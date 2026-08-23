Sunt două dintre alimentele pe care le întâlnim foarte des dimineața, în drum spre serviciu, la brutărie sau la magazinul de lângă birou: croissantul și merdeneaua. Și de multe ori le privim ca pe ceva „mic”, pentru că sunt mici ca volum. Doar că faptul că un aliment este mic nu înseamnă neapărat că are puține calorii.

Un croissant simplu are, în funcție de gramaj și rețetă, aproximativ 220–280 kcal la 60–70 g. Dacă este mai mare sau are umplutură de ciocolată, cremă, unt sau alte ingrediente, poate ajunge ușor la 300–400 kcal sau chiar mai mult, cam cat o masa intreaga, mai pe scurt.

O merdenea obișnuită, de aproximativ 100–120 g, poate avea în jur de 350–450 kcal, în funcție de cât aluat și câtă umplutură are. Variantele foarte mari, cumpărate din patiserii, pot depăși această valoare.

Așadar, nu este chiar corect să spunem simplu că „un croissant are 200 de calorii” sau „o merdenea are 400”. Gramajul și rețeta contează enorm. Un croissant cu unt de 50 g este cu totul altceva decât unul de 100 g cu ciocolată.

Din ce sunt făcute?

Croissantul clasic are la bază făină de grâu, apă sau lapte, drojdie, sare, zahăr și o cantitate importantă de unt sau altă grăsime, care este folosită în straturi pentru a obține textura aceea aerată și fragedă.

Merdeneaua este tot un produs de patiserie pe bază de făină, apă, sare și grăsime, însă varianta clasică este de obicei umplută cu brânză sărată sau telemea. În funcție de producător, poate conține și ou, lapte, margarină sau alte ingrediente.

Aici avem și una dintre asemănările importante: ambele sunt produse făinoase, dense energetic și relativ bogate în grăsimi, iar combinația de făină rafinată + grăsime face ca ele să aibă destul de multe calorii într-un volum relativ mic.

Diferența este că merdeneaua cu brânză poate avea ceva mai multă proteină și calciu, datorită umpluturii. Croissantul simplu are de obicei mai puțină proteină, iar dacă alegem unul cu ciocolată sau cremă, adăugăm și mai mult zahăr.

- articolul continuă mai jos -

Unde apare problema?

Problema nu este că un om mănâncă din când în când un croissant sau o merdenea. Problema apare atunci când acestea devin micul dejun zilnic, mai ales dacă peste ele se adaugă cafea cu zahăr, suc și apoi o gustare dulce la birou.

Să luăm un exemplu simplu. Dacă dimineața mâncăm o merdenea de aproximativ 400 kcal și bem o cafea cu lapte și zahăr, este posibil să ajungem la 450–500 kcal înainte să înceapă cu adevărat ziua. Și, pentru că merdeneaua nu este neapărat foarte bogată în fibre și proteină raportat la numărul de calorii, există persoane cărora le va fi foame din nou după două-trei ore. Practic in mintea noastra, nu am mancat nimic.

Același lucru se poate întâmpla cu un croissant. Un croissant cu unt poate fi foarte gustos, dar nu este echivalent nutrițional cu un mic dejun format din iaurt, ovăz, fructe și nuci, chiar dacă cele două mese pot ajunge la un număr asemănător de calorii.

Dacă ai mâncat un mic dejun bun la ora 8:00 și la 11:00 ai poftă de ceva, un croissant simplu poate fi o gustare perfect acceptabilă din când în când. Nu trebuie să fie transformat într-un aliment interzis.

Putem să îl asociem cu un iaurt simplu sau cu un fruct, în funcție de cât de foame ne este și de ce vom mânca la prânz. Daca vrem ca un croissant sa se apropie de o masa principala ca si nutrienti, am putea sa punem iauntru lui cateva felii de sunca de calitate sau somon afumat si crema de branza sau ementaller sau mozzarella si sa punem alaturi si o salata de legume crude, o salata de vara de exemplu.

Dacă alegem o merdenea, putem face același lucru. O merdenea mică, alături de un iaurt simplu și eventual câteva legume sau un fruct, poate reprezenta o gustare sau o masă mică, în funcție de necesarul persoanei.

Dacă cineva are o alimentație echilibrată, face mișcare și greutatea este stabilă, faptul că mănâncă o merdenea într-o dimineață de vineri nu îi va „strica metabolismul”.

În schimb, dacă încercăm să slăbim și în fiecare dimineață alegem produse de patiserie de 400–500 kcal, apoi spunem că „nu înțelegem de ce nu slăbim”, atunci merită să ne uităm puțin mai atent la frecvență și la porții.

Și care este alegerea mai bună?

Nu există un câștigător absolut.

Un croissant simplu poate fi o alegere mai ușoară dacă este mic și nu are umpluturi foarte dulci. O merdenea cu brânză poate avea mai multă proteină, dar și mai multe calorii dacă este mare și foarte grasă.

Dacă avem de ales între un croissant simplu de 60 g și o merdenea mare de 130 g, comparația nu mai este deloc echitabilă. Vorbim despre cantități diferite de mâncare si pana la urma ambele ne plac si nu trebuie sa alegem neaparat intre cele doua.

Un croissant sau o merdenea nu sunt neapărat ceea ce aș numi gustări nutritive de zi cu zi. Dar pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă.

Pentru mine, o alimentație sănătoasă nu înseamnă că mâncăm numai alimente „perfecte”. Înseamnă că majoritatea meselor ne hrănesc bine, iar alimentele mai puțin nutritive își găsesc locul fără să devină baza alimentației.

Un croissant este bun. O merdenea este bună. Sunt produse pe care le putem savura fara sa facem prea mare filozofie in jurul lor.