Denny’s, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri americane de restaurante de tip diner, va intra pe piața din România. Compania a semnat un acord de franciză pentru deschiderea a zece restaurante în următorii șapte ani, iar proiectul va fi coordonat de antreprenorii Honorius Prigoană și Marian Ionescu.

Intrarea pe piața românească marchează, potrivit companiei, și debutul Denny’s în Uniunea Europeană. Lanțul a fost fondat în 1953 și are în prezent peste 1.200 de restaurante în Statele Unite și aproximativ 160 pe piețele internaționale. Acordul de franciză prevede dezvoltarea a zece unități Denny’s în România într-un interval de șapte ani. Compania nu a anunțat, deocamdată, orașele în care vor fi deschise primele restaurante și nici calendarul exact al inaugurărilor.

Chris Bode, CEO al Denny’s, spune că intrarea în România reprezintă o etapă importantă în strategia internațională a brandului. „De peste 70 de ani, Denny’s aduce oamenii împreună la masă, iar aducerea „America’s Diner” în Uniunea Europeană reprezintă un nou capitol entuziasmant pentru brandul nostru”, a declarat acesta.

El a mai precizat că România este văzută de companie ca o piață din care poate fi construită o prezență regională mai amplă. „România reprezintă un pas important înainte și o oportunitate de a pune bazele unei prezențe solide a Denny’s în regiune”, a mai spus Chris Bode.

Compania mizează pe parteneri cu experiență locală

Mark Burgess, director de dezvoltare al Denny’s, spune că extinderea internațională este făcută selectiv. Potrivit acestuia, România oferă posibilitatea intrării pe o piață nouă alături de operatori care cunosc deja dezvoltarea unor branduri americane de restaurante. „Alegem cu atenție unde și cum ne extindem la nivel internațional”, a declarat Mark Burgess.

El a adăugat că Honorius Prigoană și Marian Ionescu au experiența operațională și cunoașterea pieței necesare pentru dezvoltarea brandului local. Honorius Prigoană are deja experiență în sectorul restaurantelor și a fost implicat inclusiv în aducerea Chili’s pe piața din România.

Honorius Prigoană spune că proiectul presupune mai mult decât deschiderea unor restaurante.

Printre provocări se numără alegerea spațiilor, dezvoltarea lanțului de aprovizionare, pregătirea echipelor și adaptarea brandului la piața locală. „Denny’s este un brand cu o tradiție extraordinară și un loc distinct în cultura gastronomică americană, iar noi vedem o oportunitate imensă de a aduce această experiență clienților din România”, a declarat antreprenorul. El spune că experiența acumulată în dezvoltarea altor branduri americane va fi folosită și pentru acest proiect.

Conceptul va miza pe experiența dinerului american

Marian Ionescu spune că una dintre mizele proiectului este recrearea atmosferei asociate dinerelor americane. „Vrem ca, atunci când treci pragul restaurantului, să simți că ai ajuns în Statele Unite”, a declarat acesta.

Ionescu are peste 15 ani de experiență în marketing și social media și a lucrat cu branduri americane atât în publicitate, cât și în activitatea de creator de conținut. Potrivit acestuia, Denny’s va fi prezentat în România nu doar ca un restaurant, ci și ca o experiență inspirată de cultura americană.

Denny’s a fost fondat în 1953 și s-a dezvoltat în jurul conceptului american de diner. Brandul operează astăzi peste 1.200 de restaurante în Statele Unite și aproximativ 160 pe piețele internaționale. Intrarea în România reprezintă prima etapă anunțată de companie pentru dezvoltarea sa în Uniunea Europeană.

Deocamdată, compania nu a comunicat când va fi inaugurat primul restaurant din România și nici unde va fi amplasată prima unitate.