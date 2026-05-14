Ciocolata neagră, ouăle, cafeaua sau chiar vinul continuă să fie consumate de unii cardiologi, în ciuda reputației lor controversate. Doi specialiști explică în ce condiții aceste alimente pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, potrivit Mediafax.

Câteva pătrățele de ciocolată neagră, cu minimum 70% cacao, consumate săptămânal, pot avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

„Flavonoizii din cacao pot reduce ușor tensiunea arterială”, explică dr. Matthew Kahn.

La rândul său, dr. Charlie Cox spune că „cacao este unul dintre cele mai bogate alimente în polifenoli de pe planetă”, potrivit Uniland.

Cardiologii spun că ouăle nu mai trebuie evitate

Timp de mulți ani, ouăle au fost considerate problematice din cauza colesterolului din gălbenuș.

„Pentru majoritatea oamenilor, colesterolul alimentar are un impact foarte mic asupra colesterolului din sânge”, afirmă dr. Kahn.

Medicul spune că mănâncă aproximativ un ou pe zi și amintește că ouăle sunt o sursă importantă de colină și luteină.

Vinul, consumat moderat și în context social

Dr. Charlie Cox spune că nu a renunțat complet la vin, însă pune accent pe moderație și pe contextul social.

„Fericirea unui pahar cu prietenii contează în calculul general”, afirmă el.

Medicul recomandă vinurile naturale și mezcalul, despre care spune că au mai puțini aditivi decât unele băuturi comerciale, dar precizează că nu încurajează consumul de alcool.

Cafeaua a fost „reabilitată” de cercetările recente

Potrivit dr. Kahn, percepția asupra cafelei s-a schimbat în ultimii ani.

„Două până la patru cești pe zi sunt acum asociate cu un risc mai mic de insuficiență cardiacă”, spune cardiologul.

Deși cafeaua poate crește tensiunea arterială pe termen scurt, organismul consumatorilor obișnuiți se adaptează, explică specialistul.

Pâinea cu maia și lactatele grase, privite diferit de specialiști

Dr. Cox spune că preferă pâinea cu maia deoarece fermentarea îndelungată reduce răspunsul glicemic comparativ cu pâinea standard.

În ceea ce privește lactatele grase, dr. Kahn afirmă că acestea nu au același impact ca grăsimile provenite din carnea procesată.

Potrivit unor studii citate de medic, anumite lactate grase ar putea fi asociate chiar cu un risc ușor mai mic de accident vascular cerebral.