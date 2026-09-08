Uniunea Europeană trebuie să își păstreze producția zootehnică și să evite dependența de importuri realizate după standarde diferite, susține Tanczos Barna. România cere finanțare pentru modernizarea fermelor și reguli sanitare mai flexibile.

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat poziția României la reuniunea informală a miniștrilor europeni ai Agriculturii. Evenimentul s-a desfășurat între 6 și 8 septembrie, la Dublin, în Republica Irlanda. Discuțiile au vizat Strategia pentru creșterea animalelor și Planul Uniunii Europene (UE) privind proteinele. „Zootehnia are un rol strategic, iar UE trebuie să își mențină capacitatea de producție pentru necesitățile proprii”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta consideră că reducerea producției europene nu trebuie compensată prin importuri provenite din țări care nu respectă standarde echivalente.

Fermele mici au nevoie de bani pentru modernizare

Tanczos Barna a susținut că obiectivele europene nu pot fi îndeplinite fără o finanțare coerentă și complementară. Micii și mijlociii fermieri au resurse limitate pentru investiții. Noile cerințe pot deveni greu de aplicat dacă sprijinul financiar nu acoperă o parte din costuri. Investițiile ar trebui să urmărească modernizarea exploatațiilor, digitalizarea și procesarea producției primare. Ministrul a menționat și dezvoltarea sistemelor de irigații.

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În cazul României, creșterea animalelor reprezintă un sector tradițional, important pentru agricultură și economia rurală. „Sectorul are nevoie de sprijin adecvat pentru a rămâne viabil și atractiv”, a spus Tanczos Barna. De asemenea, cercetarea și inovarea pot îmbunătăți productivitatea fermelor și competitivitatea sectoarelor zootehnic și proteic. Tehnologiile trebuie însă să ajungă efectiv în exploatații.

UE vrea să reducă dependența de proteinele vegetale importate

Planul european privind proteinele urmărește dezvoltarea culturilor proteice și reducerea dependenței de importuri. Proteinele vegetale sunt esențiale pentru producerea furajelor utilizate în fermele zootehnice. Dependența de furnizori externi poate expune sectorul fluctuațiilor de preț și blocajelor comerciale.

Tanczos Barna a subliniat legătura directă dintre sectorul vegetal și creșterea animalelor. Dezvoltarea producției europene de proteine poate crește reziliența întregului lanț agroalimentar.

Ministrul a pledat și pentru o tranziție echilibrată către noile cerințe privind bunăstarea animalelor. Sprijinul financiar trebuie să protejeze investițiile deja realizate de fermieri și competitivitatea exploatațiilor. România solicită și reguli proporționale pentru transportul animalelor.

Un singur focar poate afecta zeci de mii de fermieri

Prevenirea și combaterea bolilor animalelor au reprezentat un alt subiect important al reuniunii. Tema este relevantă pentru România, în contextul problemelor din sectoarele ovin și porcin. Tanczos Barna a salutat abordarea științifică propusă la nivel european. El a solicitat însă introducerea rapidă a noilor principii în legislația UE. „Legislația actuală este foarte rigidă și poate genera măsuri disproporționate”, a afirmat ministrul interimar al Agriculturii.

Potrivit acestuia, apariția unui singur focar poate afecta zeci de mii de fermieri ale căror animale sunt sănătoase. Mai multe focare pot determina restricționarea exporturilor și pierderea unor piețe internaționale. Efectele economice depășesc astfel exploatațiile în care a fost identificată boala.

România solicită reguli mai flexibile privind regionalizarea, compartimentarea și vaccinarea. Obiectivul este limitarea măsurilor la zonele și exploatațiile expuse efectiv riscului.

România pregătește o acțiune comună cu alte trei țări

În marja reuniunii, Tanczos Barna a discutat despre bolile care afectează ovinele cu miniștrii Agriculturii din Bulgaria, Grecia și Croația. Cele patru țări se confruntă cu probleme similare și au convenit să colaboreze. Acțiunea comună va urmări susținerea reciprocă și promovarea unor soluții europene adaptate situației din teren.

La reuniunea de la Dublin au participat miniștrii Agriculturii din statele membre și reprezentanți ai Comisiei Europene. Programul a inclus și vizite la ferme și centre de cercetare din Irlanda. Acestea au prezentat exemple privind creșterea animalelor și aplicarea inovațiilor în sectorul agricol.