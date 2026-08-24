Un fost sportiv de performanță povestește cum a slăbit aproape zece kilograme în trei săptămâni, dar avertizează că injecțiile nu trebuie folosite fără supraveghere medicală.

Claudiu Dragoș a făcut sport mai bine de 30 de ani, în domeniul artelor marțiale. După încheierea perioadei competiționale, intensitatea antrenamentelor sale a scăzut, iar kilogramele au început să se adune. „Făcând sport peste 30 de ani, la un moment dat am redus intensitatea exercițiilor fizice pe care le făceam în vremea competițiilor, când eram activ. După o vreme am început să iau în greutate și am spus că aș vrea să folosesc un impuls pentru a slăbi mai repede, să înșel cumva grăsimea, să scap de ea”, povestește fostul sportiv. Decizia însă a venit după multe încercări de a slăbi, fără rezultat. Sau, în cel mai bun caz, cu rezultate minore și de scurtă durată.

Fiecare corp e diferit

Astfel, a decis să încerce injecțiile pentru slăbit, administrate subcutanat. Rezultatele au apărut repede. „Am slăbit aproape zece kilograme într-un timp foarte scurt. În trei săptămâni, rezultatele s-au văzut foarte clar”, spune el. Dar rezultatul nu vine fără riscuri. Și, chiar dacă în cazul lui, tratamentul nu a provocat reacții severe, alte persoane au avut experiențe mai puțin plăcute. „Eu m-am simțit perfect. Nu am avut dureri de cap sau alte probleme. La început, când am administrat injecțiile, am simțit o ușoară senzație de disconfort, de rău, să spun așa. Dar a durat foarte puțin”, explică el.

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Experiența personală însă nu l-a făcut să creadă că tratamentul poate fi urmat fără control medical. Dimpotrivă, fostul sportiv insistă că evaluarea de specialitate este obligatorie. „Fără o expertiză medicală, eu spun că nu trebuie făcut. Pot apărea efecte secundare. Fiecare corp e diferit, are un specific. Fără un consult medical de specialitate și fără analize medicale – nu”, avertizează Claudiu Dragoș, arătând că reacțiile sunt diferite la fiecare persoană.

Mesajul său pentru persoanele tentate să folosească injecțiile fără să ceară sfatul unui specialist este categoric. „Fără doar și poate, tratamentul nu este recomandat fără îndrumarea unui medic. Pot apărea complicații foarte grave”, spune el.

E necesară o schimbare a stiloului de viață

Injecțiile i-au permis să slăbească repede, însă menținerea rezultatului a devenit următoarea provocare. Claudiu Dragoș avertizează că tratamentul nu poate înlocui schimbarea obiceiurilor zilnice. „Asta vreau să precizez neapărat: fără o schimbare a stilului de viață, se revine la greutatea inițială. Mai mult decât atât, poți ajunge chiar peste ea”, afirmă fostul sportiv.

El descrie continuarea mișcării și adoptarea unei alimentații echilibrate drept condiții esențiale pentru evitarea efectului yo-yo. „Este un drum oarecum fără întoarcere. Dacă ai făcut pasul, trebuie să ai ambiția să mergi înainte, prin mișcare și printr-o dietă echilibrată. Dacă nu, efectele legate de greutate încep să apară și apar foarte repede”, povestește el.

Foamea a dispărut aproape complet

Una dintre cele mai puternice schimbări observate în timpul tratamentului a fost dispariția senzației de foame. În cazul său, a scăzut inclusiv nevoia de a bea apă, ceea ce poate crea probleme de sănătate. „În timpul tratamentului, senzația de foame efectiv dispare în totalitate. Poți să nu mănânci nimic timp de trei zile. Hidratarea însă este foarte importantă, pentru că nu simți nici nevoia să bei apă”, spune Claudiu Dragoș. Din acest motiv, a trebuit să fie atent la alimentație și la consumul de lichide.

„Unele lucruri trebuie forțate puțin, inclusiv mâncatul. Eu am urmat o dietă ketogenică, proteică, și am avut grijă să mă hidratez corespunzător. Altfel pot apărea complicații. Nu a fost cazul la mine, dar am înțeles că există cazuri în care au apărut probleme neplăcute în timpul tratamentului”, explică el.

Fostul sportiv spune că s-a documentat înainte de a folosi injecțiile și că riscul care l-a îngrijorat cel mai mult a fost pancreatita. „Din câte știu și din ce am citit, pancreatita ar fi cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Tocmai de aceea nu se face tratamentul acesta fără un medic sau fără un consult de specialitate. Medicul trebuie să stabilească dacă îl poți face sau nu”, subliniază Claudiu.

Accesul la asemenea tratamente trebuie să treacă, de altfel, prin cabinetul unui specialist. „Sub îndrumarea unui medic, da, tratamentul poate fi accesat. Dar injecțiile nu se pot lua fără prescripție din farmacie. Farmacia nu le eliberează fără rețetă”, mai afirmă el.

Pentru Claudiu Dragoș, concluzia experienței este clară: injecțiile pot contribui la scăderea în greutate, dar nu trebuie folosite „de capul nostru”. Consultul medical, analizele, alimentația echilibrată, hidratarea și mișcarea rămân esențiale.