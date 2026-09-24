ANSVSA: Campania europeană #NoBirdFlu ajunge în România. Reguli stricte de biosecuritate pentru micii crescători de păsări

24 sept. 2026, Agribusiness
ANSVSA: Campania europeană #NoBirdFlu ajunge în România. Reguli stricte de biosecuritate pentru micii crescători de păsări
FOTO: G4Food
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță într-un comunicat de presă difuzat joi 24 septembrie, alăturarea României la campania europeană de conștientizare #NoBirdFlu, inițiată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) și Comisia Europeană.

Demersul se concentrează pe gospodăriile populației și micii fermieri, o categorie considerată vulnerabilă din cauza lipsei de informații legate de riscuri și măsuri de prevenție. În contextul începerii sezonului rece și al migrației păsărilor sălbatice, principala sursă de transmitere a virusului, riscul apariției focarelor de gripă aviară crește considerabil.

România se numără printre cele zece țări europene prioritare în această campanie (alături de Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia, Ungaria, Belgia, Țările de Jos și Portugalia), state cu o producție avicolă semnificativă afectate în ultimii ani de focare severe.

Virusul nu cere investiții mari, ci disciplină zilnică

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, subliniază că riscul contaminării indirecte este foarte ridicat și că respectarea unor reguli simple de igienă poate preveni pierderi uriașe: „Virusul gripei aviare nu are nevoie de contact direct ca să ajungă într-un adăpost. Poate intra pe o încălțăminte nedezinfectată, printr-un furaj contaminat sau printr-o plasă ruptă. Măsurile pe care le recomandăm nu cer investiții mari, ci disciplină zilnică. Iar dacă păsările nu mai mănâncă, nu mai beau sau mor brusc, anunțați imediat medicul veterinar.”

Cei 5 pași esențiali #NoBirdFlu pentru protejarea gospodăriei

Pentru a ține virusul departe de curți și ferme, experții sanitar-veterinari recomandă respectarea a cinci măsuri de bază:

  1. Controlul accesului: Permiteți accesul persoanelor și vehiculelor străine doar dacă este absolut necesar. Folosiți haine curate, spălați-vă pe mâini și dezinfectați încălțămintea la intrarea în adăpost.

  2. Igienă și curățenie riguroasă: Curățați și dezinfectați periodic adăposturile. Delimitați clar zona „curată” (unde stau păsările) de zona „murdară” (în contact cu exteriorul), protejați hrana și asigurați apă curată.

  3. Izolarea față de păsările sălbatice: Păstrați păsările în spații bine închise, acoperite și protejate cu plase sau grilaje intacte, pentru a împiedica contactul cu păsările migratoare sau consumul de apă din bălțile formate lângă fermă.

  4. Separarea speciilor: Nu amestecați găinile, rațele și curcanii în același spațiu, deoarece unele specii pot purta virusul fără a prezenta simptome vizibile imediat.

  5. Monitorizarea simptomelor și raportarea rapidă: Scăderea bruscă a consumului de hrană și apă, apatia, problemele respiratorii sau mortalitatea neobișnuită sunt semnale de alarmă. Păsările bolnave trebuie izolate imediat, iar medicul veterinar din localitate sau DSVSA județeană trebuie anunțat fără întârziere.

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