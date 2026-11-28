Elena Cetățeanu a participat pentru prima dată în calitate de jurat la World Cheese Awards, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale dedicate brânzeturilor, organizat anul acesta la Córdoba, în Spania. Alături de alți 269 de specialiști din 51 de țări, românca a evaluat produse dintr-o competiție care a reunit 5.330 de brânzeturi din 45 de țări.

Experiența a fost una specială, atât prin responsabilitatea evaluării, cât și prin întâlnirea cu profesioniști din industria internațională a brânzeturilor. La finalul competiției, produsele românești au obținut opt medalii: una de aur, patru de argint și trei de bronz.

Elena Cetățeanu este pasionată de degustări și de gastronomie, participând în ultimii ani la cursuri de specialitate, expoziții și concursuri internaționale. Alături de soțul și cumnatul său, a urmat mai multe cursuri de degustători autorizați, iar interesul său pentru analiza senzorială s-a extins și către vinuri, cafea și chiar degustări comparative de apă.

În noiembrie, a făcut pasul de la vizitator la jurat, fiind selectată să participe la World Cheese Awards, competiție organizată de Guild of Fine Food în cadrul festivalului gastronomic Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival.

„Sunt extrem de onorată că am fost selectată să fac parte din echipa de jurați, toți profesioniști în domeniu, echipă care anul acesta a fost formată din 270 de jurați din 51 de țări”, a povestit Elena Cetățeanu pentru G4Food.

România a avut doi reprezentanți în juriul ediției din acest an: Elena Cetățeanu și Gabriela Teodorescu, de la Wineteo. O a treia persoană din delegație, Andreea Popa, nu a mai putut participa.

5.330 de brânzeturi evaluate de jurați din 51 de țări

Amploarea competiției a fost una impresionantă. Cele 5.330 de brânzeturi înscrise, provenite din 45 de țări, au fost evaluate de 270 de specialiști, organizați în 108 echipe de jurizare.

Elena Cetățeanu spune că organizarea evenimentului a impresionat-o, inclusiv în condițiile unor dificultăți logistice neprevăzute. O grevă generală din Spania a paralizat transportul public, iar organizatorii au fost nevoiți să găsească soluții pentru transferul juraților de la trei aeroporturi diferite, Madrid, Sevilla și Malaga, către hoteluri.

„M-au impresionat oamenii, atât organizatorii, cât și colegii din juriu. Oameni pe care nu îi cunoșteam, dar care m-au integrat cu prietenie și căldură”, a relatat aceasta.

Cum sunt evaluate brânzeturile la World Cheese Awards

Spre deosebire de alte competiții internaționale la care participase anterior, precum Concours International de Lyon sau Frankfurt International Trophy, la World Cheese Awards evaluarea se face printr-o decizie comună a membrilor fiecărei echipe.

Jurații discută, analizează caracteristicile produselor și ajung la un punctaj comun pentru fiecare brânză. Evaluarea este una în orb, iar informațiile disponibile despre produse sunt limitate la câteva detalii, precum tipul de lapte, perioada de maturare și eventualele ingrediente suplimentare.

Fiecare echipă a avut de evaluat aproximativ 45-50 de brânzeturi. Produsele au fost analizate individual, fără comparații directe cu celelalte probe.

Jurizarea a urmărit patru criterii senzoriale principale:

Aspect: maximum 5 puncte;

Textură și corp: maximum 5 puncte;

Miros și aromă: maximum 5 puncte;

Gust și senzația în cavitatea bucală: maximum 20 de puncte.

Punctajul maxim era de 35 de puncte, iar medaliile au fost acordate astfel:

Aur: 31-35 de puncte;

Argint: 27-30 de puncte;

Bronz: 23-26 de puncte.

„Responsabilitatea unui jurat este uriașă. De atenția și implicarea fiecărui jurat în parte depinde aprecierea corectă a fiecărei probe. Iar fiecare brânză trimisă la concurs are în spate pasiunea, munca, investiția și efortul unor oameni care au avut încredere să își trimită rezultatul muncii lor spre a fi evaluat de niște specialiști”, explică Elena Cetățeanu.

O brânză din lapte de oaie a primit Super-Gold din partea echipei sale

La finalul primei etape de jurizare, fiecare dintre cele 108 echipe a desemnat o brânză pentru distincția Super-Gold. Cele 108 produse selectate au intrat apoi în evaluarea finală, realizată de un Super-Juriu format din 14 specialiști.

Echipa din care a făcut parte Elena Cetățeanu a acordat distincția Super-Gold unei brânze din lapte de oaie, cu pastă moale și cremoasă.

Produsul a impresionat prin textura sa, complexitatea aromatică și postgustul persistent, cu note de smântână dulce, arome discrete specifice laptelui de oaie, o doză echilibrată de sare și nuanțe ierboase și nucifere.

„Colegul meu de jurizare chiar a făcut o comparație cu paleta unui pictor care amestecă vopselele ca să obțină o culoare spectaculoasă, memorabilă. Așa era și brânza aceasta, memorabilă”, povestește Elena.

În etapa finală, fiecare dintre cei 14 membri ai Super-Juriului și-a prezentat produsul preferat, iar apoi toate cele 14 brânzeturi au primit note de la 1 la 7 din partea juraților.

Experiența a fost urmărită cu emoție și de ceilalți participanți, producători și vizitatori, iar întreaga etapă a fost transmisă și online.

Opt medalii pentru brânzeturile românești la World Cheese Awards

Unul dintre momentele care au bucurat-o cel mai mult pe Elena Cetățeanu a fost publicarea rezultatelor finale. Brânzeturile românești au obținut opt medalii la ediția din acest an: una de aur, patru de argint și trei de bronz.

„Am avut bucuria să constat că brânzeturile românești se află din nou printre medaliate, împărțind podiumul cu brânzeturi internaționale de renume!”, spune aceasta.

Potrivit informațiilor prezentate de Elena Cetățeanu, printre producătorii români recompensați s-au numărat: