Cinci reguli pentru o dietă echilibrată/ Ghidul nutriționiștilor de la unul dintre cele mai bune spitale din Europa

15 mai 2026, Nutriție
ID 404391172 © Duan Wed | Dreamstime.com
Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, să mănânci sănătos
  2. Formula „farfuriei sănătoase”
  3. 5 reguli pentru planificarea meniului zilnic

O alimentație sănătoasă înseamnă mult mai mult decât simpla alegere a unor alimente „bune” în detrimentul celor „rele”. Conform experților de la Spitalul Clinic Barcelona, unul dintre cele mai bune din Europa, secretul constă în organizarea conștientă a meselor pentru a preveni boli cronice precum diabetul, hipertensiunea sau afecțiunile cardiovasculare, scrie publicația La Vanguardia.

Ce înseamnă, de fapt, să mănânci sănătos

O dietă corectă este cea care furnizează organismului nutrienții esențiali: vitamine, minerale, antioxidanți, fibre și grăsimi nesaturate (precum Omega-3). Acestea se regăsesc natural în fructe, legume, cereale integrale, ulei de măsline, leguminoase, nuci, pește, ouă și carne albă.

„Implementarea unei diete sănătoase de la vârste fragede și menținerea ei la vârsta adultă este temelia unei stări bune de sănătate”, explică nutriționista Cristina Montserrat.

Formula „farfuriei sănătoase”

Pentru a trece de la teorie la practică, specialiștii recomandă o structură vizuală simplă pentru fiecare masă principală:

  • 50% Legume și zarzavaturi: Atât gătite, cât și crude.

  • 25% Cereale și tuberculi: De preferat cereale integrale sau cartofi.

  • 25% Proteine de calitate: Carne slabă, pește, ouă, leguminoase sau nuci.

  • Completare: Fructe de sezon, uleiuri sănătoase și o hidratare optimă cu apă.

5 reguli pentru planificarea meniului zilnic

Dacă vrei să îți transformi stilul de viață, urmează acești pași recomandați de Serviciul de Endocrinologie și Nutriție al Spitalului Clinic din Barcelona.

1. Planifică meniul săptămânal Nu lăsa masa pe seama improvizației. Planificarea în avans te ajută să ajustezi cantitățile, să asiguri toți nutrienții necesari și să simplifici lista de cumpărături, evitând achizițiile impulsive de alimente procesate.

2. Stabilește o ordine a meselor Respectarea unor ore regulate și evitarea gustărilor constante între mese ajută la menținerea echilibrului nutrițional. Dacă apare foamea pe neașteptate, ai la îndemână opțiuni sănătoase, cum ar fi un fruct sau un pumn de nuci.

3. Atenție la hidratare Apa trebuie să fie băutura de referință. Poți consuma și cafea sau infuzii de plante, dar evită băuturile zaharoase. Pentru un plus de savoare, adaugă în apă felii de lămâie sau frunze de mentă.

4. Controlează condimentele Reducerea consumului de sare și zahăr este vitală. Înlocuiește sarea cu ierburi aromatice și condimente naturale. Acestea oferă gust și varietate mâncării fără a afecta tensiunea arterială sau sănătatea metabolică.

5. Cumpără inteligent și sustenabil Mâncatul sănătos nu trebuie să fie scump. Mizează pe produse de sezon și de proximitate (locale). De asemenea, recuperează rețetele tradiționale și învață să refolosești resturile de mâncare pentru preparate noi („zero waste”), protejând astfel și bugetul, și mediul înconjurător.

O portocală pe zi: Ce se întâmplă în organism dacă mănânci zilnic acest fruct bogat în vitamina C și antioxidanți / Beneficiile pot merge dincolo de susținerea imunității
Dieta care ar putea „întineri” organismul în doar o lună / Ce tip de alimentație a fost asociat cu reducerea vârstei biologice într-un nou studiu
Șase alimente considerate nesănătoase pe care cardiologii le consumă în continuare / Ce spun medicii despre ciocolată, ouă și cafea
Colon iritabil: de ce uneori salatele, fibrele și smoothie-urile fac mai mult rău? Răspunsul nutriționistului G4Food Tania Fântână
Slăbește mâncând cu plăcere / Noua teorie care schimbă modul în care privim dietele restrictive
