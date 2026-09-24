Creșterea prețurilor la carburanți îi împinge pe unii șoferi din Franța spre soluții extrem de riscante. Pentru a fenta tarifele ridicate de la pompă, aceștia au început să își alimenteze mașinile diesel direct cu ulei de rapiță cumpărat din supermarket. Deși tentația financiară este mare, specialiștii din domeniul auto trag un semnal de alarmă: această idee „inovatoare” poate duce la daune catastrofale pentru motor.
La un preț de aproximativ 1,50 euro pe litrul de ulei de rapiță, diferența față de costul motorinei pare, la prima vedere, o afacere excelentă. Însă mecanicii avertizează că această „economie” de moment se poate transforma rapid într-o pagubă uriașă.
Reacționând la acest fenomen, mecanicul Đorđe Šljukić a remarcat cu umor că ideea nu este deloc nouă: „Francezii sunt încă niște copii în comparație cu ce am văzut noi”.
Mecanicul explică faptul că vechile motoare diesel, cum sunt cele legendare de pe Golf 2, erau proiectate diferit și puteau funcționa fără probleme majore chiar și cu ulei alimentar reciclat sau păcură. Totuși, pentru mașinile de generație nouă, utilizarea uleiului alimentar este echivalentul unei „sinucideri”.
Autovehiculele moderne sunt echipate cu sisteme extrem de sensibile de filtrare și reducere a emisiilor poluante, care nu pot procesa vâscozitatea și compoziția uleiului vegetal. Sistemele EGR și filtrele de particule (DPF) se pot înfunda rapid. Injectoarele de înaltă presiune și componentele de evacuare riscă să fie compromise definitiv.
Avertismentul specialiștilor este clar: o economie de 20 sau 30 de euro făcută la un plin poate provoca defecțiuni a căror reparație ajunge ușor între 2.000 și 4.000 de euro.
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