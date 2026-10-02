Timp de decenii, roșcovele au purtat eticheta de hrană pentru animale sau alternativă ieftină pentru cacao în perioadele de criză economică. Totuși, cercetările medicale moderne redescoperă potențialul terapeutic al acestui fruct mediteranean, transformându-l într-un aliat valoros împotriva diabetului de tip 2 și a obezității.
Un grup de cercetători de la Institutul de Știință și Tehnologie a Alimentelor și Nutriției (ICTAN-CSIC) din Spania, condus de dr. Jara Pérez, testează efectele făinii de roșcove asupra pacienților aflați în stadiu de prediabet.
Studiul clinic, denumit Metacarob, urmărește să evalueze modul în care suplimentarea dietei reduce spike-urile de glucoză din sânge și sporește senzația de sațietate.
Spre deosebire de alte surse obișnuite de fibre, făina de roșcove conține o combinație naturală rară: asocierea directă între fibrele solubile/insolubile și polifenoli (antioxidanți puternici).
Fibrele și polifenolii sunt metabolizați împreună și ajung intacte în colon.
Flora intestinală procesează acest complex simbiotic, eliberând compuși activi care ajută la reglarea metabolismului glucozei și ajută microbiomul intestinal.
Încetinirea absorbției zahărului previne creșterile bruște ale insulinei după masă, așa-numitele spike-uri glicemice.
Pe lângă gestionarea nivelului de zahăr din sânge, datele preliminare arată că făina de roșcove stimulează hormonii responsabili pentru senzația de sațietate, devenind un instrument util în controlul greutății corporale. Deoarece sănătatea microbiotei intestinale este strâns legată de prevenirea bolilor metabolice, roșcovele promit să devină unul dintre cele mai eficiente alimente funcționale ale viitorului, susține La Razon.
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