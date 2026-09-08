Ferrero vine în România cu o fabrică de ultimă generație. Gigantul din spatele Kinder și Nutella face primii pași la Timișoara

Gigantul italian Ferrero, unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume și compania din spatele unor branduri precum Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello și Tic Tac, se pregătește să înceapă producția în România. Compania a transmis primul mesaj oficial privind proiectul unei unități industriale de ultimă generație la Timișoara.

Ferrero face pași concreți pentru fabrica de la Timișoara

Ferrero a anunțat că a avansat cu etapele finale ale achiziției unui amplasament industrial existent la Timișoara. Compania intenționează să dezvolte aici o unitate industrială de ultimă generație.

„Ferrero a avansat cu etapele finale ale achiziției unui amplasament industrial existent la Timișoara. Proiectul reflectă intenția Ferrero de a dezvolta o unitate industrială de ultimă generație, valorificând tradiția solidă a României în domeniul producției, poziția sa strategică și disponibilitatea unei forțe de muncă calificate”, a declarat pentru Profit.ro Giuseppe Papa, Managing Director Ferrero pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova, potrivit Observator News.

Compania spune că va continua să colaboreze îndeaproape cu autoritățile naționale și locale competente pentru construirea unui parteneriat industrial sustenabil și pe termen lung în România.

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Anunțul vine după ce Profit.ro relata, în luna iulie, că Ferrero se pregătește să lanseze producția în România. La acel moment, compania făcuse deja unul dintre pașii administrativi importanți, prin deschiderea unei firme locale.

În structura acesteia sunt implicați Ceci Alberto, responsabilul administrativ al Ferrero la nivel european, Paolo Sgobbo, CFO și director executiv, precum și Giuseppe Papa, Managing Director pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova.

Un gigant cu 35 de branduri vândute în peste 170 de țări

Ferrero este unul dintre principalii producători de dulciuri din lume. Grupul are în prezent 35 de branduri comercializate în peste 170 de țări.

Compania este în continuare o afacere de familie, aflată la a treia generație.

Povestea familiei Ferrero își are originile într-o patiserie de familie din nordul Italiei, unde alunele erau folosite pentru a crește cantitatea cremei de cacao.

Astăzi, grupul este prezent pe piețele internaționale prin branduri cunoscute precum Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello și Tic Tac.

Proiectul de la Timișoara marchează astfel un pas important pentru extinderea activității industriale a grupului în România, însă compania nu a prezentat, în informațiile citate, detalii privind valoarea investiției, capacitatea viitoarei fabrici sau numărul de locuri de muncă ce ar urma să fie create.