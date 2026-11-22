Producătorii britanici din industria alimentară salută acordul sanitar și fitosanitar încheiat între Regatul Unit și Uniunea Europeană, care ar urma să elimine cea mai mare parte a controalelor fizice la frontieră pentru alimente, plante și produse de origine animală. Măsurile sunt programate să intre în vigoare la 1 martie 2028, însă exportatorii spun că implementarea întârziată le prelungește dificultățile comerciale și incertitudinea, conform The Guardian.

Acordul SPS (Sanitary and Phytosanitary) este considerat un pas important pentru reluarea schimburilor comerciale dintre Marea Britanie și statele UE, afectate de birocrația și costurile introduse după Brexit. Printre beneficiile așteptate se numără reluarea exporturilor britanice de cârnați proaspeți, burgeri, cartofi de sămânță și moluște, dar și facilitarea importurilor europene de brânzeturi și vinuri pentru micii comercianți britanici.

Potrivit publicației The Guardian, producătorii consideră că acordul ar putea reduce semnificativ costurile administrative, pierderile de produse perisabile și întârzierile la frontieră. Cu toate acestea, experiența ultimilor ani i-a făcut pe mulți să privească promisiunile cu prudență.

Producătorii britanici de cartofi de sămânță speră să recupereze piața europeană

Unul dintre sectoarele care au resimțit puternic efectele Brexitului este cel al cartofilor de sămânță din Scoția. Exporturile către Uniunea Europeană au fost blocate după ce Regatul Unit și UE nu au ajuns la un acord privind certificarea produselor.

Industria scoțiană avea o poziție importantă pe piața internațională, iar fermierii din Scoția reprezentau anterior aproximativ trei sferturi din producția britanică de cartofi de sămânță. Sectorul era evaluat la aproximativ 112 milioane de lire sterline anual.

Pentru compania Jamieson Brothers, pierderea pieței irlandeze a avut consecințe importante. Înainte de Brexit, Irlanda și restul Uniunii Europene reprezentau aproximativ 20% din activitatea comercială a producătorului.

Iain Barbour, directorul operațional al companiei, spune că revenirea la exporturi nu va fi imediată, chiar dacă noul acord va intra în vigoare. Unele soiuri de cartofi, cultivate anterior pentru piețele din Irlanda, au fost abandonate deoarece nu mai aveau cerere suficientă în Anglia.

Reluarea producției ar putea necesita cel puțin trei ani, întrucât anumite soiuri trebuie reintroduse în cultură pornind de la materialul genetic păstrat în băncile de semințe.

Compania a fost nevoită să își reorganizeze activitatea și să preia operațiuni de ambalare care erau realizate anterior în Uniunea Europeană. Costurile acestei adaptări au ajuns la aproximativ 500.000 de lire sterline.

Barbour avertizează că momentul intrării în vigoare a acordului este problematic și pentru calendarul agricol. Comercializarea cartofilor depinde de deciziile luate cu mult timp înainte de recoltare, iar producătorii nu vor să își asume riscuri până când noile reguli nu sunt aplicate oficial.

Din acest motiv, el estimează că reluarea efectivă a schimburilor comerciale la scară mai mare ar putea avea loc abia în 2029.

Producătorii de midii și stridii speră la reguli mai flexibile pentru export

Acordul este important și pentru producătorii britanici de moluște bivalve vii, categorie care include midii, stridii, scoici și alte produse marine.

Deși industria este relativ mică, fiind evaluată la mai puțin de 12 milioane de lire sterline anual înainte de Brexit, activitatea sa are o importanță economică pentru anumite comunități de coastă.

Un exemplu este Offshore Shellfish, o afacere de familie din Devon, care produce midii crescute pe frânghii în apele golfului Lyme. Compania a reușit să mențină exporturile către clienții europeni, în pofida procedurilor administrative suplimentare și a blocajelor ocazionale la vama franceză.

Cea mai mare parte a producției este exportată. Midiile sunt trimise în Olanda pentru procesare, iar ulterior ajung în restaurante și supermarketuri din Belgia, unde sunt utilizate inclusiv pentru preparatul tradițional moules-frites.

Sarah Holmyard, director comercial al Offshore Shellfish, consideră că una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este posibilitatea exportării moluștelor bivalve vii chiar și atunci când acestea provin din ape care nu au permanent cea mai înaltă clasificare sanitară.

Fermele companiei se află în ape încadrate, în cea mai mare parte a anului, în categoria A. Înainte de noul acord, o schimbare temporară a clasificării în categoria B putea duce la suspendarea exporturilor.

Reprezentanta companiei consideră că această modificare este un câștig important pentru producători.

Totuși, acordul vine prea târziu pentru unele afaceri care au fost deja nevoite să își închidă activitatea. În strâmtoarea Menai, din nordul Țării Galilor, trei din patru companii care se ocupau de pescuitul midiilor au renunțat la activitate după ce exporturile au devenit prea dificile.

Producătorii de brânzeturi estimează reduceri de costuri și risipă alimentară

Eliminarea controalelor veterinare la frontieră este salutată și de producătorii britanici de lactate.

Wyke Farms, companie din comitatul Somerset, exportă aproximativ un sfert din producția de cheddar către Uniunea Europeană, în special în Franța, Germania și Spania.

Directorul general al companiei, Rich Clothier, spune că verificările și documentele necesare pentru export au generat costuri și pierderi suplimentare, în special în cazul produselor perisabile.

Eliminarea unei părți importante din procedurile de control ar putea reduce risipa alimentară și ar face activitatea comercială mai eficientă.

„Orice reducere a obstacolelor comerciale înseamnă costuri mai mici și o activitate mai eficientă”, a explicat Clothier, citat de The Guardian.

Reprezentantul producătorului consideră însă frustrant faptul că aplicarea acordului va mai dura peste un an, în condițiile în care ambele părți sunt, în opinia sa, deja apropiate în privința regulilor comerciale.

Acordul sanitar și fitosanitar dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană ar putea schimba semnificativ condițiile de comercializare pentru industria alimentară britanică. Beneficiile vor depinde însă de aplicarea efectivă a măsurilor și de capacitatea producătorilor de a-și reconstrui relațiile comerciale și lanțurile de aprovizionare afectate de Brexit.