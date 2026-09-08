Comisia Europeană a lansat o nouă abordare pentru cercetarea agroalimentară. Strategia urmărește transformarea mai rapidă a rezultatelor științifice în soluții folosite de fermieri și industria alimentară.

Noua abordare acoperă agricultura, silvicultura, zonele rurale și întregul sistem alimentar european. Sunt incluse pescuitul și acvacultura. Documentul reunește două cadre strategice: AgRI 2040, dedicat agriculturii și mediului rural, și Food 2040, destinat sistemelor alimentare.

Obiectivul este consolidarea întregului proces de cercetare și inovare (C&I), de la primele studii până la utilizarea comercială a soluțiilor. Comisia dorește să reducă distanța dintre laboratoare, ferme și piață. Fermierii, cercetătorii și companiile vor fi implicați în dezvoltarea și testarea tehnologiilor în condiții reale.

Fermierii vor fi implicați mai devreme în dezvoltarea soluțiilor

Noua abordare pune un accent mai mare pe problemele utilizatorilor finali. Soluțiile vor fi create împreună cu fermierii, silvicultorii, comunitățile rurale și întreprinderile alimentare. Comisia consideră că o asemenea colaborare poate evita finanțarea unor tehnologii care rămân nefolosite după încheierea proiectelor de cercetare.

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Prototipurile vor putea fi testate și adaptate condițiilor locale înaintea extinderii. Procesul ar trebui să sprijine și întreprinderile nou-înființate, companiile în expansiune și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). „Sarcina noastră este să ne asigurăm că aceste idei nu rămân în laborator”, a declarat Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație. El a indicat mai multe exemple de cercetări cu aplicabilitate directă. Printre acestea se află culturile rezistente la secetă și temperaturi extreme.

Alte direcții sunt detectarea rapidă a bolilor plantelor, protecția sustenabilă a culturilor și utilizarea inteligentă a apei.

Inteligența artificială și robotica intră în AgRI 2040

Cadrul AgRI 2040 va avea opt domenii preliminare de acțiune. Acestea vor acoperi solurile, ecosistemele agricole și sistemele de producție vegetală și zootehnică. Strategia include bioeconomia, pădurile multifuncționale, dezvoltarea zonelor rurale și consolidarea lanțurilor valorice agroalimentare. Digitalizarea, inteligența artificială și robotica vor reprezenta o altă direcție importantă. Tehnologiile ar trebui să ajute fermele să utilizeze mai eficient apa, energia și celelalte resurse.

Comisia nu prezintă însă în această etapă tehnologii obligatorii pentru fermieri. Documentul stabilește direcția viitoarelor politici europene de cercetare.

Food 2040 vizează dieta, poluarea și siguranța alimentară

Food 2040 se va concentra asupra sistemelor alimentare, inclusiv asupra pescuitului și acvaculturii. Cadrul cuprinde șase domenii principale de acțiune. Printre acestea se află dietele sănătoase și sustenabile, eficiența resurselor și reducerea poluării generate de sistemele alimentare.

O altă direcție privește mediul alimentar și capacitatea consumatorilor de a lua decizii informate. Strategia urmărește și extinderea inovațiilor și a modelelor de afaceri echitabile. Alimentele provenite din mediul acvatic vor beneficia de un domeniu separat. Comisia dorește ca cercetarea să contribuie simultan la siguranța alimentară, nutriție și sănătate.

Șase priorități comune pentru cercetarea agroalimentară

AgRI 2040 și Food 2040 vor fi coordonate prin șase priorități comune:

competitivitatea și dezvoltarea start-upurilor;

securitatea alimentară, reziliența și pregătirea pentru crize;

protejarea resurselor naturale și economia circulară;

siguranța alimentelor și furajelor, nutriția și sănătatea;

echitatea în sistemul agroalimentar;

cooperarea internațională.

Comisia justifică noua abordare prin presiunile tot mai mari asupra agriculturii europene. Schimbările climatice, limitarea resurselor și instabilitatea geopolitică afectează capacitatea de producție.

Sectorul se confruntă și cu lipsa forței de muncă, deficitul de competențe și concurența internațională. Preferințele consumatorilor se schimbă, iar companiile trebuie să adapteze produsele și metodele de producție.

Strategia nu aduce, deocamdată, un buget nou

Comunicarea adoptată de Comisie reprezintă o direcție strategică, nu o nouă schemă de finanțare deschisă imediat fermierilor. Documentul nu stabilește un buget propriu și nu anticipează rezultatul negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Cele două cadre vor orienta investițiile din programul Orizont Europa pentru perioada 2028-2034. Ele vor fi susținute și prin componentele relevante ale viitorului Fond european pentru competitivitate.

Următoarea etapă importantă va fi Conferința AgRI 2040, programată la Bruxelles în zilele de 24 și 25 septembrie. Fermieri, cercetători, companii și reprezentanți instituționali vor discuta prioritățile viitoare ale cercetării și inovării agroalimentare europene.