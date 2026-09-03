Harghita: Peste 400 de fermieri au cerut ajutorul de minimis pentru cartofi, pentru aproape 1.300 de hectare

Peste 400 de fermieri din Harghita au depus cereri pentru ajutorul de minimis acordat în acest an pentru cultura de cartofi, pentru o suprafață totală de aproximativ 1.300 de hectare. Sprijinul este de 300 de euro pe hectar, iar pentru a fi eligibili producătorii trebuie să aibă cultivată o suprafață de cel puțin 30 de ari.

Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de șeful Direcției pentru Agricultură Harghita, Romfeld Zsolt, perioada de depunere a cererilor s-a încheiat, iar în prezent sunt pregătite documentațiile necesare pentru verificarea în teren a culturilor.

„Verificăm existența culturii și suprafața parcelei”, a declarat Romfeld Zsolt.

Potrivit acestuia, verificarea trebuie realizată strict înainte de recoltare.

„Deci, unde nu putem controla și documenta cu fotografii georeferențiale, acolo nu se acordă acest minimis, chiar dacă a fost cultură de cartofi în parcela respectivă”, a precizat șeful Direcției pentru Agricultură Harghita.

Acordarea sprijinului este condiționată și de respectarea plafonului de 50.000 de euro pe producător, calculat pe o perioadă de trei exerciții financiare.

- articolul continuă mai jos -

Ajutorul este binevenit, dar nu acoperă cheltuielile de producție

Romfeld Zsolt a subliniat că sprijinul este binevenit pentru producătorii de cartofi, în condițiile economice actuale, chiar dacă valoarea acestuia nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile de înființare și întreținere a culturii.

„Este un ajutor binevenit, în condițiile economice actuale. Dar nu este foarte consistent, raportat la cheltuielile de înființare și întreținerea culturii. (…) E un stimulent binevenit, să zicem așa”, a mai spus șeful Direcției pentru Agricultură Harghita.

Plățile pentru acest an sunt prevăzute să înceapă în luna noiembrie, conform hotărârii de guvern care reglementează schema de ajutor.

În județul Harghita sunt cultivate în acest an aproximativ 4.900 de hectare cu cartofi, dintre care aproape 3.000 de hectare sunt destinate producției comerciale pentru piață.