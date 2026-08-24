Costurile de transport limitează extinderea Cooperativei Biruința Olteniei în afara României. Pentru o comandă de făină în valoare de aproximativ 150 de lei, livrarea poate costa 43 de lei chiar în interiorul țării, a explicat Adrian Alexandru Ignat în podcastul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food.

Comanda dată ca exemplu cântărește între 25 și 30 de kilograme. Transportul reprezintă astfel aproape 30% din valoarea produselor. În cazul unei livrări internaționale, costul ar fi și mai mare.

Cooperativa ar dori să vândă inclusiv în Republica Moldova, însă făina este un produs greu și cu o valoare relativ redusă pe kilogram. Transportul poate anula avantajul comercial și poate face comanda neatractivă pentru cumpărător.

Ignat a povestit că făina cooperativei a ajuns până în Australia. Nu a fost însă vorba despre o livrare comercială. Un client venit la fermă a cumpărat 20 de kilograme și le-a transportat personal cu avionul.

În prezent, cooperativa vinde aproape exclusiv prin propriul magazin online și prin câteva băcănii. Primele cantități de făină au fost produse cu aproximativ doi ani în urmă, însă vânzările constante au început în septembrie 2025.

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Ambalarea, una dintre probleme

Accesul în supermarketuri este îngreunat și de ambalare. Marile magazine au solicitat pachete de un kilogram, în timp ce linia cooperativei este configurată pentru saci de cinci kilograme.

Investiția necesară pentru adaptarea liniei ar fi fost de aproximativ 10.000 de euro, potrivit lui Ignat. Cooperativa nu și-a permis cheltuiala după trei ani marcați de secetă și de prețuri slabe pentru produsele agricole.

Producătorul s-a orientat astfel spre cumpărătorii care pregătesc pâine acasă și comandă lunar între 10 și 15 kilograme de făină. Pentru extinderea peste graniță, una dintre soluțiile analizate este colaborarea cu depozitele care aprovizionează magazinele românești din diaspora.