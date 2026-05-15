Bryan Johnson, antreprenorul american devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din zona longevității, susține că a ajuns la câteva concluzii surprinzător de simple după ani în care a investit milioane de dolari în experimente și protocoale anti-aging, potrivit BusinessInsider.

Într-o postare publicată pe X, acesta a împărtășit o listă cu 41 de reguli pe care le consideră esențiale pentru o viață mai lungă și o stare mai bună de sănătate. Multe dintre ele nu țin de tratamente sofisticate, ci de obiceiuri zilnice accesibile.

„Somnul este cel mai puternic medicament din lume”, a scris Bryan Johnson.

Reguli legate de somn și rutină

Dormi suficient — „somnul este cel mai puternic medicament”. Petrece opt ore în pat în fiecare noapte. Culcă-te la aceeași oră în fiecare seară, ideal înainte de miezul nopții. Evită mesele înainte de culcare. Alege cine ușoare și liniștitoare pentru digestie. Fără ecrane cu o oră înainte de somn. Dacă ai probleme cu somnul, citește o carte tipărită înainte de culcare. Creează o rutină calmă seara: baie, citit, muzică sau plimbare ușoară. Dormi într-o cameră răcoroasă. Evită luminile puternice după apus. Corpul funcționează mai bine cu rutină — încearcă să ai un program constant dimineața și seara.

Reguli despre alimentație

Evită zahărul adăugat. Evită alimentele ultra-procesate din magazinele de tip convenience store. Evită prăjelile. Consumă alimente integrale: legume, fructe, nuci, leguminoase și fructe de pădure. Hidratează-te suficient. Termină cafeaua înainte de prânz. Dacă ai obezitate, discută cu medicul despre opțiunile moderne de tratament. Nu consuma alcool. Nu fuma nimic.

Mișcare și activitate fizică

Mergi puțin pe jos după mese. Sau fă câteva genuflexiuni după ce mănânci. Crește-ți regulat ritmul cardiac prin mișcare. Ridică greutăți. Fă stretching zilnic. Evită să stai jos perioade lungi. Stai drept.

Sănătatea și mediul în care trăiești

Scoate încălțămintea la intrarea în casă. Folosește ață dentară, spală-te pe dinți și curăță limba dimineața și seara. Mergi regulat la dentist. Protejează-ți auzul. Aerisește încăperile. Evită pe cât posibil plasticul. Expune-te la lumină naturală dimineața. Protejează-ți pielea la soarele puternic de la prânz. Fă periodic analize de sânge.

Stres, relații și tehnologie

Când ești stresat, respiră și încearcă să îți calmezi corpul. Vezi cel puțin un prieten o dată pe săptămână. Oprește notificările inutile. Limitează timpul petrecut pe rețelele sociale. Fă lucrurile treptat — „majoritatea lucrurilor nu funcționează dacă încerci prea mult, prea repede”.

Protocolul anti-aging care l-a făcut celebru

Bryan Johnson a devenit cunoscut la nivel internațional prin proiectul Blueprint, un protocol anti-aging construit împreună cu medici și specialiști în sănătate.

Potrivit Business Insider, antreprenorul:

mănâncă prima masă la ora 6 dimineața

ia ultima masă înainte de prânz

consumă aproximativ 2.000 de calorii pe zi

ia numeroase suplimente alimentare

face sport zilnic între 45 și 60 de minute

În ultimii ani, Johnson a experimentat inclusiv terapii și proceduri controversate în încercarea de a încetini procesul de îmbătrânire.

Totuși, lista publicată recent arată că multe dintre concluziile sale despre longevitate se reduc la principii clasice:

somn suficient

alimentație echilibrată

mișcare constantă

reducerea stresului

rutină zilnică

„Începe de aici. Îți va schimba viața”, a scris Bryan Johnson la finalul postării.