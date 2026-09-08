Cum cureți geamul cuptorului fără să freci ore întregi. Trucul simplu care dizolvă grăsimea arsă / De ce nu e bine să-l cureți când este încă încins

Geamul cuptorului se murdărește treptat, iar grăsimea, fumul și stropii de mâncare ajung să formeze în timp depuneri arse care nu mai pot fi îndepărtate ușor printr-o simplă pulverizare și ștergere. Mai mult, când geamul este atât de murdar încât abia mai vezi prin el, devine mai greu să verifici mâncarea fără să deschizi ușa cuptorului și să pierzi căldură.

Trei experți în curățenie consultați de EatingWell spun că există însă metode simple pentru a reda transparența geamului. Ai nevoie de un produs potrivit, de câteva instrumente și, mai ales, de suficient timp pentru ca soluția de curățare să acționeze.

De ce se murdărește atât de tare geamul cuptorului

De fiecare dată când gătești, grăsimea, fumul și stropii proveniți de la alimente pot ajunge pe interiorul ușii cuptorului. Temperaturile ridicate fixează treptat aceste depuneri pe sticlă.

Rhonda Wilson, expertă în curățenie și quality lead cleaner la FreshSpace Cleaning, spune că, de cele mai multe ori, nu un singur accident face geamul murdar, ci acumularea treptată.

„Am curățat multe cuptoare de-a lungul anilor și, de cele mai multe ori, nu este vorba despre o singură mizerie mare care murdărește geamul. Este gătitul obișnuit”, explică ea.

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Depunerile se acumulează atât de lent încât, de multe ori, oamenii nu își dau seama cât de murdar este geamul până când aproape că nu mai pot vedea prin ușa cuptorului.

Odată ce grăsimea ajunge pe sticlă și este supusă repetat temperaturilor ridicate, se întărește. De aceea, o soluție pulverizată rapid și o singură ștergere nu sunt întotdeauna suficiente.

Cu ce poți curăța geamul cuptorului

Există mai multe variante, de la soluții preparate acasă până la produse special concepute pentru curățarea cuptoarelor.

Alicia Sokolowski, președinta și co-CEO a companiei de servicii de curățenie naturală AspenClean, recomandă o combinație de bicarbonat de sodiu și o cantitate mică de oțet alb.

„Una dintre metodele noastre preferate pentru a curăța în mod natural o ușă de cuptor unsuroasă este să folosim o combinație de bicarbonat de sodiu și un pulverizator ușor cu oțet alb”, spune Sokolowski.

Jordan McGowen, vicepreședinte pentru operațiuni la Molly Maid, recomandă, la rândul său, o pastă făcută din bicarbonat de sodiu și apă pentru cei care preferă o variantă preparată în casă.

Pentru depuneri mai dificile, el recomandă produsele special concepute pentru îndepărtarea grăsimii și curățarea cuptoarelor.

„Produsele concepute pentru grăsime sunt formulate special pentru a descompune grăsimea și particulele de mâncare”, explică McGowen.

În cazul produselor de curățare comerciale, expertul recomandă să le lași să acționeze 15-30 de minute, pentru ca ingredientele să poată dizolva murdăria înainte de ștergere.

Cum cureți geamul cuptorului, pas cu pas

Indiferent de soluția aleasă, un element esențial este timpul de acțiune.

Asigură-te că interiorul cuptorului este rece. Aplică pe geam produsul special pentru cuptoare, pasta de bicarbonat și apă sau altă soluție de curățare aleasă. Dacă metoda folosită presupune și un alt produs, cum este oțetul, aplică-l conform metodei respective. Lasă soluția să acționeze. Așteaptă cel puțin 15 minute sau respectă timpul indicat pe eticheta produsului. În cazul anumitor metode, dacă instrucțiunile producătorului permit acest lucru, soluția poate fi lăsată pe geam chiar și peste noapte. Șterge geamul. Folosește un burete moale și umed, o lavetă sau un prosop de hârtie. Pentru straturile mai groase de grăsime arsă, poți folosi o perie cu peri moi din plastic. Șterge din nou cu apă. Clătește buretele sau laveta și mai treci o dată peste ușa cuptorului pentru a îndepărta orice urmă de produs de curățare.

Acest ultim pas este important. Resturile de soluție pot lăsa mirosuri persistente sau pot produce fum la următoarea folosire a cuptorului.

Greșeli de evitat când cureți geamul cuptorului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să încerci să cureți cuptorul cât timp este fierbinte.

Wilson spune că, în opinia sa, un geam încă ușor cald poate fi mai ușor de curățat, însă ceilalți experți recomandă să lași cuptorul să se răcească complet înainte de a aplica soluțiile de curățare.

De asemenea, evită produsele foarte agresive care nu sunt concepute pentru cuptoare și instrumentele abrazive care pot deteriora suprafața.

Nu folosi bureți abrazivi, bureți din sârmă sau raclete metalice. Acestea pot zgâria sticla sau finisajul metalic al ușii.

O altă greșeală este folosirea unei soluții prea blânde pentru depuneri foarte vechi. Dacă geamul este acoperit de ani de grăsime arsă, bicarbonatul de sodiu poate însemna mult mai multă frecare și chiar repetarea întregului proces.

„Dacă folosiți produse de uz casnic, cum ar fi bicarbonatul de sodiu, pe straturi de grăsime și mâncare arsă, veți ajunge să petreceți mai mult timp frecând sau să faceți treaba de două ori”, spune Wilson.

În cazul produselor comerciale, este esențial să respecți instrucțiunile de pe etichetă. Unele soluții pot degaja vapori sau pot coroda anumite suprafețe dacă sunt lăsate mai mult timp decât recomandă producătorul.

Cum păstrezi geamul curat mai mult timp

După ce ai făcut curățarea în profunzime, cel mai simplu mod de a evita acumularea unui nou strat de grăsime este să nu lași murdăria să se adune.

Șterge interiorul ușii cuptorului după fiecare sesiune de gătit, dar numai după ce cuptorul s-a răcit.

„Curățați cuptorul de fiecare dată când îl folosiți”, recomandă McGowen.

El sugerează și folosirea unor capace rezistente la temperatură pentru preparatele care pot stropi în timpul gătirii.

O altă soluție este să pui o tavă sub preparate precum plăcinte sau budinci, pentru a prinde picăturile care altfel ar ajunge pe suprafețele cuptorului și ar contribui la formarea de stropi și fum.