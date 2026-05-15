15 mai 2026, Gusturi locale
Gastroweekend | Produse tradiționale, bujori și concerte în piețele Amzei și Matache, în acest weekend din București
Foto: Envato Elements
Piețele Amzei și Matache din Sectorul 1 se transformă, de vineri până duminică, în spații dedicate gastronomiei locale, florilor și activităților pentru întreaga familie. Festivalurile „Bujori în Amzei” și „Bujori în Matache”, organizate de Primăria Sectorului 1, aduc în centrul Capitalei producători locali, concerte, ateliere creative și zone inspirate de atmosfera Bucureștiului de la începutul anilor 1900.

În Piața Amzei va fi organizată și o piață volantă cu produse tradiționale românești, amplasată lângă Teatrul „Ion Creangă”. Vizitatorii vor putea cumpăra produse direct de la producători locali, din ferme și grădini, și vor avea posibilitatea să deguste produsele înainte de achiziție.

Oferta include mezeluri proaspete, afumate și picante, brânzeturi proaspete și maturate, produse apicole, pâine de casă, conserve, murături, legume, fructe și dulciuri tradiționale. De asemenea, vor fi disponibile produse cosmetice handmade și obiecte decorative realizate manual.

Atmosfera din cele două piețe va fi completată de decoruri de epocă și de peste 10.000 de bujori, floarea națională a României.

În Piața Matache, programul include ateliere creative și activități interactive pentru copii, concerte, food truck-uri și standuri cu produse tradiționale. Pe strada Atelierului, artiștii vor picta live, într-un spațiu deschis publicului.

Pe scena festivalului vor urca artiști precum Mircea Baniciu, Corul Madrigal și Ozana Barabancea, alături de tineri muzicieni de la Academia Copiilor și elevi ai colegiilor „George Enescu” și „Dinu Lipatti”.

În Piața Amzei sunt programate ateliere de pictură, desen și modelaj floral, cursuri gratuite de robotică pentru copii, facepainting, spectacole de magie și demonstrații de karate pentru copii și adolescenți. Printre momentele speciale se numără spectacolul „Cei trei purceluși”, susținut de actorii Teatrul Ion Creangă, un concert susținut de Nicu Alifantis și momente artistice pregătite de Andra Gogan Dance Academy.

Programul pieței volante din Amzei este vineri între orele 12:00 și 19:00, iar sâmbătă și duminică între 9:00 și 20:00.

Festivalul din Piața Matache se desfășoară vineri între 14:00 și 21:30, sâmbătă între 10:00 și 21:30, iar duminică între 10:00 și 20:00. În Piața Amzei, programul este vineri între 14:00 și 19:30, sâmbătă între 10:00 și 19:00 și duminică între 11:30 și 18:00.

Intrarea este liberă în ambele locații.

