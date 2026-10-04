Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor

04 oct. 2026, Nutriție
Un măr pe zi ține medicul departe? Ce se întâmplă la nivelul microbiomului intestinal atunci când consumi zilnic acest fruct / Explicația dieteticienilor
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Cuprins
  1. Pectina din mere hrănește bacteriile benefice
  2. Ce se poate întâmpla după 30 de zile
  3. Un măr pe zi nu compensează o dietă dezechilibrată
  4. Pot apărea și balonarea sau gazele
  5. Legătura dintre intestin și sistemul imunitar

Un măr consumat zilnic poate susține sănătatea microbiomului intestinal datorită fibrelor și polifenolilor pe care îi conține. Beneficiile sunt mai importante atunci când fructul face parte dintr-o alimentație variată, bogată în plante.

Un măr pe zi nu este o garanție că vei ține medicul departe, însă poate fi o alegere simplă pentru susținerea sănătății digestive. Dieteticienii citați de Parade explică faptul că fibrele din mere, în special pectina, pot hrăni bacteriile benefice din intestin și pot contribui la un microbiom mai divers.

„Este esențial să înțelegem ce se întâmplă la nivelul intestinului, deoarece acesta găzduiește o mare parte din sistemul nostru imunitar și un ecosistem de microbi care poate influența sănătatea generală”, explică Julia Zumpano, dietetician la Cleveland Clinic.

Pectina din mere hrănește bacteriile benefice

Unul dintre principalele avantaje ale merelor pentru sistemul digestiv este conținutul de fibre.

Merele sunt o sursă de pectină, o fibră solubilă care poate acționa ca prebiotic. Cu alte cuvinte, oferă hrană bacteriilor benefice din intestin, contribuind la susținerea microbiomului.

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Un microbiom intestinal sănătos este asociat cu funcționarea normală a sistemului digestiv și are legături importante cu sistemul imunitar.

Pentru un aport mai mare de fibre, specialiștii recomandă consumul mărului cu tot cu coajă. Aceasta conține în special fibre insolubile, care contribuie la formarea și deplasarea normală a bolului alimentar prin tractul digestiv și pot ajuta la prevenirea constipației.

Ce se poate întâmpla după 30 de zile

Efectele consumului regulat de mere nu apar neapărat după o perioadă fixă de 30 de zile. Unele persoane pot observa modificări ale tranzitului intestinal în câteva zile sau săptămâni, în special dacă înainte consumau puține fibre.

Amanda Sauceda, dietetician, explică faptul că merele pot continua să ofere fibrelor microbiene sursa de hrană necesară și să contribuie la menținerea unui tranzit regulat atunci când sunt consumate constant.

Beneficiile nu depind însă de un singur aliment. Mckenzie Dryden, dietetician la HonorHealth, subliniază că diversitatea alimentelor vegetale este importantă pentru diversitatea microbiomului.

Astfel, merele pot fi incluse într-o alimentație care conține și alte fructe și legume, leguminoase, nuci și semințe.

Un măr pe zi nu compensează o dietă dezechilibrată

Dacă restul alimentației este dominat de produse ultraprocesate, zahăr și alimente sărace în fibre, adăugarea unui singur măr nu va anula efectele generale ale dietei.

Julia Zumpano atrage atenția că beneficiile consumului de mere trebuie privite în contextul întregii alimentații. O dietă bogată în zahăr și produse foarte procesate poate afecta negativ sănătatea intestinală, iar un singur aliment nu poate contrabalansa acest model alimentar.

De aceea, pentru microbiom contează mai mult tiparul alimentar pe termen lung decât existența unui aliment „minune”.

Pot apărea și balonarea sau gazele

Pentru majoritatea oamenilor, consumul unui măr pe zi nu reprezintă o problemă pentru sănătatea digestivă. Totuși, persoanele care nu sunt obișnuite cu un aport ridicat de fibre pot avea inițial gaze sau balonare.

Creșterea treptată a cantității de fibre și consumul suficient de apă pot ajuta la reducerea acestor simptome.

Există și o situație în care merele pot fi mai greu de tolerat. Fructele sunt bogate în fructoză și FODMAP, un grup de carbohidrați care poate provoca simptome digestive la unele persoane, în special la cele cu sindrom de colon iritabil.

Legătura dintre intestin și sistemul imunitar

Expresia „un măr pe zi ține medicul departe” nu trebuie interpretată literal. Merele nu previn singure infecțiile și nu reprezintă un tratament pentru problemele digestive.

Există însă o legătură între alimentație, microbiom și sistemul imunitar. O mare parte a țesutului imunitar se află în jurul tractului gastrointestinal, unde organismul interacționează permanent cu alimentele, bacteriile benefice și potențialii agenți patogeni.

Fibrele fermentabile pot fi transformate de bacteriile intestinale în acizi grași cu lanț scurt, printre care acetatul, propionatul și butiratul. Acești compuși participă la comunicarea dintre microbiom, celulele intestinale și sistemul imunitar.

Pot contribui la menținerea barierei intestinale, pot influența activitatea celulelor imunitare și procesele inflamatorii și pot reprezenta o sursă de energie pentru celulele colonului.

Prin urmare, un măr consumat regulat poate fi o piesă utilă într-o alimentație favorabilă sănătății intestinale, dar nu este suficient de unul singur. Varietatea alimentelor vegetale și aportul constant de fibre sunt mai importante decât consumul obsesiv al unui singur aliment.

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