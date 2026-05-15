Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 4,3 milioane de lei în urma unor controale desfășurate între 11 și 15 mai la peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară, potrivit Agerpres.

Potrivit ANPC, verificările au vizat siguranța produselor și condițiile în care sunt prestate serviciile către consumatori.

Au fost controlați operatori economici din domenii precum comerțul cu produse alimentare, alimentația publică, comercializarea jucăriilor și serviciile auto.

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat:

978 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,3 milioane de lei;

798 de avertismente.

Totodată, autoritatea a dispus:

oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 580.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,8 milioane de lei.

În cazul a 14 operatori economici a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Produse expirate, mucegai și probleme de depozitare

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite de comisarii ANPC s-au numărat:

comercializarea unor produse alimentare expirate;

produse fără elemente de identificare și caracterizare;

nerespectarea temperaturilor și condițiilor de depozitare;

inducerea în eroare a consumatorilor privind proveniența produselor vegetale.

Inspectorii au găsit și produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai, dar și agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate.

De asemenea, au fost constatate lipsa traducerilor în limba română, lipsa informațiilor privind perioadele promoționale și absența verificărilor metrologice pentru mijloacele de măsurare utilizate.

Probleme descoperite și în service-uri auto și magazine de jucării

În domeniul serviciilor auto, ANPC a identificat nereguli legate de:

depozitarea anvelopelor și pieselor de schimb;

lipsa garanțiilor pentru manoperă și piese;

lipsa devizelor și a notelor de comandă;

neafișarea prețurilor și a duratei lucrărilor.

În magazinele care comercializează jucării, inspectorii au constatat lipsa marcajului CE, absența informațiilor despre producători sau importatori și lipsa instrucțiunilor și avertismentelor în limba română.