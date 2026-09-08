Un focar de Salmonella Enteritidis investigat în Marea Britanie a fost asociat cu ouă importate, iar autoritățile sanitare atrag atenția asupra alimentelor preparate cu ouă crude sau insuficient gătite. Tiramisu și mousse-ul de ciocolată au ajuns în centrul avertismentelor, în special atunci când sunt consumate în restaurante și cafenele, relatează Curierul Italiei, care citează La Repubblica.

Autoritățile britanice investighează trei grupuri de cazuri de Salmonella Enteritidis, despre care datele disponibile indică o posibilă legătură cu ouă importate. Potrivit celui mai recent bilanț publicat de UK Health Security Agency (UKHSA), până la 1 septembrie 2026 au fost confirmate 528 de cazuri în cele trei clustere investigate în Anglia, iar două persoane au murit, informează G4Media.

Investigația a identificat o asociere între mai multe cazuri și consumul de alimente în restaurante, cafenele și alte unități de alimentație publică. Autoritățile britanice subliniază însă că sursa definitivă a contaminării nu a fost încă stabilită. Datele epidemiologice și investigațiile asupra lanțului alimentar indică până acum o posibilă legătură cu ouă importate din afara Marii Britanii.

De ce apare tiramisu în avertismente

Tiramisu este unul dintre deserturile care pot conține ouă crude sau insuficient tratate termic, în funcție de rețetă. Același lucru este valabil pentru unele variante de mousse de ciocolată și alte preparate în care oul este folosit fără o preparare termică suficientă.

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Presa britanică a folosit imaginea tiramisului pentru a ilustra riscul asociat acestor preparate, ceea ce a provocat reacții în Italia, unde desertul este un simbol al gastronomiei naționale. Controversa a fost alimentată și de faptul că originea tiramisului este disputată de mai multe regiuni italiene.

Din perspectiva siguranței alimentare, problema nu este însă tiramisul în sine, ci posibilitatea ca un preparat care conține ou crud să fie făcut cu ouă contaminate.

Ouăle britanice nu sunt considerate sursa focarului

Food Standards Agency (FSA) precizează că, până în prezent, nu există dovezi că ouăle produse în Marea Britanie ar fi afectate. Investigațiile au identificat în schimb posibile legături cu ouă importate, folosite în special de operatori din sectorul alimentației publice.

În Marea Britanie, ouăle produse în cadrul sistemului British Lion sau al schemei Laid in Britain pot fi consumate crude sau insuficient gătite inclusiv de persoanele vulnerabile, potrivit recomandărilor FSA. Ouăle gătite complet și manipulate corespunzător nu prezintă, în mod normal, același risc.

Peste 500 de cazuri în cele trei clustere

Cele mai recente date UKHSA, actualizate la 3 septembrie, arată 305 cazuri în clusterul t5.9411, 182 în clusterul t0.24068 și 41 în clusterul t5.9765. În primul cluster a fost raportat un deces, iar în cel de-al treilea un alt deces.

În cazul primului cluster, pentru care există cele mai multe date epidemiologice, 42 de persoane dintre cele pentru care existau informații disponibile au fost internate în spital. Investigația arată că o parte importantă dintre pacienți au consumat alimente preparate în afara locuinței înainte de apariția simptomelor.

UKHSA precizează că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar majoritatea infecțiilor cu Salmonella sunt autolimitate. Pentru copiii mici, persoanele vârstnice, femeile însărcinate și persoanele cu sistem imunitar slăbit, infecția poate fi însă mai severă.

Autoritățile britanice continuă investigațiile pentru identificarea exactă a sursei contaminării și a eventualelor măsuri suplimentare necesare pentru limitarea focarului.