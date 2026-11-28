Poutine, celebrul preparat culinar tradițional din provincia canadiană Quebec, va fi trimis în curând pe Stația Spațială Internațională (ISS), unde se află în prezent astronautul canadian Joshua Kutryk, a anunțat vineri Agenția Spațială Canadiană, potrivit AFP, citat de Agerpres.
O versiune adaptată și liofilizată a acestui preparat — care în rețeta clasică reunește cartofi prăjiți, brânză și sos — va fi transportată la bordul unei nave programate să decoleze de la baza Cape Canaveral, din Florida, pe 29 noiembrie, și care urmează să andocheze la ISS pe 1 decembrie.
„Acest «poutine spațial vegan» a fost pregătit fără carne sau produse lactate pentru a accelera procesul de expediere către NASA”, a precizat Agenția Spațială Canadiană într-un comunicat.
Rețeta a fost creată de Yves Lowe, bucătarul echipei locale de hochei Montreal Canadiens, special pentru a-i aduce astronautului gustul de acasă.
„Mi-l imaginez pe Josh mâncând poutine și simțindu-se din nou acasă”, a scris acesta pe contul său de Instagram.
Astronautul Joshua Kutryk va putea împărți acest prim poutine ajuns în spațiu cu colegii săi din misiunea Crew-13. Canadianul, care a devenit tatăl unei fetițe după plecarea sa pe orbită, pe 1 octombrie, urmează să revină pe Terra în jurul lunii martie 2027.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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