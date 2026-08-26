Mulți părinți sunt convinși că cei mici nu vor mânca niciodată broccoli, avocado, sparanghel sau alte alimente pe care nu le-au încercat până atunci. Chef Alex Cîrțu spune însă că problema nu este întotdeauna copilul, ci mediul alimentar în care crește acesta. Invitat în podcastul „DISPUTANDUM”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food, el povestește ce a învățat în anii în care a predat cursuri de gătit pentru copii și de ce implicarea celor mici în bucătărie poate schimba complet relația lor cu mâncarea.

Potrivit chef-ului, un copil poate avea nevoie să vadă în mod repetat anumite alimente înainte de a decide să le încerce. Mai important decât explicațiile sau insistențele este însă exemplul pe care îl vede acasă.

„Specialiștii zic că, din sfera legumelor verzi, copilul trebuie să te vadă că le mănânci de nu mai puțin de 50 de ori ca să încerce de bunăvoie”, spune Alex Cîrțu.

El atrage atenția că este greu ca un copil să dezvolte obiceiuri alimentare diferite de cele pe care le vede zi de zi în propria familie.

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„E foarte greu de crezut că dacă tu nu mănânci zucchini, rupi fast-food-ul și băuturi carbogazoase și așa mai departe, copilul tău să ajungă să mănânce zucchini. Îți dau un exemplu”, spune chef-ul.

Chef Alex Cîrțu: Copilul preia și reticențele părinților

Nu este vorba doar despre alimentele pe care părinții le consumă sau nu le consumă, ci și despre felul în care aceștia își manifestă propriile preferințe în fața copiilor.

„Dacă tu ai o reticență față de ceva și ți-o manifești în fața copilului, și copilul va avea reticență față de acel lucru”, explică Alex Cîrțu.

Experiența sa de profesor de gătit pentru copii l-a ajutat să observe și cât de mult poate conta comportamentul celor mici unii față de ceilalți. În grupurile cu care lucra, spune el, exista aproape întotdeauna un copil dispus să încerce orice.

„În fiecare grup de copii există cel puțin un copil care mănâncă tot. Și el este piesa centrală. În jurul lui trebuie să construim”, spune chef-ul.

De ce implicarea copiilor în gătit îi poate face să încerce alimente noi

Chef Alex Cîrțu spune că unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le-a observat în timpul cursurilor a fost implicarea directă a copiilor în pregătirea mâncării. Cei mici găteau aproape tot ceea ce urma să fie servit, iar acest lucru le schimba relația cu preparatul din fața lor.

„Ei găteau 90% din ce se crea acolo. Și asta, când ești copil, îți dă un sentiment de mândrie când vezi ce ai realizat cu mâna ta”, povestește el.

După ce terminau de gătit, copiii erau încurajați să împacheteze preparatele și să le ducă acasă părinților, pentru a le arăta ce au făcut.

Chef-ul a observat însă și un alt mecanism simplu care le putea trezi curiozitatea: atunci când adulții din jur păreau interesați de mâncarea preparată de copii, reacția celor mici era imediată.

„Cel mai de impact lucru era când mergeam și «furam» din ceea ce găteau ei și mă asiguram că mă vedeau. Gustam și nu trebuia să mă manifest foarte mult, că ei vedeau și: «Hei, dar nu m-ai luat, vreau să mănânc, vreau să…» Astea erau reacțiile”, povestește Alex Cîrțu.