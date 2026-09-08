Un mic sat din Calabria, cu aproximativ 500 de locuitori, a devenit cunoscut în regiune pentru tradiția sa în prepararea înghețatei artizanale. Jacurso, supranumit „Borgo del Gelato”, găzduiește două gelaterii istorice, active de mai multe decenii, conform Mediafax Spania.

Jacurso se află în provincia Catanzaro, într-una dintre cele mai înguste zone ale Calabriei. Aproximativ 30 de kilometri despart aici Marea Ionică de Marea Tireniană, iar localitatea este cunoscută pentru peisajele asupra regiunii.

Așezarea își are originile în secolul al XV-lea și a fost, la început, o comunitate de păstori și agricultori. În prezent, însă, Jacurso este asociat în primul rând cu gelato.

La intrarea în sat poate fi văzut indicatorul „Borgo del Gelato”, iar pe Via Nazionale funcționează cele două gelaterii care au contribuit la reputația localității: Il Regno del Gelato și Il Massimo del Gelato, potrivit Gambero Rosso.

O tradiție începută în 1953

Il Regno del Gelato are o istorie care începe în 1953. Giovambattista, bunicul actualului proprietar, Gianfranco Buccafurni, a fondat atunci gelateria, care este administrată în prezent de familie.

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Afacererea păstrează accentul pe rețetele tradiționale și pe ingredientele provenite din Calabria. Laptele, smântâna și ouăle sunt cumpărate de la producători locali, iar pentru sortimentele pe bază de fructe sunt folosite produse proaspete.

Gelateria nu folosește produse semifabricate, agenți de îngroșare sau emulgatori, potrivit sursei citate.

Printre aromele inspirate de produsele locale se numără alunele Tonda di Cardinale, bergamota, clementinele, portocalele roșii, citronul și smochinele.

Una dintre specialitățile casei este Sospiro degli Dei, o înghețată pe bază de ciocolată neagră care a primit un „Oscar del Gelato”. Oferta include și variante fără gluten și fără lactoză.

A doua gelaterie funcționează din 1969

Cealaltă gelaterie istorică din Jacurso este Il Massimo del Gelato, fondată în 1969 de familia Provenzano.

În prezent, Massimo conduce afacerea împreună cu fiul său, Daniel. Rețetele sunt preparate individual, fără folosirea unei baze comune pentru toate sortimentele, astfel încât fiecare aromă să își păstreze propriul profil.

Pe lângă gelato, oferta include sorbeturi și produse vegane.

Printre combinațiile propuse de gelaterie se află migdale, fistic și bergamotă calabreză. Pentru cei care caută arome mai puțin obișnuite există inclusiv înghețată cu popcorn.

Localul a fost renovat recent și se întinde pe două etaje. Are și o terasă panoramică, unde vizitatorii își pot savura înghețata în timp ce privesc apusul.

Astfel, într-o localitate de aproximativ 500 de oameni, două afaceri de familie au transformat o tradiție locală într-un motiv pentru care iubitorii de gelato ajung în Jacurso.