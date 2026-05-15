Cină cu Warren Buffett și Stephen Curry, adjudecată la peste 9 milioane de dolari la o licitație caritabilă

15 mai 2026, Articole / Reportaje
Cină cu Warren Buffett și Stephen Curry, adjudecată la peste 9 milioane de dolari la o licitație caritabilă
ID 37186635 © Romrodinka | Dreamstime.com
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

O persoană a plătit 9.000.100 de dolari pentru a lua masa cu investitorul miliardar Warren Buffett și starul NBA Stephen Curry, în cadrul unei licitații caritabile organizate pe eBay, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Licitația s-a desfășurat timp de o săptămână și s-a încheiat joi, iar identitatea câștigătorului nu a fost făcută publică.

Cina va avea loc în iunie, la Omaha

Warren Buffett, Stephen Curry și soția acestuia, Ayesha Curry, se vor întâlni cu câștigătorul și alți până la șapte invitați ai acestuia pe 24 iunie, în Omaha, statul Nebraska, unde se află sediul conglomeratului Berkshire Hathaway.

Suma obținută va fi împărțită între Glide Foundation și Eat. Learn. Play. Foundation. Reprezentanții organizațiilor au anunțat că Buffett va dubla donația pentru fiecare fundație, ceea ce va ridica valoarea totală a contribuției la aproximativ 27 de milioane de dolari.

Buffett a strâns peste 53 de milioane de dolari pentru Glide

Glide Foundation activează în cartierul Tenderloin din San Francisco și sprijină persoane fără adăpost, oameni vulnerabili și persoane care se confruntă cu dependențe.

Între 2000 și 2022, Warren Buffett a strâns aproximativ 53,2 milioane de dolari pentru această organizație prin 21 de licitații caritabile. El a început să susțină fundația după ce prima sa soție, Susan Buffett, a făcut voluntariat acolo.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit eBay, recordul pentru cea mai mare ofertă într-o licitație caritabilă organizată pe platformă rămâne cel din 2022, când un participant a oferit 19 milioane de dolari.

Fundația familiei Curry susține alimentația copiilor și educația

Eat. Learn. Play. Foundation a fost creată de Stephen și Ayesha Curry și finanțează programe dedicate alimentației nutritive pentru copii, alfabetizării și promovării unui stil de viață activ.

Stephen Curry este cvadruplu campion NBA alături de Golden State Warriors și a fost desemnat de două ori cel mai valoros jucător al ligii. Ayesha Curry este antreprenoare, autoare de cărți de bucate și activistă în domeniul combaterii foametei infantile.

Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, conduce Berkshire Hathaway de șase decenii și și-a anunțat intenția de a dona aproape întreaga avere rămasă, estimată de revista Forbes la 143,5 miliarde de dolari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Gastroweekend | Produse tradiționale, bujori și concerte în piețele Amzei și Matache, în acest weekend din București
Gastroweekend | Produse tradiționale, bujori și concerte în piețele Amzei și Matache, în acest weekend din București
VIDEO FOTO | Am testat cel mai nou robot inteligent de bucătărie, un model revoluționar conectat la o listă de rețete și cu funcții multiple de gătire/ Meniu complet de prânz preparat în 30 de minute
VIDEO FOTO | Am testat cel mai nou robot inteligent de bucătărie, un model revoluționar conectat la o listă de rețete și cu funcții multiple de gătire/ Meniu complet de prânz preparat în 30 de minute
Cum s-a schimbat micul dejun în 30 de ani: mai puțin timp, mai multă atenție la proteină. Interviu Cătălina Țucanu, Nestlé România: ”O altă tendință este orientarea spre micul dejun rapid”
Cum s-a schimbat micul dejun în 30 de ani: mai puțin timp, mai multă atenție la proteină. Interviu Cătălina Țucanu, Nestlé România: ”O altă tendință este orientarea spre micul dejun rapid”
Studiu: „Apocalipsa insectelor” afectează culturile agricole și alimentația oamenilor. Trei sferturi dintre culturi depind de polenizatori
Studiu: „Apocalipsa insectelor” afectează culturile agricole și alimentația oamenilor. Trei sferturi dintre culturi depind de polenizatori
Cinci reguli pentru o dietă echilibrată/ Ghidul nutriționiștilor de la unul dintre cele mai bune spitale din Europa
Cinci reguli pentru o dietă echilibrată/ Ghidul nutriționiștilor de la unul dintre cele mai bune spitale din Europa