O persoană a plătit 9.000.100 de dolari pentru a lua masa cu investitorul miliardar Warren Buffett și starul NBA Stephen Curry, în cadrul unei licitații caritabile organizate pe eBay, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Licitația s-a desfășurat timp de o săptămână și s-a încheiat joi, iar identitatea câștigătorului nu a fost făcută publică.

Cina va avea loc în iunie, la Omaha

Warren Buffett, Stephen Curry și soția acestuia, Ayesha Curry, se vor întâlni cu câștigătorul și alți până la șapte invitați ai acestuia pe 24 iunie, în Omaha, statul Nebraska, unde se află sediul conglomeratului Berkshire Hathaway.

Suma obținută va fi împărțită între Glide Foundation și Eat. Learn. Play. Foundation. Reprezentanții organizațiilor au anunțat că Buffett va dubla donația pentru fiecare fundație, ceea ce va ridica valoarea totală a contribuției la aproximativ 27 de milioane de dolari.

Buffett a strâns peste 53 de milioane de dolari pentru Glide

Glide Foundation activează în cartierul Tenderloin din San Francisco și sprijină persoane fără adăpost, oameni vulnerabili și persoane care se confruntă cu dependențe.

Între 2000 și 2022, Warren Buffett a strâns aproximativ 53,2 milioane de dolari pentru această organizație prin 21 de licitații caritabile. El a început să susțină fundația după ce prima sa soție, Susan Buffett, a făcut voluntariat acolo.

Potrivit eBay, recordul pentru cea mai mare ofertă într-o licitație caritabilă organizată pe platformă rămâne cel din 2022, când un participant a oferit 19 milioane de dolari.

Fundația familiei Curry susține alimentația copiilor și educația

Eat. Learn. Play. Foundation a fost creată de Stephen și Ayesha Curry și finanțează programe dedicate alimentației nutritive pentru copii, alfabetizării și promovării unui stil de viață activ.

Stephen Curry este cvadruplu campion NBA alături de Golden State Warriors și a fost desemnat de două ori cel mai valoros jucător al ligii. Ayesha Curry este antreprenoare, autoare de cărți de bucate și activistă în domeniul combaterii foametei infantile.

Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, conduce Berkshire Hathaway de șase decenii și și-a anunțat intenția de a dona aproape întreaga avere rămasă, estimată de revista Forbes la 143,5 miliarde de dolari.