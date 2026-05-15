Fermierii pot depune cererile de plată în cadrul Campaniei 2026 inclusiv în weekend, pe 16 și 17 mai, pentru a evita aglomerația din ultimele zile înainte de termenul-limită de 5 iunie 2026, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), potrivit Agerpres.
APIA le reamintește fermierilor că termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată în cadrul Campaniei 2026 este 5 iunie inclusiv.
După această dată, cererile nu vor mai putea fi depuse.
Pentru a evita aglomerația și întârzierile care pot duce la aplicarea unor corecții financiare, APIA a anunțat că activitatea de primire a cererilor se va desfășura și în weekend, în zilele de sâmbătă și duminică.
Instituția îi îndeamnă pe fermieri să se prezinte din timp la Centrele județene și locale APIA.
Cererea de plată și declarația de suprafață trebuie completate prin aplicația geospațială AGI Online.
Instrucțiunile pentru completare sunt disponibile pe site-ul APIA și direct în aplicația AGI Online.
În cazul fermierilor care solicită scheme din sectorul zootehnic, aceștia trebuie să completeze și declarația specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcționarii APIA.
Potrivit APIA, până în prezent au fost depuse 480.378 de cereri pentru o suprafață totală de 3.906.171 hectare.
Instituția îi încurajează pe fermieri să profite de perioada rămasă pentru depunerea documentelor, astfel încât să nu piardă sprijinul financiar acordat prin schemele și măsurile gestionate de agenție.
