Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), prin Direcţia de Medicină Şcolară, a lansat joi un ghid de meniuri echilibrate destinat alimentaţiei sănătoase a copiilor cu vârste între 2 şi 6 ani, transmite Agerpres.

Documentul include informaţii despre grupele alimentare esenţiale şi rolul vitaminelor şi mineralelor în dezvoltarea copiilor, recomandări pentru mese atractive şi adaptate vârstei preşcolare, precum şi soluţii pentru copiii cu intoleranţă la lactoză sau gluten.

Ghidul conţine şi exemple de meniuri echilibrate pentru o perioadă de 20 de săptămâni, recomandări privind prevenirea riscului de înec în timpul meselor, dar şi sfaturi practice pentru o alimentaţie corectă şi sănătoasă.

„Alimentaţia corectă în primii ani de viaţă este esenţială pentru dezvoltarea fizică şi cognitivă a copiilor. Prin acest ghid, ne-am propus să oferim un instrument practic pentru personalul din creşe şi grădiniţe, asigurând astfel un standard unitar de calitate şi siguranţă nutriţională, contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor din Bucureşti. Mulţumesc medicilor şi asistenţilor implicaţi în realizarea acestui proiect”, a declarat şeful Direcţiei de Medicină Şcolară a ASSMB, Alin Popa.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit instituţiei, varianta tipărită a ghidului a fost deja transmisă cabinetelor de medicină şcolară, precum şi directorilor celor 159 de grădiniţe şi 25 de creşe de stat din Capitală.