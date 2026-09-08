Ministra interimară a Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, spune că problema apei trebuie tratată ca o prioritate națională, în condițiile în care doar 61% din populația rezidentă a României este conectată la sisteme de canalizare. La ExpoApa 2026, ministra a vorbit despre investițiile în infrastructură, racordarea populației și riscul unor amenzi de sute de milioane de lei în contextul procedurii de infringement privind apele uzate, conform Agerpres.

Vă recomandăm să citiți și: Ilie Vlaicu (Asociația Română a Apei): Râurile au ajuns la o treime din debite. Este o criză hidrologică cum nu s-a mai întâmplat / România are nevoie de o strategie națională pentru apă. Avem o nevoie de investiții de peste 30 de miliarde

„Subiectul apei în România ar trebui să fie privit, într-adevăr, ca un plan național, ca o misiune națională”, a declarat Diana Buzoianu la ExpoApa 2026, eveniment organizat la ROMEXPO de Asociația Română a Apei (ARA).

Potrivit ministrului, apa este o resursă esențială pentru funcționarea economiei și pentru asigurarea unui trai decent. „Este o resursă fără de care nu putem să susținem niciun fel de altă activitate în țară”, a afirmat aceasta.

Doar 61% dintre români sunt conectați la canalizare

Datele oficiale prezentate de ministru arată că 61% din populația rezidentă a României este conectată la sisteme de canalizare.

- articolul continuă mai jos -

„Asta înseamnă că mai avem mult de mers înainte”, a spus Diana Buzoianu, care a indicat și oportunitățile de business din dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare.

Ministrul a cerut reprezentanților industriei să se implice în elaborarea politicilor publice și în dezvoltarea soluțiilor necesare sectorului.

900 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a alocat în ultimul an aproximativ 900 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere, de cinci ori mai mult decât sumele alocate anterior din bugetul național, potrivit declarațiilor demnitarului.

Banii sunt necesari pentru infrastructura critică de care depinde funcționarea sistemelor de apă și canalizare, în special în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

„Dacă vorbim de accesul la apă și de sistemele pe care le puneți în practică, ele pot exista doar acolo unde există și o infrastructură critică, care funcționează și care nu cedează la primele fenomene extreme”, a explicat Buzoianu.

PNRR a finanțat sute de kilometri de rețele

Finalizarea proiectelor din PNRR în sectorul apei a însemnat aproximativ 300 de kilometri de sisteme de distribuție a apei și peste 900 de kilometri de sisteme de canalizare, potrivit ministrei.

Buzoianu atrage însă atenția că realizarea infrastructurii nu este suficientă dacă populația nu se racordează la rețele.

„Am tăiat în România panglici la investiții de sute de milioane și miliarde, chiar de sisteme din fonduri europene, care apoi nu au adus niciun litru de apă curată la comunități sau niciun fel de canalizare”, a afirmat aceasta.

Există localități în care rețelele construite cu fonduri importante au rămas ani de zile insuficient utilizate pentru că locuitorii nu s-au racordat. În timp, unele dintre aceste sisteme au ajuns aproape nefolosibile, a mai spus ministrul.

Autoritățile locale trebuie, în opinia sa, să îi sprijine pe oameni să se racordeze după finalizarea investițiilor.

România riscă amenzi în procedura de infringement

Diana Buzoianu a abordat și procedura de infringement privind apa, declanșată de Comisia Europeană în 2024 în legătură cu neconformarea României la cerințele europene privind colectarea și tratarea apelor uzate urbane.

Ministra a criticat modul în care au fost direcționate unele dintre investițiile realizate în ultimii ani. România a cheltuit sute de milioane de lei pentru sisteme de apă și canalizare, însă unele investiții nu au fost orientate către localitățile vizate de problemele care au stat la baza procedurii europene.

„Riscăm în continuare amenzi de sute de milioane de lei”, a declarat Buzoianu.

2,5 miliarde de lei pentru ANAR în următorii 15 ani

În 2026 a fost introdus și „mecanismul apei”, despre care ministra spune că va aduce 2,5 miliarde de lei în următorii 15 ani pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).

Pentru acest an, autoritățile au alocat 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare.

Potrivit ministrei, evaluarea proiectelor finanțate va ține cont și de existența procedurii de infringement, astfel încât fondurile să fie direcționate către localitățile unde investițiile pot contribui direct la rezolvarea neconformităților.

„Nu vrem să dăm în continuare un miliard și jumătate de lei pe apă-canal și la finalul anilor în care am implementat acest proiect să nu fi rezolvat nici măcar două sau trei UAT-uri dintre cele care au fost vizate direct de procedura de infringement”, a spus Diana Buzoianu.

ExpoApa 2026 reunește aproape 90 de expozanți

ExpoApa 2026 are loc în perioada 8-10 septembrie, la ROMEXPO, fiind organizat de Asociația Română a Apei.

Ediția din acest an reunește aproape 90 de expozanți din România și alte 12 țări europene și peste 4.000 de participanți, printre care reprezentanți ai operatorilor de apă, autorităților publice, producătorilor și integratorilor de tehnologii, mediului academic și organizațiilor profesionale.

Programul include conferințe și dezbateri despre finanțarea investițiilor, tehnologie și viitorul industriei apei. Expoziția tehnică prezintă soluții pentru reducerea pierderilor de apă, tratarea apelor uzate, monitorizarea rețelelor și automatizarea proceselor.