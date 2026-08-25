E cea mai buna perioadă a roșiilor, sunt dulci, zemoase și pârguite de soare, așa că să nu lăsăm nicio zi fără un preparat cu roșii pe masă. Astăzi vom face aceste „turnulețe” cu felii de roșii între care punem și avocado, brânză sau ceapă fragedă.

Ingrediente pentru „turnulețe” de roșii

3 roșii medii

O jumătate de avocado bine copt

O jumătate de ceapă dulce

Felii de brânză tăiate pe mărimea roșiilor

Bucuioc proaspăt

Ulei de măsline extravirgin.

Preparare pas cu pas

Se spală legumele. Se curăță ceapa și avocado. Se taie felii roșiile, ceapa și avocado. La fel și brânza. Eu am folosit un camembert de capră, dar fiecare pune ce brânză îi place. Se pun alternativ o felie de roșie, una de ceapă, din nou roșie, apoi felii de avocado. Roșie, apoi brânză și, ultimul, start roșii din nou. Deasupra presărăm busuioc proaspăt tocat mărunt și asezonăm cu ulei de măsline extravirgin. Aceleași ingrediente și cu aceeași rețetă se pot pune într-o salată obișnuită, dacă preferați așa. E minunat ca cină, aperitiv sau salată.

Beneficiile roșiilor

Tomatele reprezintă o sursă excelentă de micronutrienți esențiali, aducând un aport valoros de vitamine și minerale indispensabile pentru menținerea sănătății generale. Printre aceștia se remarcă acidul ascorbic (vitamina C), un antioxidant puternic ce sprijină sistemul imunitar, o singură roșie de mărime medie putând asigura aproximativ 28% din doza zilnică recomandată.

De asemenea, leguma este bogată în potasiu, un mineral crucial pentru reglarea tensiunii arteriale și protecția sistemului cardiovascular, dar și în vitamina K1 (filochinonă), cu un rol fundamental în coagularea sanguină și menținerea densității osoase.

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Compoziția este completată de acidul folic (vitamina B9), un element esențial pentru regenerarea celulară și dezvoltarea țesuturilor, extrem de important în perioada sarcinii pentru susținerea creșterii sănătoase a fătului.