VIDEO | Cum alegi un produs din magazin fără să te lași păcălit de ambalaj. Narcisa Covataru: „Nu luăm din start ce e redus sau ce vedem în reclame la televizor”

Reducerile, reclamele și ambalajele atractive pot influența rapid alegerile din supermarket. Într-un nou episod al podcastului „Fântâna de Sănătate”, de la G4Food, Narcisa Covataru, nutriționist dietetician, explică de ce nu este suficient să verificăm doar cantitatea de zahăr și de ce trebuie să ne uităm și la sare, materia primă și lista ingredientelor atunci când alegem un aliment.

De multe ori, alegerea unui produs începe înainte ca eticheta să fie citită. Un ambalaj atractiv, o reclamă repetată sau un preț redus pot crea impresia că avem în față o alegere bună. Potrivit Narcisei Covataru, însă, criteriile după care alegem alimentele ar trebui să fie mai complexe.

„Poate că unii oameni vin pentru aflarea unei soluții minune”

Nutriționistul dietetician spune că schimbarea obiceiurilor alimentare trebuie să rămână una practică și să îi ofere pacientului instrumentele de care are nevoie pentru a lua singur decizii pe termen lung.

„Și trebuie să rămână practic, poate că unii oameni vin pentru aflarea unei soluții minune, ultimei descoperiri științifice, ceva, o pastiluță, un tratament. Dar de fapt tot anumite principii de stil de viață rămân cele care îi călăuzesc și îi feresc de alte boli sau alte complicații pe parcurs”, explică Narcisa Covataru.

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Ce facem când ajungem în supermarket

Pentru specialist, una dintre țintele importante ale educației nutriționale este ca pacientul să nu depindă permanent de cineva care să îi spună ce produs să cumpere. Trebuie să învețe să se uite singur la etichetă și să înțeleagă informațiile de bază.

„Și e important să rămână cu acestea, să le intre în sânge cumva, o listă de alimente cu care să ducă în supermarket. Să se uite pe etichetă, adică nu luăm din start ce e redus sau ce vedem în reclame la televizor. Și ne uităm un pic, trecem de partea de poveste de pe fiecare ambalaj și ne uităm și la ingrediente”, spune nutriționistul dietetician.

Nu ne uităm doar la zahăr

Un alt obicei frecvent este verificarea aproape automată a cantității de zaharuri. Narcisa Covataru atrage atenția că analiza unui aliment nu ar trebui să se oprească aici.

„Cât de multe ori în tabelul ăla toată lumea se uită la zaharuri, că ăsta e cel mai ușor: zahăr, zaharuri. Dar uităm să verificăm și sare sau efectiv materia primă din ce a fost făcut acel ingredient”, explică ea.

„Vrem să mâncăm o mâncare de calitate”

În final, scopul citirii etichetei nu este doar să găsim un produs cu mai puține calorii sau mai puțin zahăr, ci să înțelegem dacă alimentul respectiv ne oferă ceea ce căutăm din punct de vedere nutrițional.

„Și dacă este ceva de calitate, că asta vrem, să mâncăm o mâncare de calitate, care să ne hrănească. Nu doar să aibă un gust bun sau să arate bine în farfurie sau într-o poză”, spune Narcisa Covataru.