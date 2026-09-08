Adio, chefi cu stele Michelin? De ce hotelurile aleg creatori culinari cu milioane de urmăritori / Plant-forward, noua strategie a hotelurilor de longevitate

Între 7 și 13 septembrie 2026 la Paris are loc Novotel Longevity Week, o săptămână dedicată longevității cu un program plant-forward pe partea de nutriție. Din campanie face parte Alfie Steiner (vocea din spatele programului plant-forward), numit „Oh My Greens”. Cunoscut online drept Alfie Cooks, e unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut culinar din Marea Britanie, cu un format viral, „Soup Season”, care a strâns sute de milioane de vizualizări.

De ce aleg hotelurile creatori de conținut plant-forward, în locul bucătarilor cu stele

Alfie Steiner vine dintr-o lume diferită de bucătăria clasică de hotel, construită pentru ecranul telefonului, mai puțin pentru sala de restaurant. Rețetele lui trăiesc în format scurt, video, cu ingrediente banale și rezultate spectaculoase, genul de conținut care circulă rapid pe rețele.

Pentru un brand hotelier care vrea să vorbească despre longevitate unei audiențe largi, un creator cu milioane de urmăritori cântărește mai mult decât o stea Michelin, invizibilă pentru marea majoritate a călătorilor. Vocea unui creator ajunge direct în telefonul oaspetelui, cu mult înainte de check-in.

Ce înseamnă plant-forward

Plant-forward diferă de vegetarian sau vegan prin flexibilitate: pune legumele în centrul farfuriei, alături de carne sau pescuit, în porții mai mici. Filosofia lui Alfie Steiner, ingrediente banale, gătit fără risipă, aduce plant-forward în bucătăria de acasă, la fel de bine ca într-un restaurant de fițe.

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Un raport World Economic Forum despre nutriție și longevitate arată o legătură directă între densitatea nutrițională a hranei și sănătatea pe termen lung. Doar o parte din populația lumii are acces la o dietă cu adevărat nutritivă, potrivit raportului, iar bolile cronice legate de alimentație ucid milioane de oameni în fiecare an.

Ideea din spatele acestei cifre susține alegerea unui creator ca Alfie Steiner: cine transformă rețete sănătoase în conținut ușor de urmărit contribuie la o problemă de sănătate publică, dincolo de o simplă tendință de marketing.

Contextul din spatele campaniei: conceptul „37x” și ceilalți ambasadori

Alfie Steiner reprezintă pilonul mâncării într-un grup mai mare, numit Novotel 37 Collective. Numele campaniei vine dintr-un calcul de compunere: o îmbunătățire zilnică de 1%, aplicată timp de un an, produce o creștere de aproximativ 37 de ori față de punctul de plecare, logica din spatele ideii de obiceiuri mici cu efect mare.

Ceilalți patru piloni au fiecare câte un ambasador: Kauli Vaast, campion olimpic de surf la Paris 2024, pentru mișcare, Javier Pastore, fost jucător la Paris Saint-Germain, pentru claritate mentală, Olivia Arezzolo, cea mai cunoscută specialistă în somn din Australia, pentru somn, și Kaushiik Subramaniam, fotograf și biolog specializat în conservarea vieții marine, pentru conexiunea cu natura, printr-un parteneriat Novotel cu WWF.

Programul ține până pe 13 septembrie, cu sesiuni disponibile pe Instagram și YouTube. Întrebarea rămâne valabilă și după: cine ar trebui să vorbească despre mâncare sănătoasă, un bucătar cu stea, sau un creator care ajunge direct pe telefonul milioanelor de oameni?