Portocalele sunt asociate de ani de zile cu imunitatea și aportul de vitamina C, însă beneficiile lor par să meargă mult mai departe decât simpla protecție împotriva răcelilor, potrivit TheTakeout.

Specialiștii spun că un consum regulat de portocale poate susține sănătatea digestivă, pielea, oasele și articulațiile, datorită combinației de vitamina C, fibre și antioxidanți pe care aceste fructe le conțin.

Deși există și alte alimente cu un conținut mai ridicat de vitamina C, o portocală medie oferă aproximativ 70–90 de miligrame din această vitamină, adică o cantitate apropiată de doza zilnică recomandată pentru un adult.

Cum ajută portocalele sistemul imunitar

Vitamina C este cunoscută în special pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar și este unul dintre principalele motive pentru care portocalele sunt asociate de ani de zile cu sezonul răcelilor și al virozelor. Acest nutrient acționează ca antioxidant și ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ provocat de radicalii liberi și de factorii externi care pot afecta organismul. În plus, vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și participă la numeroase procese importante din organism. Tot mai multe cercetări arată însă că imunitatea nu este legată doar de vitamine, ci și de sănătatea intestinului. O mare parte a sistemului imunitar este strâns conectată cu microbiomul intestinal — comunitatea de bacterii benefice care trăiesc în intestin și influențează digestia, inflamația și răspunsul imunitar. O portocală medie conține aproximativ 3 grame de fibre, iar acestea joacă un rol important în hrănirea bacteriilor benefice din microbiom. Un microbiom intestinal echilibrat este asociat cu: o digestie mai bună

reglarea tranzitului intestinal

un sistem imunitar mai puternic

niveluri mai stabile ale glicemiei În plus, fibrele contribuie la senzația de sațietate și pot susține sănătatea metabolică atunci când sunt incluse constant într-o alimentație echilibrată.

Beneficiile pentru piele, oase și articulații

Consumul constant de vitamina C poate influența și sănătatea pielii, nu doar sistemul imunitar.

Vitamina C contribuie la producția de colagen, una dintre cele mai importante proteine structurale din organism. Colagenul are un rol esențial în menținerea fermității și elasticității pielii, dar și în sănătatea articulațiilor, oaselor și țesuturilor conjunctive.

Colagenul este important pentru:

elasticitatea pielii

sănătatea articulațiilor

rezistența țesuturilor conjunctive

menținerea densității osoase

În plus, vitamina C acționează ca antioxidant și poate ajuta la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ provocat de factori externi precum poluarea sau expunerea excesivă la soare.

Mai multe cercetări au analizat legătura dintre vitamina C și sănătatea pielii. De exemplu, o analiză publicată în revista Nutrients a arătat că un aport adecvat de vitamina C este asociat cu stimularea producției naturale de colagen și poate susține regenerarea pielii.

Vitamina C este considerată esențială pentru procesul de sinteză a colagenului, iar un aport insuficient poate afecta sănătatea pielii, a țesuturilor conjunctive și a articulațiilo

Ce tipuri de portocale poți alege

Pentru multe persoane, una dintre cele mai incomode părți atunci când vine vorba despre consumul de portocale este chiar decojirea fructului. Deși sunt apreciate pentru gust și beneficii, uneori faptul că necesită mai mult timp pentru curățare le face mai puțin practice ca gustare rapidă.

Dacă acesta este și cazul tău, specialiștii recomandă să alegi variante mai ușor de curățat, care pot face consumul zilnic de citrice mult mai simplu și mai plăcut.

Printre cele mai populare opțiuni se numără:

mandarine

clementine

mandarine satsuma

tangerine (un tip de mandarină mai dulce)

Aceste soiuri au de obicei o coajă mai subțire și mai ușor de îndepărtat, fiind preferate inclusiv de copii sau de persoanele care vor o gustare rapidă.

Majoritatea tipurilor de portocale și citrice pot fi găsite în magazine pe tot parcursul anului, însă există și soiuri sezoniere apreciate pentru gustul lor mai intens, dulceața naturală și textura mai bună.

Printre acestea se numără și portocalele sumo, foarte populare în anumite perioade ale anului pentru dimensiunea lor mare, gustul dulce și faptul că se curăță foarte ușor.

Specialiștii spun că alternarea soiurilor disponibile pe parcursul anului poate face rutina consumului zilnic de fructe mai plăcută și mai ușor de menținut pe termen lung.

Portocalele proaspete sunt cea mai bună alegere

Atunci când este posibil, fructele proaspete sunt considerate cea mai bună opțiune pentru a beneficia de aportul natural de vitamine, fibre și antioxidanți. În cazul portocalelor, procesarea termică folosită pentru conservare poate reduce cantitatea de vitamina C, deoarece această vitamină este sensibilă la temperaturi ridicate și la expunerea prelungită la căldură.

Fibrele rămân însă în mare parte intacte, chiar și în variantele conservate.

Portocalele pot fi consumate ca gustare simplă, dar merg foarte bine și integrate în diverse preparate, atât dulci, cât și sărate.

De exemplu, pot fi adăugate:

în salate cu cereale sau leguminoase

în dressinguri preparate cu suc proaspăt de portocală

lângă iaurt și semințe

în combinație cu nuci, fructe sau granola

În plus, vitamina C poate contribui la o absorbție mai bună a fierului din alimentele vegetale precum fasolea, lintea, cerealele integrale, semințele sau legumele cu frunze verzi.