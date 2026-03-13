Vineri, la Biblioteca Națională din București, începe cea de-a IX-a ediție a evenimentului Chocolate Saga. Organizatorii promit vizitatorilor o seamă de surprize.

Ciocolata lui Eminescu și Pralina femeii, două dintre surprizele Chocolate Saga

Ajunsă la ediția a IX-a, Chocolate Saga propune românilor să descopere ce înseamnă cu adevărat industria ciocolatei artizanale. Arome noi, combinații în tendințe vor fi prezentate la această ediție. Lor li se adaugă i surprize vizuale spectaculoase în zona de sculpturi și figurine din ciocolată.

Pentru că ne aflăm în Luna Mărțișorului, Poem Chocolat va prezenta„Pralina femeii”. Aceasta a fost creată special pentru perioada de 8 martie. Preparatul aduce o combinație rafinată de grapefruit, ghimbir și ciocolată albă, într-o formă de inimă roz.

Și poetul național Mihai Eminescu va fi omagiat cu o specialitate dulce dedicată lui. O ciocolată cu flori de tei (cum s-ar fi putut altfel?) va fi lansată de Synful. „Este un omagiu aromatic închinat marelui poet”, a spus reprezentantul ciocolatierului.

O secțiune specială va fi dedicată și produselor speciale pentru Paște. Ouă, iepurași și alte figurine din ciocolată, cu arome surprinzătoare vor fi prezentate.

Și pentru ca experiența să fie completă, vor fi organizate ateliere pentru cei mici. Copiii vor putea să-și arate creativitatea prin pictură pe figurine din ciocolată, modelaj de figurine din ciocolată, ateliere cu nisip colorat sau modelaj din pastă de zahăr.

Nici adulții nu sunt lăsați deoparte. Pentru ei va exista un atelier în care sunt invitați să realizeze bijuterii din ciocolată.

Șampanie cu ciocolată și arome inedite

O varietate de arome inedite, precum praline florale de primăvară, combinații îndrăznețe cu piper sau ardei iute, praline cu infuzii de ceai, dar și reinterpretări creative ale ingredientelor clasice, menite să surprindă prin contrastele dintre dulce, picant și citric, așteaptă să fie gustate.

Un alt aspect inedit îl reprezintă secțiunea dedicată combinațiilor surprinzătoare dintre ciocolată și băuturi alcoolice. Acestea sunt explorate de artizani prin ingrediente și tehnici inovatoare. Vizitatorii vor putea descoperi praline cu jeleu de bere și ciocolată infuzată cu hamei, care valorifică aromele malțate și notele ușor amare ale berii artizanale. Aura Tobescu aduce “Wine Praline”, o pralină cu inducție puternică de vin roșu.

O prezență inedită în cadrul târgului este „Chocolate in a Bottle”, un vin spumant realizat din struguri Chardonnay proveniți din podgorii aflate în apropiere de Perpignan (Franța). Acesta este produs prin metoda tradițională și combinat cu extracte din ciocolată belgiană premium. Produsul a fost distins cu mai multe premii internaționale, printre care Belgium Broadway Innovation Award – People’s Choice (2018) și The Fizz Festival UK – People’s Choice Award (2018).

O industrie în creștere constantă

Datele din industrie arată că piața de ciocolată artizanală a înregistrat creșteri anuale de aproximativ 10% anual în ultimii cinci ani. Creșterea este susținută de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru produse premium, trasabile și realizate în loturi mici.

Unul dintre cele mai clare semnale ale evoluției sectorului vine chiar din partea expozanților. Aproximativ 80% dintre participanți au solicitat spații expoziționale mai mari și facilități extinse, ceea ce confirmă procesul de maturizare accelerată a pieței românești de ciocolată artizanală.

„De nouă ediții construim, pas cu pas, o comunitate solidă de ciocolatieri pasionați, curajoși și extrem de creativi. Parcursul Chocolate Saga ne arată clar că această industrie se maturizează frumos în România. Dacă până acum expozanții și publicul ne-au surprins de fiecare dată prin inovație și energie, sunt convinsă că nici această ediție nu va face excepție”, a declarat Adina Istrate, organizator al evenimentului.

Degustări sub îndrumarea unui maestru

Un moment special al ediției îl reprezintă atelierul de degustare susținut de Martin Christy, expert internațional în degustarea de ciocolată. Acesta va dezvălui participanților tehnicile profesionale de analiză a aromelor și texturilor ciocolatei.

Chocolate Saga se va desfășura în perioada 13-15 martie la Biblioteca Națională din București. Prețul unui biletul este de 20 de lei vineri și 25 de lei in weekend și poate fi achiziționat de pe platforma Entertix. Pentru copiii sub zece ani intrarea este gratuită.