VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 91) | Culorile vinurilor: ce ne arată despre vârsta și starea unei sticle / Explicațiile lui Cezar Ioan

24 aug. 2026, Connoisseur fără ifose
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O sticlă de vin poate spune multe înainte de a fi deschisă, iar culoarea este unul dintre primele indicii. În noul episod al emisiunii „Connaisseur fără ifose”, Cezar Ioan explică ce informații pot oferi nuanțele vinurilor albe și roșii despre vârsta și starea acestora.

Episodul 91, difuzat astăzi, este dedicat culorilor vinurilor și modului în care acestea pot ajuta consumatorii să înțeleagă mai bine ce se află în sticlă.

Informații prețioase despre vârsta și starea de sănătate a vinurilor albe și roșii se ascund – sau se dezvăluie – prin nuanțele acestora. În unele situații, culoarea, pusă în contextul anului de recoltă, poate oferi indicii importante și poate arăta dacă este cazul să fim precauți cu privire la o anumită sticlă.

În episodul de astăzi, Cezar Ioan explică la ce trebuie să fim atenți atunci când privim culoarea unui vin și ce pot indica diferitele nuanțe despre evoluția acestuia.

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