Tot mai multe studii sugerează că alimentația poate influența felul în care îmbătrânim și chiar speranța de viață. Pe lângă alimentele asociate frecvent cu longevitatea, specialiștii spun că și anumite băuturi ar putea contribui la reducerea inflamației, protejarea inimii și menținerea sănătății pe termen lung, potrivit fitwirr.

Căutarea „elixirului tinereții” continuă să fascineze oamenii, iar cercetările despre longevitate devin tot mai numeroase. Unele studii recente sugerează chiar că organismul uman ar putea avea capacitatea de a trăi până la aproximativ 150 de ani.

Deși nu există o băutură magică ce poate prelungi viața peste noapte, specialiștii spun că anumite obiceiuri alimentare pot contribui la o îmbătrânire mai sănătoasă.

Pe lângă legumele verzi, fructele de pădure, uleiul de măsline sau ciocolata neagră, și unele băuturi au fost asociate în studii cu reducerea riscului de boli cronice și a mortalității.

1. Ceaiul verde

Dacă există o băutură care apare constant în studiile despre longevitate, aceea este ceaiul verde.

Consumul de ceai verde face parte de secole din medicina tradițională japoneză și chineză și este asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate.

- articolul continuă mai jos -

Mai multe studii observaționale au arătat că persoanele care consumă regulat ceai verde pot avea un risc mai mic de mortalitate și o speranță de viață mai mare.

Ceaiul verde conține catechine și EGCG, compuși antioxidanți puternici care ajută la reducerea stresului oxidativ și a inflamației.

Cercetările au asociat consumul de ceai verde cu:

reducerea colesterolului „rău” LDL;

scăderea tensiunii arteriale;

protecția cardiovasculară;

reducerea inflamației;

susținerea sănătății cognitive.

Unele studii sugerează că aceste substanțe ar putea avea inclusiv efecte protectoare împotriva anumitor tipuri de cancer.

2. Cafeaua neagră

Vești bune pentru iubitorii de cafea: consumul moderat de cafea este asociat în numeroase studii cu un risc mai mic de mortalitate.

Cafeaua este bogată în antioxidanți și polifenoli, compuși care ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației.

În plus, conține:

vitamina B5;

magneziu;

mangan;

potasiu.

Unele cercetări au asociat cafeaua cu:

reducerea riscului cardiovascular;

un metabolism mai bun al glucozei;

protecție împotriva anumitor tipuri de cancer.

Specialiștiii recomandă însă consumul moderat și evitarea excesului de zahăr, frișcă sau siropuri adăugate.

3. Vinul roșu

Vinul roșu este una dintre băuturile asociate frecvent cu dieta mediteraneană.

Acesta conține resveratrol și flavonoide, antioxidanți care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Unele studii au asociat consumul moderat de vin roșu cu:

reducerea riscului cardiovascular;

îmbunătățirea sănătății inimii;

reducerea colesterolului;

protecție împotriva inflamației.

Specialiștii atrag însă atenția că beneficiile apar doar în cazul consumului moderat.

American Heart Association recomandă limitarea consumului la aproximativ un pahar pe zi.

4. Yerba mate

Yerba mate a devenit tot mai populară în ultimii ani și este consumată tradițional în țări precum Argentina, Paraguay și Brazilia.

Această băutură conține o cantitate de cofeină apropiată de cea din cafea și este bogată în compuși antioxidanți.

Studiile au asociat yerba mate cu:

reducerea inflamației;

scăderea colesterolului LDL;

reducerea tensiunii arteriale;

susținerea metabolismului.

Pentru a beneficia de efectele sale, specialiștiii recomandă variante fără zahăr adăugat.

5. Sucul de merișoare

Sucul de merișoare fără zahăr adăugat este asociat cu beneficii cardiovasculare datorită conținutului ridicat de polifenoli și antioxidanți.

Unele studii au arătat că persoanele care consumă suc de merișoare cu puține calorii pot avea un risc mai mic de boli cardiovasculare.

În plus, băutura conține:

vitamina C;

vitamina E;

vitamina B6.

Specialiștiii recomandă însă consumul moderat și atenție în cazul persoanelor care iau anumite medicamente, deoarece pot exista interacțiuni.

6. Kombucha

Kombucha este o băutură fermentată pe bază de ceai, apreciată pentru conținutul de probiotice.

Aceasta conține bacterii benefice care pot susține sănătatea microbiomului intestinal și digestia.

În plus, kombucha furnizează:

antioxidanți;

vitamina C;

vitamina B6.

Deși cercetările sunt încă în desfășurare, băutura este asociată frecvent cu reducerea inflamației și susținerea sănătății metabolice.

7. Sucul de rodie

Sucul de rodie este bogat în antioxidanți și polifenoli, compuși asociați cu reducerea inflamației și protejarea inimii.

Unele cercetări sugerează că acesta poate contribui la:

reducerea tensiunii arteriale;

încetinirea acumulării plăcii în artere;

protecția cardiovasculară;

reducerea declinului cognitiv.

În plus, sucul de rodie conține vitamina C, vitamina B6 și folat.

Ce trebuie reținut

Specialiștiii spun că niciuna dintre aceste băuturi nu poate compensa un stil de viață nesănătos, însă ele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată asociată cu îmbătrânirea sănătoasă.