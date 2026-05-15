Cel mai nou aparat de acest tip este un upgrade al unui robot asemănător, care a avut cred vreo patru versiuni. E vorba de echipamentele de la Thermomix, considerat produsul de top al acestui tip de aparat. Deși și alți producători au scos pe piață variante destul de bunicele și semnificativ mai ieftine. De pildă Lidl sau Moulinex.

Eu am avut varianta nr 2 a acestui robot pentru 8 ani și este în continuare în perfectă stare de funcționare. Am ales să achiziționez noua variantă de pe piață pentru a „pasa” vechiul model cuiva din familie care are nevoie de un ajutor în bucătărie.

Evident că se poate găti foarte bine și fără robot, dar eu sunt o împătimită a „noutăților” și mereu cumpăr toate „jucăriile” care apar în domeniu.

Agentul de vânzări îți face întotdeauna o demonstrație și de obicei, aceasta include și gătirea unui meniu complet pentru prânz pentru a vedea că aparatul poate găti în 30 de minute o masă pentru 4 persoane.

Care sunt avantajele acestui robot culinar

Practic este un calculator care gătește. Urmărești cantitățile și indicațiile de pe ecran și va ieși perfect de fiecare dată. Chiar și un netalentat complet în zona de bucătărie reușește să facă farfurii „wow”.

În același timp aparatul cântărește ingredientele, toacă mai mărunt sau mai mare, blendează, călește, amestecă, fierbe, prepară la abur, frământă, gătește sous-vide și îți oferă și propuneri de plating la final.

Poți alege numărul de persoane pentru care gătești și ingredientele se vor ajusta.

Noua variantă, ca și cele vechi, se conectează pe bază de abonament la o bază internațională de rețete. În plus acest aparat permite conectarea la smart phone și trecerea rețetelor de pe telefon pe aparat. Dacă dimineața vrei să mai lenevești în pat, dar să faci și ceva util poți începe să alegi meniul săptămânii și să îl urci pe profilul tău de cookidoo.

Mai mult aparatul îți va face și lista de cumpărături în funcție de ingredientele necesare. Din listă ștergi ce ai deja în frigider și rămâi cu lista pe care ți-o trimiți direct pe telefon și o ai la îndemână la magazin.

E foarte bun pentru creme, sosuri, maioneze, dulcețuri, siropuri, preparate care necesită temperaturi controlate și/sau timp fix de prelucrare. La fel pentru aluaturi.

Ce e minunat e că dacă respecți toți pașii și ingredientele iese întotdeauna același produs. În plus dacă o dată ai modificat o rețetă față de cea standard, o poți salva în „rețetele mele”.

Poți face produse la sous-vide, pentru cine nu știe este o gătire în vid, iar preparatele pot fi păstrate o perioadă îndelungată în frigider.

Care sunt dezavantajele

În primul rând prețul. Dacă pe aparatul de seria a doua am dat 1000 de euro, acesta de ultimă generație e aproape dublu. Din fericire (cel puțin în Spania unde locuiesc eu) îți oferă și finanțare în 48 de luni, rate egale, fără dobândă. Așa că plătești 30 și ceva de euro pe lună. 4 ani, cam cât e leasing-ul la o masină.

Apoi foarte multe funcții și opțiuni cer destulă pregătire tehnică sau atenție și o leacă de studiu. Nu e chiar apăs un buton și merge.

Pentru adevărații pasionați de gătit e un complement nu o funcție permanentă. Adică, tai și călești ceapa și legumele cu robotul, dar parcă tot la cuptor ai pune tocănița să scadă la foc mic că e mai gustoasă.

Pentru sous-vide ai nevoie și de o mașină de vidat. Încă o cheltuială.

Este destul de sensibilă, comparativ cu modelele anterioare. Trebuie pusă pe o suprafață perfect plană. Și ca orice calculator resetat des.

Meniu de prânz cu fileuri de pește, cartofi și ouă fierte și sos de legume