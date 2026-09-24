În Mudgee, New South Wales, o cramă a dus ideea de la fermă la masă mult mai departe decât simpla asociere dintre vin și produse locale. La Lowe Family Wine Co., via, grădinile, livezile și restaurantul fac parte din același ecosistem, iar pe proprietate există inclusiv o „pădure comestibilă” concepută să funcționeze aproape ca un sistem natural.

Lowe Family Wine Co. se află pe o fermă de 400 de hectare, certificată organic și biodinamic, unde sunt cultivate viță-de-vie și numeroase plante destinate inclusiv restaurantului Zin Food + Wine House. Proprietatea este administrată de David Lowe și Kim Currie, iar agricultura biodinamică este una dintre componentele centrale ale modului în care este gestionată ferma.

Potrivit Better Homes & Gardens Australia, unul dintre cele mai interesante elemente ale proprietății este grădina concepută sub forma unei „păduri de alimente” – un spațiu în care plantele sunt așezate pe mai multe niveluri, asemenea unui ecosistem natural.

Cum funcționează „pădurea comestibilă”

Grădina a fost amenajată în urmă cu mai bine de un deceniu pentru Zin Food + Wine House, restaurantul farm-to-table aflat în centrul fermei. Conceptul pornește de la ideea unei păduri în care fiecare strat are un rol.

La nivelul superior se află pomii fructiferi și alte plante de talie mare: dud, măslini, piersici, meri și meri sălbatici. Mai jos cresc plante precum roiniță, coada-șoricelului, oregano, lavandă și urechea-mielului, iar între acestea se găsesc dafin și trandafiri.

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Frunzele căzute rămân în sistem și se transformă în materie organică. Microorganismele descompun această materie, iar nutrienții sunt reintrați în circuitul solului.

Ideea este ca grădina să imite modul în care funcționează o pădure naturală și să devină, odată stabilită, cât mai autonomă. În acest sistem nu sunt folosite îngrășăminte chimice.

Vie, livezi și legume pe aceeași fermă

Lowe Family Wine Co. nu se limitează la vie. Pe proprietate există și livezi cu gutui, rodii, smochine, piersici, nectarine, prune și cireșe.

Pentru cei care lucrează aici, diversitatea are un rol important într-o fermă biodinamică. O vie este, prin natura ei, o cultură dominată de o singură specie, în timp ce un ecosistem divers poate susține mai multe microorganisme și relații între plante și sol.

Agricultura biodinamică este o abordare organică și regenerativă, concentrată pe sănătatea solului și pe evitarea substanțelor chimice sintetice. Diversitatea plantelor contribuie, potrivit explicațiilor oferite de Kesh Mudaly, viticultorul biodinamic al proprietății, la schimbul de nutrienți și la rezistența plantelor în fața unor condiții precum bolile, înghețul sau seceta.

Restaurantul își ia ingredientele din grădină

Grădina nu este doar decor. Ea a fost extinsă printr-o adevărată piață de legume și plante aromatice, creată pentru a susține restaurantul Zin Food + Wine House.

În grădina de producție cresc, printre altele, oregano, căpșuni, ștevie roșie, rubarbă, arpagic, warrigal greens și spanac. Plantele sunt intercalate, iar florile comestibile sunt folosite și pentru a atrage polenizatori și insecte prădătoare.

Meniul restaurantului este construit în funcție de ceea ce produce grădina și de sezon, astfel încât ingredientele cultivate pe proprietate să ajungă direct în farfurie.

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Grădina de legume a fost dezvoltată de Kesh Mudaly împreună cu grădinarul-șef Jonathan Andrews, iar proiectul a fost construit treptat, câte o parcelă odată, cu noi culturi adăugate în fiecare sezon.

Trifoiul are un rol important în grădină

Chiar și aleile dintre parcele au fost gândite în funcție de nevoile solului. Unele sunt acoperite cu așchii de lemn, iar altele cu trifoi.

Explicația este legată de microorganismele din sol. Potrivit lui Kesh Mudaly, vița-de-vie și livezile au nevoie de un raport mai ridicat între fungi și bacterii, în timp ce grădina de legume funcționează mai bine cu o proporție mai mare de bacterii.

Trifoiul are și avantajul că fixează azotul din atmosferă cu ajutorul bacteriilor din genul Rhizobium, eliberându-l treptat în sol.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lowe Family Wine Co (@lowefamilywineco)

În loc să se bazeze pe îngrășăminte cumpărate, echipa produce și biofermenturi din trifoi și buruieni. Procesul nu este tocmai parfumat, însă rezultatul este un lichid bogat în nutrienți și microorganisme, folosit pentru plante.

Cum țin dăunătorii sub control fără pesticide

Într-o fermă certificată organic și biodinamică, opțiunile pentru combaterea dăunătorilor sunt strict reglementate. Una dintre soluțiile folosite la Lowe este să creeze un mediu în care insectele benefice să poată face o parte din muncă.

Plante precum coada-șoricelului, saltbush-ul australian, arborii de ceai, Christmas bush, iarba australiană și diverse flori atrag insecte prădătoare și polenizatori.

Viespile native pot consuma omizile, în timp ce alte insecte, printre care crisopidele și anumite buburuze, contribuie la echilibrul natural al grădinii.

Există însă și o surpriză: nu toate buburuzele sunt benefice pentru cultură. Buburuza cu 28 de puncte este un erbivor vorace și poate ataca dovleceii, castraveții și alte plante din familia cucurbitaceelor. Într-un sistem divers, însă, prădătorii naturali contribuie la menținerea populației sale sub control.

Găinile sunt folosite pentru combaterea muștei fructelor

Una dintre cele mai neobișnuite soluții de pe proprietate este așa-numitul „chicken tractor”.

Un vechi transportor pentru cai a fost transformat într-un coteț mobil pentru găini și este mutat prin livezi. Păsările consumă resturile de fructe și larvele inactive ale muștei fructelor, reducând astfel presiunea dăunătorului asupra pomilor.