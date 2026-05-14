Portocalele sunt asociate de ani de zile cu imunitatea și aportul de vitamina C, însă beneficiile lor par să meargă mult mai departe decât simpla protecție împotriva răcelilor, potrivit TheTakeout.
Specialiștii spun că un consum regulat de portocale poate susține sănătatea digestivă, pielea, oasele și articulațiile, datorită combinației de vitamina C, fibre și antioxidanți pe care aceste fructe le conțin.
Deși există și alte alimente cu un conținut mai ridicat de vitamina C, o portocală medie oferă aproximativ 70–90 de miligrame din această vitamină, adică o cantitate apropiată de doza zilnică recomandată pentru un adult.
Consumul constant de vitamina C poate influența și sănătatea pielii, nu doar sistemul imunitar.
Vitamina C contribuie la producția de colagen, una dintre cele mai importante proteine structurale din organism. Colagenul are un rol esențial în menținerea fermității și elasticității pielii, dar și în sănătatea articulațiilor, oaselor și țesuturilor conjunctive.
Colagenul este important pentru:
În plus, vitamina C acționează ca antioxidant și poate ajuta la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ provocat de factori externi precum poluarea sau expunerea excesivă la soare.
Mai multe cercetări au analizat legătura dintre vitamina C și sănătatea pielii. De exemplu, o analiză publicată în revista Nutrients a arătat că un aport adecvat de vitamina C este asociat cu stimularea producției naturale de colagen și poate susține regenerarea pielii.
Vitamina C este considerată esențială pentru procesul de sinteză a colagenului, iar un aport insuficient poate afecta sănătatea pielii, a țesuturilor conjunctive și a articulațiilo
Pentru multe persoane, una dintre cele mai incomode părți atunci când vine vorba despre consumul de portocale este chiar decojirea fructului. Deși sunt apreciate pentru gust și beneficii, uneori faptul că necesită mai mult timp pentru curățare le face mai puțin practice ca gustare rapidă.
Dacă acesta este și cazul tău, specialiștii recomandă să alegi variante mai ușor de curățat, care pot face consumul zilnic de citrice mult mai simplu și mai plăcut.
Printre cele mai populare opțiuni se numără:
Aceste soiuri au de obicei o coajă mai subțire și mai ușor de îndepărtat, fiind preferate inclusiv de copii sau de persoanele care vor o gustare rapidă.
Majoritatea tipurilor de portocale și citrice pot fi găsite în magazine pe tot parcursul anului, însă există și soiuri sezoniere apreciate pentru gustul lor mai intens, dulceața naturală și textura mai bună.
Printre acestea se numără și portocalele sumo, foarte populare în anumite perioade ale anului pentru dimensiunea lor mare, gustul dulce și faptul că se curăță foarte ușor.
Specialiștii spun că alternarea soiurilor disponibile pe parcursul anului poate face rutina consumului zilnic de fructe mai plăcută și mai ușor de menținut pe termen lung.
Atunci când este posibil, fructele proaspete sunt considerate cea mai bună opțiune pentru a beneficia de aportul natural de vitamine, fibre și antioxidanți. În cazul portocalelor, procesarea termică folosită pentru conservare poate reduce cantitatea de vitamina C, deoarece această vitamină este sensibilă la temperaturi ridicate și la expunerea prelungită la căldură.
Fibrele rămân însă în mare parte intacte, chiar și în variantele conservate.
Portocalele pot fi consumate ca gustare simplă, dar merg foarte bine și integrate în diverse preparate, atât dulci, cât și sărate.
De exemplu, pot fi adăugate:
În plus, vitamina C poate contribui la o absorbție mai bună a fierului din alimentele vegetale precum fasolea, lintea, cerealele integrale, semințele sau legumele cu frunze verzi.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți