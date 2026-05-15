VIDEO FOTO | Am testat cel mai nou robot inteligent de bucătărie, un model revoluționar conectat la o listă de rețete și cu funcții multiple de gătire/ Meniu complet de prânz preparat în 30 de minute

15 mai 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google
Cuprins
  1. Care sunt avantajele acestui robot culinar
  2. Care sunt dezavantajele
  3. Meniu de prânz cu fileuri de pește, cartofi și ouă fierte și sos de legume

Cel mai nou aparat de acest tip este un upgrade al unui robot asemănător, care a avut cred vreo patru versiuni. E vorba de echipamentele de la Thermomix, considerat produsul de top al acestui tip de aparat. Deși și alți producători au scos pe piață variante destul de bunicele și semnificativ mai ieftine. De pildă Lidl sau Moulinex.

Vezi galeria foto
3 poze

Eu am avut varianta nr 2 a acestui robot pentru 8 ani și este în continuare în perfectă stare de funcționare. Am ales să achiziționez noua variantă de pe piață pentru a „pasa” vechiul model cuiva din familie care are nevoie de un ajutor în bucătărie.

Evident că se poate găti foarte bine și fără robot, dar eu sunt o împătimită a „noutăților” și mereu cumpăr toate „jucăriile” care apar în domeniu.

Agentul de vânzări îți face întotdeauna o demonstrație și de obicei, aceasta include și gătirea unui meniu complet pentru prânz pentru a vedea că aparatul poate găti în 30 de minute o masă pentru 4 persoane.

Care sunt avantajele acestui robot culinar

am-testat-cel-mai-nou-robot-inteligent-de-bucatarie-meniu-pranz-30-de-minute

Foto: cookidoo

Practic este un calculator care gătește. Urmărești cantitățile și indicațiile de pe ecran și va ieși perfect de fiecare dată. Chiar și un netalentat complet în zona de bucătărie reușește să facă farfurii „wow”.

- articolul continuă mai jos -

În același timp aparatul cântărește ingredientele, toacă mai mărunt sau mai mare, blendează, călește, amestecă, fierbe, prepară la abur, frământă, gătește sous-vide și îți oferă și propuneri de plating la final.

Poți alege numărul de persoane pentru care gătești și ingredientele se vor ajusta.

Noua variantă, ca și cele vechi, se conectează pe bază de abonament la o bază internațională de rețete. În plus acest aparat permite conectarea la smart phone și trecerea rețetelor de pe telefon pe aparat. Dacă dimineața vrei să mai lenevești în pat, dar să faci și ceva util poți începe să alegi meniul săptămânii și să îl urci pe profilul tău de cookidoo.

Mai mult aparatul îți va face și lista de cumpărături în funcție de ingredientele necesare. Din listă ștergi ce ai deja în frigider și rămâi cu lista pe care ți-o trimiți direct pe telefon și o ai la îndemână la magazin.

E foarte bun pentru creme, sosuri, maioneze, dulcețuri, siropuri, preparate care necesită temperaturi controlate și/sau timp fix de prelucrare. La fel pentru aluaturi.

Ce e minunat e că dacă respecți toți pașii și ingredientele iese întotdeauna același produs. În plus dacă o dată ai modificat o rețetă față de cea standard, o poți salva în „rețetele mele”.

Poți face produse la sous-vide, pentru cine nu știe este o gătire în vid, iar preparatele pot fi păstrate o perioadă îndelungată în frigider.

Care sunt dezavantajele

  • În primul rând prețul. Dacă pe aparatul de seria a doua am dat 1000 de euro, acesta de ultimă generație e aproape dublu. Din fericire (cel puțin în Spania unde locuiesc eu) îți oferă și finanțare în 48 de luni, rate egale, fără dobândă. Așa că plătești 30 și ceva de euro pe lună. 4 ani, cam cât e leasing-ul la o masină.
  • Apoi foarte multe funcții și opțiuni cer destulă pregătire tehnică sau atenție și o leacă de studiu. Nu e chiar apăs un buton și merge.
  • Pentru adevărații pasionați de gătit e un complement nu o funcție permanentă. Adică, tai și călești ceapa și legumele cu robotul, dar parcă tot la cuptor ai pune tocănița să scadă la foc mic că e mai gustoasă.
  • Pentru sous-vide ai nevoie și de o mașină de vidat. Încă o cheltuială.
  • Este destul de sensibilă, comparativ cu modelele anterioare. Trebuie pusă pe o suprafață perfect plană. Și ca orice calculator resetat des.

Meniu de prânz cu fileuri de pește, cartofi și ouă fierte și sos de legume

meniu-pranz-30-de-minute

Foto: Cookidoo

  • Se prepară în 30 de minute.
  • Legumele se curăță, spală și se toacă mărunt. Se călesc în ulei.
  • Se pun ouăle și cartofii tăiați felii groase în tava pentru abur. Deasupra lor, tot în tava pentru abur se pune peștele.
  • Se face o protecție din folie de plastic sau foaie de copt să nu curgă peștele peste restul mâncării.
  • Se pune totul la gătit în același timp.
  • La final facem platingul conform modelului de pe display și gata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Disputandum
15 mai
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 3) | Dana Pop, inginer alimentar: „Alimentele se vor face din ce în ce mai ieftine, cu mai multă apă și mai mult aer” / Ce ascund etichetele și cum ni s-a schimbat gustul
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 3) | Dana Pop, inginer alimentar: „Alimentele se vor face din ce în ce mai ieftine, cu mai multă apă și mai mult aer” / Ce ascund etichetele și cum ni s-a schimbat gustul
Video
14 mai
VIDEO Disciplina bate dietele drastice: lecția unui fost militar devenit antrenor personal / Marius Ionuț Butnaru: sportul a devenit o parte din viață
VIDEO Disciplina bate dietele drastice: lecția unui fost militar devenit antrenor personal / Marius Ionuț Butnaru: sportul a devenit o parte din viață
Călătorii Culinare
14 mai
VIDEO FOTO | Va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella de la Valencia/ Chef Ioana Camelia Mihai: „O paella corectă înseamnă tehnică și echilibru. Una premiată are personalitate, sensibilitate și o precizie matematică în fiecare detaliu”
VIDEO FOTO | Va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella de la Valencia/ Chef Ioana Camelia Mihai: „O paella corectă înseamnă tehnică și echilibru. Una premiată are personalitate, sensibilitate și o precizie matematică în fiecare detaliu”
Rețete
13 mai
VIDEO: Secretul unui pește fraged și gustos la cuptor, explicat de „Don Mariano”: „Usturoiul trebuie zdrobit, nu pisat”
VIDEO: Secretul unui pește fraged și gustos la cuptor, explicat de „Don Mariano”: „Usturoiul trebuie zdrobit, nu pisat”
Video
13 mai
VIDEO „Mușchiul este organul longevității” / Marius Ionuț Butnaru explică de ce fitnessul după 40 de ani nu mai ține doar de estetică
VIDEO „Mușchiul este organul longevității” / Marius Ionuț Butnaru explică de ce fitnessul după 40 de ani nu mai ține doar de estetică