează însă că rezultatul nu trebuie interpretat ca o întinerire propriu-zisă cu patru ani. Organismul nu și-a inversat procesele profunde de îmbătrânire într-o singură lună. În schimb, profilul biochimic al participanților a devenit mai apropiat de cel observat, în medie, la persoane mai tinere.

Studiul arată astfel cât de repede se pot modifica anumiți indicatori metabolici atunci când alimentația conține mai multe fibre, alimente integrale și mai puține grăsimi saturate.