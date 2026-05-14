Ceea ce vedeți în imagine nu este o porție de friptură de vită premium de la un restaurant de lux, deși striurile fine de grăsime sugerează acest lucru. În realitate, este scanarea RMN a coapsei unei femei de 62 de ani. Motivul acestui aspect neobișnuit? O dietă în care 87% din caloriile anuale proveneau din alimente ultraprocesate, scrie CNN.

Când mușchii umani seamănă cu friptura de vită

Cercetătorii de la Universitatea din California, San Francisco au publicat anul acesta un studiu în jurnalul Radiology care trage un semnal de alarmă: consumul masiv de alimente precum cerealele rafinate, dulciurile, băuturile carbogazoase și produsele de tip fast-food duce la infiltrarea grăsimii direct în fibrele musculare.

Dr. Zehra Akkaya, autorul principal al studiului, explică faptul că aceste „striuri de grăsime” ascunse între mușchi nu sunt doar o problemă estetică, ci un indicator al unor probleme grave de sănătate, în special pentru persoanele predispuse la osteoartrita genunchiului.

Pericolul musculaturii marmorate

Infiltrarea grăsimii în mușchi (grăsime intramusculară) are consecințe directe asupra calității vieții:

Slăbește mușchii: Celulele adipoase blochează regenerarea fibrelor musculare.

Distruge articulațiile: Mușchii coapsei sunt vitali pentru stabilitatea genunchiului. Când aceștia își pierd tonusul, stresul mecanic asupra articulației crește, ducând la osteoartrită.

Indicator sistemic: Dacă grăsimea este prezentă în coapse, ea se află, cel mai probabil, și în mușchii umerilor, ai abdomenului sau ai gambelor.

Predictor negativ: Calitatea scăzută a mușchilor înseamnă perioade mai lungi de spitalizare și rezultate post-operatorii mai slabe în cazul pacienților cu cancer sau alte afecțiuni.

Nu este vorba doar despre calorii

Ceea ce este cu adevărat șocant în acest studiu este faptul că numărul total de calorii nu pare să conteze. Dr. Thomas Link, profesor la UCSF, a observat că, indiferent de aportul caloric, cu cât o persoană consumă mai multe alimente ultraprocesate, cu atât are mai multă grăsime în mușchi.

Studiul a comparat două femei:

Femeia A: Dieta conținea 29% alimente ultraprocesate. Femeia B: Dieta conținea 87% alimente ultraprocesate.

Deși aveau indici de masă corporală (IMC) similari, femeia cu dieta ultraprocesată prezenta o „marmorare” a mușchilor mult mai severă, demonstrând că și calitatea mâncării este i,portantă, mai importantă decât cantitatea.

Cum să „cureți” mușchii și să îți protejezi articulațiile

Vestea bună este că această stare poate fi îmbunătățită prin schimbarea stilului de viață. Iată recomandările experților:

Exerciții cu impact redus

Pentru a proteja genunchii, evitați sporturile de contact sau săriturile intense. Cele mai bune opțiuni sunt:

Antrenamentul la aparatul eliptic.

Exerciții de forță: Genuflexiuni la perete, ridicări de picioare și ridicări pe vârfuri (pentru gambe).

Antrenamentul cu greutăți moderate.

Atenție la „capcanele” de marketing

Multe batoane proteice sau suplimente sunt, de fapt, alimente ultraprocesate pline de zahăr. Mușchii au nevoie de proteine de calitate din alimente integrale, nu din produse ambalate care promit sănătate pe etichetă, dar livrează chimicale.

Pași simpli pentru reducerea cantității de alimente ultraprocesate

Citiți etichetele: Alegeți iaurtul simplu în locul celui cu arome și adăugați voi fructe proaspete.

Adăugați, nu doar excludeți: Includeți mai multe cereale integrale, legume, fasole și leguminoase în dietă.

Băuturile contează: Înlocuiți sucurile acidulate sau băuturile energizante cu apă.

Gătiți acasă: Restaurantele locale și mâncarea gătită în casă folosesc mult mai puține ingrediente ultraprocesate decât lanțurile de fast-food.

Ceea ce mâncăm ne schimbă structura moleculară a mușchilor cu mult înainte ca semnele exterioare de boală să apară. Schimbarea dietei astăzi este cea mai bună investiție în mobilitatea de mâine.