Dealu Mare, una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole din România, a fost inclusă între cele mai frumoase zone ale vinului din Europa. Destinația a ajuns pe lista scurtă a Travelbook Award 2026, transmite Mediafax. Regiunea s-a aflat printre cele cinci candidate selectate de publicația germană de turism Travelbook pentru titlul de cea mai frumoasă regiune viticolă europeană.

Distincția finală a revenit regiunii Ahrtal din Germania. Nominalizarea oferă însă zonei Dealu Mare o expunere importantă pe piața turistică germană.

O regiune viticolă întinsă pe aproximativ 60 de kilometri

Dealu Mare se întinde pe aproximativ 60 de kilometri, la sud de Carpați, în Muntenia. Zona este cunoscută în special pentru vinurile sale roșii și pentru podgoriile amplasate pe dealuri protejate. Peisajul este completat de crame de dimensiuni reduse și de producători moderni, care au contribuit la dezvoltarea turismului viticol.

Vizitatorii pot participa la degustări și tururi ghidate și pot descoperi direct podgoriile și procesul de producție.

O tradiție viticolă veche de secole

Viticultura din Dealu Mare are o istorie de secole, însă evoluția sa modernă a fost marcată puternic de perioada comunistă. Între 1947 și 1989, producția de vin a fost naționalizată, iar numeroase proprietăți viticole au fost reorganizate. După căderea regimului comunist, zona a intrat într-un proces amplu de reconstrucție și modernizare. Această etapă este descrisă uneori drept o „renaștere” a vinului românesc, pe fondul apariției unor producători noi și al investițiilor în crame și tehnologie.

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În prezent, producătorii combină soiurile și tradițiile locale cu metode moderne de vinificație. Printre vinurile reprezentative ale regiunii se numără roșiile corpolente, Pinot Noir și cupajele bazate pe Cabernet și Merlot.

Turismul viticol, completat de patrimoniu și natură

Pentru turiști, Dealu Mare nu înseamnă doar podgorii și degustări. Traseele pot include sate și orașe istorice, mănăstiri, biserici și alte obiective de patrimoniu aflate în apropierea zonei viticole. Printre atracțiile menționate se află Castelul Iulia Hasdeu din Câmpina și Mănăstirea Ghighiu.

O călătorie în regiune poate fi completată și cu o vizită la Vulcanii Noroioși de la Berca, aflați mai departe de principalele podgorii.

Peste 150.000 de voturi în competiția Travelbook

Nominalizarea Dealu Mare a rezultat dintr-un proces de selecție care a implicat comunitatea Travelbook și specialiști din industria turismului.

La votul final au participat, în premieră, și cititorii publicației germane Bild. În total, peste 150.000 de voturi au fost exprimate în cadrul Travelbook Award 2026.

Competiția urmărește identificarea unor destinații turistice aflate în tendințe și cu potențial de creștere pentru anul 2027.