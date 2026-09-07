Activiștii indieni contestă sistemul de avertizare propus pentru alimentele ambalate. Ei susțin că numeroase produse nesănătoase ar putea evita eticheta roșie. O organizație pentru sănătate publică din India a depus prima contestație oficială împotriva noilor etichete alimentare propuse de autorități. Plângerea urmează să fie analizată pe 10 septembrie de Curtea Supremă.

Autoritatea pentru Siguranța și Standardele Alimentare din India (FSSAI) propune introducerea unui avertisment roșu, sub forma unui hexagon, pe partea din față a ambalajului. Eticheta ar deveni obligatorie dacă un produs depășește limitele stabilite pentru cel puțin două dintre următoarele trei componente: zahăr adăugat, sare și grăsimi saturate. Tocmai această condiție este contestată de activiști. Un aliment care are foarte mult zahăr, dar nu depășește limitele pentru sare și grăsimi, ar putea fi vândut fără avertisment.

Activiștii reclamă o portiță favorabilă industriei

Organizația nonprofit 3S And Our Health susține că regula celor doi nutrienți creează o „portiță favorabilă industriei”. Aceasta ar permite unor produse cu o compoziție dezechilibrată să evite eticheta. „Un produs care are mult zahăr rămâne un risc pentru diabet”, a arătat avocatul Rajiv Shankar Dvivedi în documentul depus la Curtea Supremă.

Plângerea nu a fost publicată, dar documentul a fost consultat de Reuters. Organizația consideră că fiecare nutrient care depășește limita ar trebui semnalat separat, indiferent de valorile celorlalte componente. De exemplu, o cutie de cereale Kellogg’s Multigrain Chocos comercializată în India conține, potrivit etichetei, 27% zahăr adăugat. Deoarece nivelurile de sare și grăsimi s-ar afla sub pragurile propuse, produsul ar putea evita avertismentul frontal.

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Guvernul promite reguli mai stricte într-o etapă ulterioară

O sursă guvernamentală citată de Reuters respinge criticile și afirmă că sistemul va fi introdus în mai multe etape. În prima etapă, avertismentul ar apărea numai dacă sunt depășite limitele pentru cel puțin doi nutrienți. Ulterior, regulile ar urma să fie înăsprite, iar fiecare exces ar putea genera propriul avertisment. Autoritățile nu au stabilit însă cât va dura fiecare etapă. Guvernul așteaptă și poziția Curții Supreme înainte de a definitiva sistemul.

FSSAI susține că etichetele ar ajuta consumatorii să identifice mai ușor produsele bogate în zahăr, sare sau grăsimi saturate. Măsura ar fi importantă mai ales pentru copii și alte categorii vulnerabile.

În prezent, companiile sunt obligate să afișeze ingredientele și informațiile nutriționale de bază, în principal pe spatele ambalajului.

Organizația Mondială a Sănătății consideră etichetarea nutrițională frontală un instrument care poate simplifica informațiile și sprijini alegerile alimentare mai sănătoase. Sistemul trebuie însă adaptat politicilor de sănătate și regulilor alimentare ale fiecărei țări.

Industria alimentară consideră propunerea prea strictă

Proiectul este criticat și de companiile alimentare, dar din motive opuse. Reprezentanții industriei susțin că pragurile sunt prea scăzute și ar putea aduce etichete roșii pe majoritatea produselor ambalate.

India are o piață a alimentelor și băuturilor ambalate evaluată la peste 100 de miliarde de dolari. Companiile se tem că avertismentele vizibile ar putea reduce cererea pentru anumite produse. Coca-Cola și organizații care reprezintă companii precum Nestlé și PepsiCo s-au opus anterior etichetelor frontale. Reprezentanții industriei au argumentat că asemenea simboluri pot deruta consumatorii și nu garantează schimbarea alimentației.

După criticile publice și intervenția Curții Supreme, autoritatea indiană a revenit cu propunerea etichetelor roșii. Proiectul a ajuns astfel să fie considerat prea strict de industrie și insuficient de activiști.

Ce arată experiența din Chile

Chile a introdus în 2016 avertismente negre separate pentru produsele cu niveluri ridicate de zahăr, sodiu, grăsimi saturate sau calorii. Legea a inclus și restricții privind publicitatea și vânzarea anumitor alimente în școli. În primele 18 luni, achizițiile de băuturi îndulcite vizate de reguli au scăzut cu 23,7% față de evoluția estimată în lipsa măsurilor. Exemplul nu dovedește că eticheta a produs singură întreaga scădere, deoarece legea a cuprins mai multe măsuri. El arată însă că avertismentele clare pot face parte dintr-o politică eficientă de sănătate publică.

Disputa din India nu privește doar introducerea etichetelor, ci și pragul care declanșează avertismentul. Curtea Supremă trebuie să decidă dacă regula celor doi nutrienți îi informează suficient pe consumatori.