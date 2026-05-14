Șase alimente considerate nesănătoase pe care cardiologii le consumă în continuare / Ce spun medicii despre ciocolată, ouă și cafea

14 mai 2026, Nutriție
Șase alimente considerate nesănătoase pe care cardiologii le consumă în continuare / Ce spun medicii despre ciocolată, ouă și cafea
Foto Dreamstime
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Ciocolata neagră, ouăle, cafeaua sau chiar vinul continuă să fie consumate de unii cardiologi, în ciuda reputației lor controversate. Doi specialiști explică în ce condiții aceste alimente pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, potrivit Mediafax.

Câteva pătrățele de ciocolată neagră, cu minimum 70% cacao, consumate săptămânal, pot avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

„Flavonoizii din cacao pot reduce ușor tensiunea arterială”, explică dr. Matthew Kahn.

La rândul său, dr. Charlie Cox spune că „cacao este unul dintre cele mai bogate alimente în polifenoli de pe planetă”, potrivit Uniland.

Cardiologii spun că ouăle nu mai trebuie evitate

Timp de mulți ani, ouăle au fost considerate problematice din cauza colesterolului din gălbenuș.

„Pentru majoritatea oamenilor, colesterolul alimentar are un impact foarte mic asupra colesterolului din sânge”, afirmă dr. Kahn.

Medicul spune că mănâncă aproximativ un ou pe zi și amintește că ouăle sunt o sursă importantă de colină și luteină.

- articolul continuă mai jos -

Vinul, consumat moderat și în context social

Dr. Charlie Cox spune că nu a renunțat complet la vin, însă pune accent pe moderație și pe contextul social.

„Fericirea unui pahar cu prietenii contează în calculul general”, afirmă el.

Medicul recomandă vinurile naturale și mezcalul, despre care spune că au mai puțini aditivi decât unele băuturi comerciale, dar precizează că nu încurajează consumul de alcool.

Cafeaua a fost „reabilitată” de cercetările recente

Potrivit dr. Kahn, percepția asupra cafelei s-a schimbat în ultimii ani.

„Două până la patru cești pe zi sunt acum asociate cu un risc mai mic de insuficiență cardiacă”, spune cardiologul.

Deși cafeaua poate crește tensiunea arterială pe termen scurt, organismul consumatorilor obișnuiți se adaptează, explică specialistul.

Pâinea cu maia și lactatele grase, privite diferit de specialiști

Dr. Cox spune că preferă pâinea cu maia deoarece fermentarea îndelungată reduce răspunsul glicemic comparativ cu pâinea standard.

În ceea ce privește lactatele grase, dr. Kahn afirmă că acestea nu au același impact ca grăsimile provenite din carnea procesată.

Potrivit unor studii citate de medic, anumite lactate grase ar putea fi asociate chiar cu un risc ușor mai mic de accident vascular cerebral.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
14 mai
Dieta care ar putea „întineri” organismul în doar o lună / Ce tip de alimentație a fost asociat cu reducerea vârstei biologice într-un nou studiu
Dieta care ar putea „întineri” organismul în doar o lună / Ce tip de alimentație a fost asociat cu reducerea vârstei biologice într-un nou studiu
Nutriție
14 mai
Colon iritabil: de ce uneori salatele, fibrele și smoothie-urile fac mai mult rău? Răspunsul nutriționistului G4Food Tania Fântână
Colon iritabil: de ce uneori salatele, fibrele și smoothie-urile fac mai mult rău? Răspunsul nutriționistului G4Food Tania Fântână
Nutriție
13 mai
Slăbește mâncând cu plăcere / Noua teorie care schimbă modul în care privim dietele restrictive
Slăbește mâncând cu plăcere / Noua teorie care schimbă modul în care privim dietele restrictive
Nutriție
13 mai
Fertilitatea începe din farfurie: ce spun medicii despre dieta care ajută organismul înainte de concepție / Anumite tipare alimentare par să susțină sănătatea reproductivă 
Fertilitatea începe din farfurie: ce spun medicii despre dieta care ajută organismul înainte de concepție / Anumite tipare alimentare par să susțină sănătatea reproductivă 
Nutriție
13 mai
Cereala antică mai bogată în proteine decât quinoa. Nutriționiștii o recomandă pentru energie și sațietate
Cereala antică mai bogată în proteine decât quinoa. Nutriționiștii o recomandă pentru energie și sațietate

Cele mai noi articole

Cumpărătorii de grâu din Asia reiau achizițiile după două luni de pauză / Seceta și conflictul din Orientul Mijlociu cresc presiunea pe piață
Cumpărătorii de grâu din Asia reiau achizițiile după două luni de pauză / Seceta și conflictul din Orientul Mijlociu cresc presiunea pe piață
O studentă la arhitectură propune renașterea Hanului Solacolu din București / Clădirea unde a funcționat prima fabrică de paste din Capitală ar putea deveni centru cultural
O studentă la arhitectură propune renașterea Hanului Solacolu din București / Clădirea unde a funcționat prima fabrică de paste din Capitală ar putea deveni centru cultural
Grindina a distrus aproximativ 400 de hectare de viță-de-vie în Vrancea / Fermierii cer despăgubiri, iar sistemul antigrindină revine în centrul controversei
Grindina a distrus aproximativ 400 de hectare de viță-de-vie în Vrancea / Fermierii cer despăgubiri, iar sistemul antigrindină revine în centrul controversei
Te simți obosit și încă nu e nici amiaza? Iată alimentele consumate la micul dejun care îți fură, de fapt, energia / Ce spun nutriționiștii despre cele mai frecvente greșeli
Te simți obosit și încă nu e nici amiaza? Iată alimentele consumate la micul dejun care îți fură, de fapt, energia / Ce spun nutriționiștii despre cele mai frecvente greșeli
Uniunea Europeană oprește importurile de carne de vită din Brazilia / Decizia vine după scandalul cărnii tratate cu hormoni interziși în UE
Uniunea Europeană oprește importurile de carne de vită din Brazilia / Decizia vine după scandalul cărnii tratate cu hormoni interziși în UE