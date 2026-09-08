România are nevoie de o strategie națională pentru sectorul apei și de investiții de peste 30 de miliarde de euro, susține Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei (ARA). Potrivit acestuia, industria apei ar putea genera un efect de multiplicare de până la 60-70 de miliarde de euro în economia națională, dacă investițiile sunt coordonate și susținute de companii, constructori, furnizori de tehnologie, universități și centre de cercetare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la cea de-a 26-a ediție a ExpoApa 2026, eveniment organizat de Asociația Română a Apei.

Sectorul apei are proiecte de 7 miliarde de euro

Ilie Vlaicu spune că în România sunt în prezent în derulare proiecte în sectorul apei în valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. În opinia sa, suma reprezintă doar o parte din potențialul economic al domeniului.

„Este un business adevărat”, a afirmat președintele ARA, care consideră că sectorul trebuie privit dincolo de problemele legate de pierderi, penalități sau proceduri de infringement.

„Avem o nevoie de investiții de peste 30 de miliarde”, a declarat Vlaicu, explicând că investițiile în infrastructura de apă au un efect de multiplicare asupra economiei reale.

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Acesta a cerut viitorului guvern să elaboreze o strategie națională pentru apă, pe care o consideră necesară pentru coordonarea investițiilor și dezvoltarea industriei autohtone.

„Nu trebuie să ne mai uităm la apă ca la un segment care mereu aduce pierderi sau care aduce mereu probleme legate de infringement, de penalități. Este un business adevărat”, a spus el.

Investițiile ar putea ajunge să genereze 60-70 de miliarde de euro în economie

Potrivit estimărilor prezentate de președintele ARA, necesarul de investiții depășește 30 de miliarde de euro, iar după includerea costurilor de mentenanță și a efectului de multiplicare în economie, impactul ar putea ajunge la 60-70 de miliarde de euro.

Vlaicu susține că pentru ca acest potențial să fie valorificat este nevoie de o abordare integrată, în care companiile de apă, constructorii, furnizorii de tehnologie, universitățile și cercetarea să lucreze într-un cadru comun.

„În acest moment, toate aceste componente sunt risipite fără să fie aduse la un nucleu comun. Iar ARA asta propune. Vrem să facem un business, o industrie de țară care să multiplice acești bani în economia națională”, a afirmat el.

ARA avertizează asupra unei crize hidrologice

Președintele Asociației Române a Apei a atras atenția și asupra situației resurselor de apă. El spune că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere hidrologic, cu debite ale râurilor mult diminuate și cu lacuri de acumulare care au ajuns la niveluri de aproximativ 60-70%.

„Râurile au ajuns la o treime din debitele existente, lacurile de acumulare sunt undeva la 60-70%. Este o criză hidrologică cum nu s-a mai întâmplat” a declarat Vlaicu.

În acest context, el consideră că investițiile în interconectarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie realizate pe baza unei viziuni naționale. În lipsa acestora, avertizează reprezentantul ARA, tot mai multe localități ar putea ajunge în situația de a avea probleme cu alimentarea cu apă.

„Deja sunt localități care nu au apă și care pot să creeze criză socială”, a spus el, subliniind că intervențiile asupra infrastructurii de apă nu pot fi realizate rapid.

Agricultura este unul dintre principalii consumatori de apă

Vlaicu a pus problema resurselor de apă și în legătură directă cu agricultura. La nivel mondial, aproximativ 70% din apa utilizată este destinată agriculturii, potrivit cifrei invocate de acesta în cadrul conferinței.

Industria utilizează aproximativ 20%, iar alimentarea cu apă reprezintă circa 10%, conform distribuției prezentate de președintele ARA.

„Lucrurile trebuie puse toate în același coș. Va trebui să avem o viziune mult mai clară vizavi de acest element care clar este pe cale de dispariție”, a afirmat el.

Vlaicu a mai susținut că unele prognoze privind resursele de apă subterană indică riscuri importante pentru România în perioada următoare. El a invocat cercetări realizate de universități din Marea Britanie, potrivit cărora România ar fi inclusă într-o zonă de risc „portocaliu spre roșu”.

Președintele ARA consideră că problema apei trebuie tratată ca o prioritate economică și strategică, în condițiile în care seceta, schimbările hidrologice și necesarul de investiții pun presiune tot mai mare pe infrastructura existentă.

„Așteptăm un guvern valid”

Asociația Română a Apei își propune să prezinte autorităților o strategie care să trateze sectorul apei ca pe o componentă importantă a economiei naționale.

„Suntem foarte motivați, suntem foarte hotărâți la nivel de asociație ca să generăm un business pentru România”, a declarat Ilie Vlaicu.

El a precizat că dialogul cu autoritățile este dificil în actualul context politic și că ARA așteaptă formarea unui guvern care să poată lua decizii și să adopte o strategie pe termen lung pentru sector.

„România nu are un business mai mare, mai adevărat decât segmentul ăsta de apă, iar industria apei este cea care poate să aducă la dezvoltarea economică. Putem să transformăm acest business într-un motor de dezvoltare a economiei naționale”, a mai spus președintele ARA.