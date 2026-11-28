Mai multe restaurante din București și din apropierea Capitalei pregătesc evenimente speciale de Ziua Națională, cu meniuri românești, preparate la ceaun, vin fiert, țuică și muzică live. Unele localuri propun prânzuri tradiționale, în timp ce altele organizează adevărate petreceri cu taraf și preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

Cei care vor să sărbătorească Ziua Națională a României la restaurant au la dispoziție mai multe variante în București și în împrejurimi. Pentru 1 Decembrie 2026, locantele bucureștene au pregătit meniuri speciale, în care se regăsesc preparate precum fasolea cu ciolan afumat, sarmalele, pomana porcului și ciorba de fasole servită în pâine.

Oferta este completată, în funcție de restaurant, de muzică live, tarafuri, dansuri populare, țuică fiartă și vin fiert.

Restaurante din București care organizează mese de 1 Decembrie

Caru’ cu Bere este una dintre variantele pentru cei care vor să combine masa tradițională cu muzica live. Restaurantul din Centrul Vechi organizează un prânz de sărbătoare începând cu ora 13:30, acompaniat de Taraful Caru’ cu Bere.

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Hanu’ lui Manuc pregătește un program special de Ziua Națională, cu două intervale de servire, prânz de la ora 13:00 și cină de la ora 20:00. În meniu se regăsesc iahnia de fasole cu ciolan și ciorba de fasole în pâine. Atmosfera va fi completată de Taraful Hanului și dansuri populare.

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Restaurant Ceaun, de pe strada Maica Domnului, propune un eveniment care începe la ora 12:30. Meniul include fasole la ceaun cu ciolan sau cârnați, sarmale și ciorbă de burtă. Organizatorii au anunțat și muzică live.

Zexe Zahana organizează un eveniment de la ora 13:00, cu muzică live și preparate tradiționale. Printre opțiunile din meniu se numără ciorba de fasole, iahnia cu afumătură și ciolanul la cuptor. Restaurantul anunță și țuică și vin fiert din partea casei.

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Lazoo Restaurant & Lounge, din zona Pădurii Băneasa, organizează un eveniment de la ora 12:00, cu preparate gătite pe loc, la ceaun, și muzică live. Oaspeții vor primi țuică fiartă, vin fiert și mămăliguță din partea casei. Restaurantul păstrează sistemul de comandă à la carte, cu prețuri individuale.

Osteria Treevi, de pe Calea Floreasca, propune un ospăț tradițional cu porc de Mangalița. Meniul include platou rece, pomana porcului, cartofi la ceaun și murături. La sosire, invitații vor primi țuică sau vin fiert, iar programul va include muzică live.

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Burebista Traditional, de pe Calea Moșilor, pregătește un program între orele 12:00 și 15:00, cu fasole cu ciolan, pomana porcului și sarmale la ceaun. Organizatorii anunță muzică live, țuică fiartă, vin fiert și jumări din partea casei, în limita stocului disponibil.

Unde poți merge de 1 Decembrie în apropiere de București

Cei care vor să iasă din Capitală au și varianta Casa Vlăsia, din Snagov, unde este anunțat evenimentul „O țară la masă”.

Programul pune în prim-plan gastronomia românească, cu fasole la ceaun și pâine de împărțit, dar și momente de muzică tradițională, cu fanfară și călușari.

Evenimentul este o alternativă pentru cei care preferă să petreacă Ziua Națională în afara orașului, într-un cadru mai apropiat de atmosfera unei sărbători câmpenești.